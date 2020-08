Torres zanja el debate sobre el descuento del 75% y asegura que no se va a tocar

El descuento del 75% no se toca. El Gobierno regional lanzó ayer un mensaje claro ante el nuevo debate abierto en torno a la bonificación de los billetes para los residentes en Canarias, tras el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, aseguró tras la Conferencia de Presidentes celebrada en La Rioja que esta bonificación "no se toca ni se puede tocar" tras su inclusión en la ley del REF que, a su vez, está vinculada al Estatuto de Autonomía, cuya reforma se aprobó en 2018. Por su parte, el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, advirtió que la posición del Ejecutivo no ha cambiado y reitera la necesidad de que el Estado establezca mecanismos de control para evitar que las compañías aéreas suban los precios.

Torres minimizó la repercusión del exhaustivo análisis realizado por la autoridad fiscal: "El que la AIReF haga un informe tiene el valor justo de lo que significa eso, es decir, un informe. Los informes se solicitan para conocer la realidad de las cosas y emiten opiniones y propuestas pero las decisiones las toman las administraciones públicas y esa decisión ya se tomó, por lo que el descuento del 75% no se toca". Además, el presidente recordó que esta bonificación la defienden todos los partidos políticos de Canarias "sin diferencias y sin fisuras".

Por su parte, el consejero de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Franquis, asegura que ni el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de abril, ni el de la AIReF ahora ni los que quedan por conocer va a cambiar la posición del Ejecutivo en defensa de la bonificación y que el foco no se ponga tanto en los pasajeros sino en las compañías aéreas, tras demostrarse que han subido los precios con el incremento de la subvención. Por eso Franquis insiste en la necesidad de que el Ministerio que dirige José Luis Ábalos establezcan controles en los precios para que este derecho de los canarios "no sea mal utilizado".

Canarias, junto a Baleares, Ceuta y Melilla, está pendiente de una reunión al más alto nivel político con el Ministerio para tratar este asunto tras la cumbre celebrada por las regiones afectadas el pasado mes de enero y que se ha ido aplazando debido a la pandemia. Franquis niega también que se esté planteando límites al descuento en función de la renta. El consejero sí reconoció que en alguna ocasión se ha sugerido limitarlo a los que viajan en primera clase o business, pero en ningún caso por la renta de los viajeros.

La nueva polémica abierta en torno al descuento del 75% volverá a las Cortes de la mano de la oposición en las Islas, es decir, CC y PP. En esta ocasión será en el Senado, ya que tanto Fernando Clavijo por los nacionalistas como Asier Antona por los populares exigen la comparecencia en la Cámara Alta del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, e incluso de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, para que expliquen las propuestas del órgano fiscalizador en relación con la bonificación y si el Gobierno central tiene intención de introducir modificaciones en el funcionamiento de la misma.

Clavijo, igual que ha hecho el secretario general de CC José Miguel Barragán, rechaza cualquier tipo de cambio que desnaturalice la bonificación. "Por mucho informe o estudio que se encargue, los nacionalistas no vamos a permitir que se toque, modifique o ponga en duda una subvención que no es privilegio, sino un derecho de los canarios recogido en su fuero", advirtió el expresidente del Gobierno regional. Para Clavijo "es necesario saber cuánto antes qué posición adopta el Ministerio con respecto a la propuesta que plantea la AIReF para sustituir la subvención actual del 75% del precio del viaje para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla por una subvención de cuantía fija para cada una de las rutas".

Por su parte, el senador del PP por la Comunidad Autónoma, Asier Antona, ha presentado varias iniciativas en el Senado al ministro Ábalos, entre las que están si va a adoptar alguna medida para evitar esta situación, si el Ministerio va a seguir garantizando el descuento del 75% a los residentes canarios y si va a poner en marcha un control de precios. Antona sostiene que "es un atropello que se proponga que esta subvención se module en función del nivel de la renta de cada ciudadano, o a través de un importe fijo por billete, cuando es una subvención que nos pertenece", añade el dirigente popular.