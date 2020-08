El PSOE rompe el 'frente común' ante Madrid por "belicoso" con Sánchez

Los partidos canarios siguen sin encontrar el denominador común para una actuación conjunta ante la grave crisis económica que se cierne sobre el Archipiélago como consecuencia del parón turístico producido por la pandemia sanitaria. Si el Pacto por la Recuperación Social y Económica auspiciada por el Gobierno regional no logró la firma del PP ni de Cs, el 'frente común' canario ante Madrid propuesto por las patronales hoteleras es rechazado ahora de plano por el PSOE. Los socialista canarios, que inicialmente respaldaron la idea a través de su diputada Tamara Raya y su senador Manuel Fajardo, consideran que la propuesta para presionar al Gobierno de Pedro Sánchez en relación con las medidas de ayuda al sector turístico tiene una inspiración "belicosa" que obviamente no comparten, y aseguran que el propio pacto regional de reactivación es el instrumento que ayudará a poner soluciones sobre la mesa.

De hecho, el PSOE canario parte de la premisa de que el Gobierno central es sensible a la situación por la que atraviesa el sector y el conjunto del Archipiélago, y que ésta sería mucho peor sin las "innumerables" medidas que se han adoptado y las que están en camino, como la prórroga de los ERTE después del 30 de septiembre y el compromiso de tener en cuenta las singularidades isleñas en el próximo decreto. "Nosotros vamos a reunirnos con todas las plataformas hoteleras y vamos a poner sobre la mesa todo lo que han hecho el Gobierno de Canarias y el Gobierno de Estado", afirma el secretario de Organización del partido, Jorge González. Según él, "las cosas siempre se pueden mejorar, pero que eso no justifica un frente común de tipo "belicoso" como el que parece que se plantea". "Sabemos dónde estamos, qué tenemos que hacer para seguir mejorando y es hora de sumar e ir a una estrategia común, no a una guerra frente a Madrid", resalta.

Desde CC y el PP, sin embargo, se ha abrazado, con distinto grado de entusiasmo, la propuesta de los hoteleros, y consideran que una presión combinada al Ejecutivo central podría dar resultados. No hay, sin embargo, por ahora ningún plan de actuación concreto ni una estrategia política o parlamentaria para ponerla en práctica. "Lo valoramos como iniciativa ante la falta respuesta a las necesidades de Canarias en el plan estatal de reactivación aprobado en el Congreso y las inconcreciones con que ha respondido el Gobierno central en muchos asuntos", señala el secretario general de CC, José Miguel Barragán. Coalición espera por ahora la comparecencia de los representantes empresariales del sector en el Parlamento de Canarias el próximo lunes para conocer el análisis y las propuestas concretas que plantean antes de activar el frente político en el Congreso y en el Senado. "Creemos que la propuesta servirá para concitar la sensibilidad de todos los diputados y senadores canarios y que esa visión de conjunto sirva al Estado para aplicar medidas firmes y efectivas", señala el dirigente nacionalista.

Por el PP, su presidenta regional, Australia Navarro, asegura que "el frente común cuenta con nuestro apoyo". Según ella, se trata de "una llamada de auxilio de los empresarios turísticos ante la insensibilidad del Gobierno de Sánchez".

"Desde el PP ya está planteando iniciativas en el Congreso y en el Senado y si hay que reiterarlas junto a otros diputados y senadores, lo haremos. Torres como interlocutor ante Sánchez ha fracasado", afirma. Navarro recalca que el presidente de Canarias "ha perdido una oportunidad, con Sánchez aquí de vacaciones, para pedirle que interrumpiera por un día su descanso y conociera y viera directamente la situación de 'cero turístico' en Canarias para darse cuenta de que necesitamos una prolongación de los ERTE más allá del 31 de diciembre, y un plan turístico específico para las Islas". "Sánchez tiene una falta de sensibilidad total con las Islas y con los canarios. No entendemos qué espera Torres para presentar en el Parlamento su propio pacto, que el PP no suscribió porque presumíamos que este iba a ser el resultado".



Frente 'versus' pacto

La cuestión de fondo que plantea el 'frente común' es hasta qué punto no contradice ese pacto por la recuperación firmado el 30 de mayo por representantes de las patronales, sindicatos y colectivos sociales, además de por todos los partidos salvo PP y Cs. Y también la incógnita sobre cómo se traduciría en términos políticos o parlamentarios. En el primer ámbito, el PSOE considera que el pacto por la reactivación "tiene detrás un documento que es un vehículo potente, donde están representados todos patronales, sindicatos y partidos, es flexible y está abierto a iniciativas de todo tipo", lo que, según Jorge González, "no justifica ningún frente común en Madrid en los términos en que se ha planteado".

Recuerda el socialista que la primera semana de septiembre habrá una reunión para su desarrollo, y que "ya hay acciones en marcha y otras por iniciar, y ese es el ámbito de actuación". "Si nos salimos de ese marco, creo que no vamos bien", recalca el dirigente socialista. "Cada uno puede tener las iniciativas que quiera, pero el pacto por la reconstrucción es el vehículo oportuno directo que suma a la mayoría de los agentes sociales y políticos", insiste.

Barragán, por su lado, señala que "todos los partidos tienen propuestas que hemos llevado al plan de reactivación , pero ahora se trata de una puesta en común y la idea es identificar una serie de medidas que puedan ser apoyadas por todos los partidos para presionar al Gobierno central y que se pongan en práctica". Navarro, del PP, afirma en este sentido que "Sánchez tiene una falta de sensibilidad total con las Islas y con los canarios. No entendemos qué espera para presentar en el Parlamento su propio pacto, que el PP no suscribió porque presumíamos que este iba a ser el resultado".

Las posibilidades de actuación práctica de ese 'frente canario' en Madrid son varias, según los partidos que lo apoyan: por un lado podría ser a través de un documento firmado por todos los grupos y haciéndoselas llegar al Gobierno, o bien a través de iniciativas parlamentarias en ambas cámaras estatales. En todo caso, la forma más operativa y práctica, según el dirigente nacionalista, sería aprovechar los decretos que el Gobierno vaya presentando a partir de ahora, por ejemplo la prórroga de los ERTE, para tramitarlos como proyectos de ley y que se presenten enmiendas avaladas por todos los grupos. "Pero el propio Ejecutivo podría incluirlos en los textos iniciales a partir de las propuestas que le hagamos llegar", aclara Barragán.