El avance del Covid hace viejo el plan de reactivación de Torres

El avance del coronavirus hace viejo el plan para la reactivación social y económica de Canarias, cuyo borrador definitivo debería presentarse a comienzos de septiembre. Los datos sobre el rebrote de la pandemia en las Islas, que pueden llevar a un nuevo confinamiento -según anunció recientemente el consejero de Sanidad, Blas Trujillo-, unido a las trabas de países emisores como Reino Unido, que duda aún en sacar al Archipiélago del listado de las zonas de riesgo por el coronavirus y obliga a un confinamiento al regreso al país, está provocando que cambien las premisas iniciales de este plan, que partía de activar el turismo a partir de septiembre. La situación no es la misma y muchas de las cuestiones previstas están en veremos y, muy probablemente, se tengan que tomar nuevas decisiones junto a las que ya están para determinar cómo se afronta lo que resta de 2020 y los próximos tres años, en los que realmente se centra el pacto para la reconstrucción económica de Canarias.

Las patronales así lo perciben, aunque entienden que muchas de las medidas contempladas en el plan en sí se encontraban plasmadas ya en los presupuestos canarios y se están desarrollando, otras son estatales y otras son declaraciones de intenciones que necesitan concreción. En cualquier caso, los empresarios coinciden en que la situación ha de abordarse a corto plazo, hasta que finalice este año, y determinar cómo se han de afrontar los siguientes porque no se sabe con certeza el devenir de los acontecimientos y las propuestas pueden variar en toda su magnitud.

El propio presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, aseguró recientemente que este es "un plan vivo, cambiante, sujeto a ingresos adicionales que puedan darse, pero también a imprevistos presupuestarios a los que haya que hacer frente por un brote o rebrote". Y la situación ante la pandemia es de incertidumbre y preocupación. Canarias tiene ya más casos positivos que al principio del confinamiento y desde Sanidad se vislumbra la posibilidad de un nuevo confinamiento, sobre todo si los jóvenes no hacen caso a las medidas de protección y distanciamiento.

Pero además, la práctica totalidad de los países Schengen ha emitido recomendaciones en contra de viajar a determinadas zonas de España, muchos incluso han impuesto restricciones para controlar la llegada de viajeros o turistas que procedan de España. Aunque ocho de esos países salvan a Canarias: Alemania, Austria, Francia, Suiza, Bélgica, Letonia, Eslovaquia y Eslovenia.

Pese a ello, los empresarios señalan que el turismo es escaso y está causando estragos en el sector servicios. Un 50% de la restauración en zonas turísticas sigue cerrado y los abiertos, que mantienen parte de sus empleados en ERTE, no facturan ni el 20% de lo que lo hacían antes porque no hay turistas y solo tienen visitantes canarios y nacionales que no llenan. En las áreas urbanas la situación mejora. Por ello coinciden en que la solución inmediata hasta final de año se basa en tres medidas claras: la prolongación de los ERTE, aun pendientes, más financiación y créditos ICO, y la esperada simplificación administrativa que permita abordar proyectos empresariales que se alargan en el tiempo.

Para el presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, la situación va a ser muy difícil en los próximos tres años pese al plan de reactivación que pretende Torres. A su juicio, los ERTE y los créditos ICO son la solución este año y luego ya se verá. El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, cree imperativo que se dé más financiación para que las empresas tengan robustez y puedan aguantar esta crisis. También considera que los ERTE y la simplificación administrativa son cuestiones que deben activarse de forma inmediata y "se ha de hacer ver la diferencia de Canarias" con el resto de territorios por al alta dependencia de las Islas del turismo. "Este año va a ser peor si no conseguimos abrir nuestras fronteras", alerta, y recalca que no se sabe qué pasará en el futuro si ahora no se mantienen vivas a las empresas con la financiación y los ERTE.

Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), defiende además otra propuesta para salvar en cierto modo el turismo: que se hagan los test PCR en origen o en destino a todo el que llega a las Islas para reavivar al sector y dar todas las garantías de seguridad a los turistas. Considera que, si no hay voluntad estatal, el Gobierno canario y los cabildos pueden afrontar el pago de esos test cuando los viajeros lleguen a las Islas y los propios empresarios del sector están dispuestos a sufragar una prueba diagnóstica rápida a la salida del Archipiélago para evitar que los turistas tengan que hacer confinamiento al llegar a sus países de origen. "Es la única solución", recalca, "y el Gobierno de Canarias tiene competencias para realizar esos test", sentencia.

El dirigente empresarial no comprende por qué el Ejecutivo de Torres rechaza hacer esas pruebas. Lo mismo piensa Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Bares,Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas. "Hay que realizar test a todos" para activar el sector, insiste, y censura que venga Pedro Sánchez de vacaciones a Lanzarote y no diga "nada de los PCR, los ERTE, ni de las ayudas a las empresas y lo peor será que querrán subir los impuestos".