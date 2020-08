CC urge al Estado una regulación de los ERTE específica para "salvar" a Canarias

Dos meses después de aprobarse la última prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre, su aplicación en Canarias es exactamente la misma que en el resto del Estado. Eso pese a la evidencia de que el Archipiélago está siendo el territorio más afectado por la crisis turística derivada de la pandemia sanitaria, y de que la caída de la actividad económica y su afectación sobre el empleo es también muy superior al del resto de comunidades autónomas. A un mes justo de que se pueda volver a prorrogar esta ayuda para impedir el despido en las empresas afectadas por la pandemia, desde Canarias se reclama la necesidad de adoptar medidas singulares en este ámbito, más allá de la posible ampliación de los ERTE para el sector turístico que estudia el Ejecutivo central para todo el país.

Esta es una de las ideas que alimenta el llamado 'frente común' en Madrid propuesto por patronales y sindicatos de las Islas, y es la que hoy mismo plantearán a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los dirigentes de CC José Miguel Barragán (secretario general) y Fernando Clavijo (senador) en una reunión en el Ministerio, en la que reclamarán una regulación específica para Canarias que garantice que ninguna empresa que no pueda recuperar su actividad por la pandemia se vea obligada a convertir los expedientes temporales de empleo en despidos. Una medida de "supervivencia" para "salvar Canarias".

Los nacionalistas canarios buscan de esta manera el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Gobierno central en mayo pasado para que garantizara la continuidad de los ERTE en las Islas hasta la normalización del sector turístico a cambio de que su diputada nacional, Ana Oramas, apoyara en el Congreso las sucesivas prórrogas del estado de alarma vigentes en ese momento.

Ambas partes pactaron la inclusión de una disposición adicional en el último decreto sobre la ampliación de los ERTE en la que se recogerían medidas específicas para Canarias, pero CC considera que el texto que finalmente se aprobó por el Consejo de Ministros, en el que se incluyó la referencia a Canarias en el último minuto, no recogía los términos del acuerdo y que "no sirve para nada".

La literalidad de la medida señala que "el Gobierno, en atención a las condiciones de lejanía e insularidad que le confieren a Canarias la condición de región ultraperiférica de la UE, tendrá en cuenta sus particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional". Para CC, esta disposición "es un paraguas para regular algo específico para Canarias, pero eso no se ha hecho. Para que en Canarias se puedan prolongar los ERTE hasta el 31 de diciembre tienes que nombrarlo y acordarlo en un instrumento jurídico y para eso no sirve el actual decreto", afirma Clavijo.



Igual de Portugal y Francia

El también ex presidente regional asegura que "el tiempo nos ha dado la razón, porque el impacto en el empleo, en el PIB, las dificultades para la reapertura por las restricciones aéreas y cuarentenas impuestas por otros países, han evidenciado que Canarias necesita una respuesta singular por parte del Estado". Algo como lo que, segura, han hecho Portugal con Madeira y Azores, y Francia con sus propias regiones ultraperiféricas. Y es lo que hoy van a pedirle a la ministra Yolanda Díaz. "Es evidente que necesitamos que se prolonguen los ERTE, que pasados los seis meses no se vean reducidos porque no se han abierto los negocios por falta de actividad, y hay que flexibilizar las condiciones de aplicación y ahora tenemos además la situación de los rebrotes. La actual rigidez está haciendo que se destruya empleo", denuncia el dirigente de CC.



Incumplimiento de Madrid

Los nacionalistas aseguran que el Gobierno de Pedro Sánchez incumplió el acuerdo alcanzado con Coalición para esa legislación o aplicación específica de los ERTE en Canarias y que buscan ahora una rectificación del Ejecutivo antes de que el 30 de septiembre expire el actual decreto. Recuerdan que CC negoció un texto que finalmente fue aceptado por el principal negociador del gabinete de Sánchez, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y por la propia titular de Trabajo, y al que incluso el propio Sánchez dio el 'ok'. En él quedaba patente que habría prórroga de las medidas de ayuda hasta que se normalizara la actividad turística en las Islas y que se seguiría aplicando a las empresas de servicios vinculadas a este sector aunque no fueran hoteleras. Además, se creaba una comisión bilateral de seguimiento que estudiaría periódicamente la situación para determinar los plazos y condiciones de los ERTE en las Islas. Pero ese texto no fue el que finalmente se plasmó en el texto.

