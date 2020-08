Desolación turística

Canarias irá a la ruina si no se reflota el turismo, la espina dorsal de su economía, y habrá una crisis social de consecuencias imprevisibles. Este es el contundente mensaje que dio este jueves la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro a los diputados y senadores que aceptaron su invitación para realizar una visita a puntos turísticos relevantes de Arona y Adeje, castigados por el impacto de la Covid-19.

Mostrar la "magnitud de la fragilidad" del sector turístico en Tenerife y Canarias. Esta es la razón de ser de la visita guiada que ayer, jueves, organizó la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) a los principales puntos turísticos de Adeje y Arona con diputados y senadores canarios y periodistas.

Todos los participantes en la expedición, a excepción de los representantes del PSOE, que optaron por desplazarse en coche, partieron a media mañana de la capital tinerfeña y realizaron la primera de las tres paradas programadas en la avenida de Las Américas. A pie, con mascarillas y a más de 34 grados de temperatura, recorrieron la 'Milla de Oro'. Si una palabra puede definir la imagen que proyectaba a mediodía esta lujosa vía, orgullo del principal músculo turístico de Tenerife, esa es desolación. Negocios cerrados, muy pocas personas en los locales que mantienen sus puertas abiertas al público y caras de impotencia entre los empleados que siguen al pie del cañón es la herencia que ha dejado el primer embate de la pandemia del coronavirus.

"No quiero perder el trabajo". Esta es la frase más repetida de los pocos empleados curiosos que se asoman a las puertas de sus respectivos locales para mirar con curiosidad la numerosa comitiva que recorre bajo un sol inclemente la Milla de Oro.



"Agotados"

"Estamos agotados de tanta preocupación, de tanta incertidumbre", dice sin rodeos a diputados y senadores la vicepresidenta de Ashotel y propietaria del hotel GF Victoria, de cinco estrellas y que abrió sus puertas hace escasos dos años. Victoria López avisa desde que la guagua parte de Santa Cruz hacia el sur de Tenerife que los sitios elegidos para el recorrido confirman por sí solos que la situación es dramática. Traslada a los políticos el "enfado" e "impotencia" de los empresarios y les avisa de que "si no reaccionan serán los principales causantes de mucha ruina y mucha pobreza en Canarias".

De camino a 'Parque del Sol', cerrado desde que estalló la crisis sanitaria causada por la Covid-19, allá por marzo, José Barreiro, tesorero de Ashotel, comparte con Victoria López y el presidente de esta patronal, Jorge Marichal, que la imagen que proyecta la avenida de Las Américas, "la mejor zona comercial de Canarias", da "ganas de llorar". Barreiro llama a actuar con celeridad para evitar una "crisis social".

Parque del Sol es la segunda parada en esta visita. Daniel Piqué, su propietario, explica que las nuevas restricciones en los países europeos para viajar, ahora danesas, le han hecho abandonar la idea de reabrir en septiembre. Con capacidad para medio millar de clientes, en este momento el 94% de su plantilla está dentro de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). "Cerrado se cuanto me cuesta, abierto no", dice Piqué, que afronta pérdidas por importe de 60.000 euros al mes en este momento". Alemanes, holandeses, británicos y nórdicos son los principales clientes de este complejo integrado por 284 apartamentos. No pertenece a ninguna cadena.

La guagua, en la que desde las llegada a Las Américas también viajan los parlamentarios socialistas, pone rumbo, acto seguido, al hotel RIU Palace Tenerife , donde sus directivos explican las medidas de seguridad adoptadas y protocolos implementados para la prevención de la Covid-19. Su director, Alexis Acevedo, informa de que su ocupación actual está en torno al 50% y que "las cuentas no salen". La responsable de los servicios jurídicos y relaciones institucionales de RIU en Canarias, Águeda Borges, junto al director de Operaciones de la cadena en las Islas, Sergio Lobenstein, mostraron algunas estancias del establecimiento: la habitación 533 y el comedor-buffet.

La gobernanta explica de manera pormenorizada cómo se organiza la limpieza y desinfección de cada habitación. Los máximos responsables de la cadena, cómo se controla el aforo del comedor-buffet, al que no se puede acceder sin un control previo de temperatura y en el que en todo momento hay que guardar la distancia social y están dispuestos varios puntos de desinfección de manos. "Lo importante es evitar las aglomeraciones", enfatiza Lobenstein, quien indicó que sus clientes respetan las medidas y las ven bien. La cadena suma 17 hoteles en el Archipiélago, 15.000 camas, 3.500 empleados y, del total, 1.000 continúan en ERTE. "Nosotros apostamos por abrir todos nuestros hoteles con un gran esfuerzo y tenemos en marcha 17 protocolos", dijo Lobenstein. El director de Operaciones no ocultó que la "incertidumbre es grande" y que teme que va a tener que devolver trabajadores a los ERTE. "Estamos preocupados, asustados", apostillo.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, elogió el trabajo realizado por la cadena en la aplicación de medidas y protocolos, que ha servido "generosamente para el resto del sector hotelero español e internacional".



Revertir la situación

El último punto incluido en la visita fue el hotel GF Victoria, que acogió el almuerzo de trabajo con representantes de Ashotel , el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), el Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST), CEOE-Tenerife, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Calínico Hoteleros x Tenerife, Club Sur (directores de hotel), el Centro de Iniciativas y Turismo del Sur y el Grupo Loro Parque.

Todos los políticos que aceptaron la invitación de Ashotel se comprometieron aparcar sus diferencias y tratar de revertir la situación. "Septiembre está perdido y si perdemos este invierno, no podremos abrir el próximo verano", dijo armada de números y voz cargada de emoción Victoria López.

Jorge Marichal repasó a lo largo del recorrido las propuestas que viene planteando Ashotel a las administraciones públicas. La "más urgente" para la supervivencia del sector la implementación de unos ERTE flexibles y diseñados de manera expresa para el sector turístico. La razón de peso para prorrogar los ERTE y dotar de uno específico al negocio turístico son las recomendaciones de los principales mercados emisores de turistas a Canarias de no viajar a las Islas ni tampoco a la Península.



"Los más competitivos"

"Somos los más competitivos, pero ahora necesitamos una mano" y con esta visita hemos querido escenificar "la unidades política ante el reto de revertir la situación económica". Marichal pidió apoyo para fijar corredores seguros, mejorar la conectividad aérea y proyectar una imagen de seguridad sanitaria con la realización de pruebas sanitarias (test / PCR) a los turistas que visitan las Islas.

El recorrido contó con la asistencia de los diputados Héctor Gómez (PSOE), Tamara Raya (PSOE), Alberto Rodríguez (Podemos), Sebastián Ledesma (PP) y Rubén Darío Vega (VOX), así como con los senadores Fernando Clavijo (CC), Antonio Alarcó (PP), Pedro Anatael Meneses (PSOE), Olivia Delgado (PSOE) y el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. La invitación de Ashotel se cursó a todos los diputados y senadores de la provincia tinerfeña, además de a los europarlamentarios canarios.



Unidad de acción

Fernando Clavijo admitió la gravedad de la situación y animó a trabajar desde la unidad para revertir la actual situación de crisis. Alberto Rodríguez consideró los ERTE el mejor "salvavidas de trabajadores y empresas". En su opinión ha llegado el momento de "cambiar el modelo de desarrollo de Canarias," acortar su excesiva dependencia del exterior. Héctor Gómez confió en que habrá una prórroga de los ERTE y compartió la preocupación de los empresarios canarios por el riesgo de que las Islas vean empeorar la conectividad.

Realizar PCR rápidos en las aeropuertos sería la mejor manera de contribuir a proyectar una imagen de seguridad al turismo extranjero, defendió Antonio Alarcó, que calificó de dramática la situación sanitaria y dijo que hay que aprender a vivir con el virus. Para Rubén Darío Vega "es imperioso evitar que se sigan perdiendo 46 millones de euros al día en Canarias, como recoge el INE".