"El hecho es que aprobaron una disposición que no sirve y que no regula nada diferente para Canarias. Eso es lo que vamos a exigirle a la ministra. Esto tiene que concretarse en el próximo decreto ley que se apruebe o en el instrumento jurídico que se considere necesario", recalca Clavijo.

Clavijo y Barragán explicarán a Díaz que esta reclamación es compartida por los empresarios y sindicatos de las Islas, y que forma parte de la iniciativa que se ha puesto en marcha de un frente común en Madrid. "Ese trato singular a Canarias es una oportunidad para que todos los que nos hemos presentado para el Congreso o el Senado hagamos una causa común: rememos todos juntos para salvar a Canarias", afirma.

Esta iniciativa, dice, trasciende al ámbito político o partidista, como lo demuestra que haya surgido de las patronales y la hayan apoyado los sindicatos mayoritarios, y que es "una cuestión de supervivencia".

"Tenemos que cerrar filas y hacer valer al Gobierno central, y si no hacer valer la presión de nuestros votos, sobre la necesidad de que Canarias necesita una respuesta singular, que es lo que ellos han pedido a Bruselas para España", afirma. "La diferencia entre la prolongación de los ERTE o no son 60.000 puestos de trabajo, que tardamos en recuperar dos años y medio en la crisis de 2012. Las buenas intenciones no nos valen y el compromiso se traduce en el BOE", recalca el dirigente nacionalista.



Oramas: "Se acaba el tiempo"

En los mismos términos se expresó Ana Oramas durante su intervención ayer en la Diputación Permanente del Congreso, donde reclamó acciones "urgentes" de las ministras de Turismo, Trabajo y Exteriores ante la situación "alarmante y preocupante" que vive Canarias. "A Canarias se le acaba el tiempo", advirtió la diputada nacionalista, quien aseguró que "el Gobierno debe actuar ya" con propuestas "serias" para evitar "que el hambre y la miseria de la que advertimos hace meses se conviertan, como ya estamos viendo, en una realidad"

La diputada recordó que desde hace meses se pidieron test PCR en origen para los visitantes en Canarias "y pedimos que se hablara con los principales países emisores de turistas y no se hizo nada", y ahora "mienten [el Gobierno] y dicen que la decisión depende de Europa y que no se puede hacer nada cuando Madeira, territorio europeo y región ultraperiférica como Canarias, lleva todo el verano haciéndolos sin problema". Madrid también ha dado la callada por respuesta, denunció, cuando "los empresarios canarios se han mostrado dispuestos a pagar los PCR de salida". El Gobierno, señala la diputada nacionalista, "no es consciente de que Canarias se está jugando el empleo de los canarios y la supervivencia de todo un sector porque no hay disposición de pagar los 50 millones que valdrían las pruebas".

"Llevamos meses alertando del gran problema social y económico que vive Canarias con la caída del turismo y cada vez que lo decíamos nos llamaban exagerados y se nos respondía que el Gobierno de España atendía bien a las Islas y se nos remitía a los créditos turísticos como si esa fuera la única solución", apuntó. "Sin embargo", añadió, "la realidad es que a partir de este mes el 50% de la población activa de Canarias, que se encuentra en ERTE o en paro, va a pasar de recibir el 75% de la prestación a recibir el 50%" y "esa es una realidad muy dura para miles y miles de familias". "Esa es la realidad que advertimos; la de una Comunidad Autónoma que iba a superar el 50% de paro y no solo no se nos hizo caso sino que no se actuó", resaltó.

En este sentido, la diputada exigió que las ministras de Turismo y Exteriores "prioricen Canarias" e inicien una ronda de contactos con los principales países emisores de turistas en una estrategia coordinada para salvar el turismo.