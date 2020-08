Torres plantea una tasa para financiar los test PCR en los aeropuertos europeos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reclamó ayer en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Rioja, clausurada por la ministra canaria Carolina Darias, que el reparto autonómico de los fondos europeos para la reconstrucción que recibirá España tenga en cuenta de manera especial a aquellas regiones en las que la crisis está teniendo una mayor repercusión social y económica, y defendió que Canarias es la más afectada por por ser la que más depende del turismo y ser este el sector más perjudicado. Sobre esta idea, Torres reclamó ayer al conjunto de presidentes autonómicos y al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, un "acuerdo previo y un consenso" sobre los criterios de distribución, y avanzó que Canarias se propone utilizar parte de esos fondos para aplicar el plan de reactivación turística específico para las Islas que se pretende pactar con el Estado.

El mandatario regional dijo que tanto del fondo de 59.000 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia para el que se tendrán que presentar proyectos concretos, como del de 12.000 que se repartirán en función de criterios de reparto acordados entre la partes, Canarias pretende recibir los recursos necesarios para su recuperación económica, y reclamó celeridad en este proceso para remitir a los proyectos a Europa antes de finales de año. "Vamos a trabajar para presentar buenos proyectos, y ahí debe estar el plan de reactivacion turística especifico para Canarias, reasignaremos el equipo de los distintas consejerías para poder presentar los proyectos al Gobierno de España cuanto antes", afirmó.

Torres explicó en la Conferencia de Presidentes, a la que acudió acompañado por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y por el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, la situación económica por la que atraviesa Canarias como comunidad más afectada por las repercusiones de la pandemia, y reclamó por ello otras medidas como la prolongación de los ERTE más allá del 30 de septiembre, "por el tiempo que sea necesario y hasta que tengamos una normalidad económica". Recordó que sólo el 40 % de los trabajadores afectados por un ERTE en Canarias han vuelto a trabajar, frente al 71 % del conjunto del Estado, y confió en una respuesta positiva por parte del Gobierno central en esta sentido a partir de la reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a primeros de septiembre. También mencionó Torres durante su intervención en la cumbre autonómica la necesidad de que se tengan nuevos Presupuestos estatales para el próximo año pata que en ellos se puedan incluir por primera vez las mejoras en cuanto a inversión y financiación estatal reconocidas en los nuevos REF y Estatuto tras las respectivas reformas de hace dos años.

Asimismo, mencionó que la crisis de ingresos tributarios y de financiación que afecta especialmente a los ayuntamientos y cabildos canarios requieren de un acuerdo para el uso del superávit, y reclamó que el Ministerio de Hacienda aclare "si va a mantener o no las entregas a cuenta, qué va a pasar con los objetivos de déficit, y con la regla de gasto". Avanzó que el próximo lunes el Consejo de Gobierno aprobará las directrices del Presupuesto regional del 2021 "y que tienen tremenda complicación por la situación económica".

El presidente de Canarias puso especial énfasis durante su participación en la cumbre autonómica en la búsqueda de soluciones a la crisis turística por la pandemia y señaló que el sistema de detección precoz y rastreo de los casos positivos de coronavirus se ha convertido en la mejor baza para el control de la pandemia tras la llegada de la nueva normalidad. Dijo que Canarias ha destacado desde el primer período de la pandemia por su eficacia en el seguimiento de los casos con un sistema de rastreo muy pegado a la Atención Primaria pero que, para evitar más brotes o rebrotes, es necesario potenciar la vigilancia en aeropuertos y puertos, el control "que son la única vía de entrada en el archipiélago". Volvió a reclamar que "los test PCR en origen son la fórmula más segura para evitar contagios", y que se activen mecanismos para hacerlos en origen, señalando que "hay sensibilidad por parte del ministerio de Sanidad para que apliquen a quienes voluntariamente lo soliciten". También planteó al presidente del Gobierno central la posibilidad de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea impulse que en toda Europa haya PCR en los aeropuertos. "Le he pedido que traslade la propuesta al resto de mandatarios de la Unión Europea", aseguró.

En relación con la cuarentena impuesta por el Reino Unido a los turistas que regresan a ese país procedentes de España, el presidente canario aseguró que lograr que esa medida no afecte a los turistas que viajen a Canarias es "la mayor urgencia" del Ejecutivo en este momento, y se mostró optimista sobre la negociación que mantienen los Gobiernos español y británico. Aseguró que "después de que hoy mismo (por ayer) la ministra de Exteriores haya hablado con su homólogo británico y tras los contactos de Pedro Sánchez con el primer ministro Boris Johnson, creo que podremos conseguir que la próxima semana se elimine una cuarentena que no tiene ninguna razón epidemiológica, porque en Canarias los datos son mucho más favorables que en el Reino Unido", comentó Torres. Según explicó Torres, el problema es que la legislación británica establece que la aprobación de una cuarentena en estos términos afecta al país sobre la que se aplica en su conjunto, y no puede hacerlo parcialmente excluyendo a algunos territorios. "Tienen que hacer esa modificación legislativa, pero apelo al dialogo a la colaboración y a la labores diplomáticas para que en los próximos días podamos eliminar esa cuarentena", dijo el dirigente regional.

Por otra parte, Ángel Víctor Torres agradeció a Sánchez que en su intervención inicial destacara la repercusión que ha tenido la campaña titulada "El último regalo", que ha sido impulsada por el Gobierno de Canarias para sensibilizar a la población sobre el riesgo que supone la celebración de fiestas familiares sin que se respeten las normas de seguridad sanitaria. Sánchez puso como ejemplo la acción de Canarias para que se sigan a rajatabla las recomendaciones sanitarias. "Tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad es de todos", aseguró Torres.

Además, el jefe del Ejecutivo central también informó a los presidentes autonómicos sobre las pruebas piloto de la APP de alerta de contagios Radar COVID que se ha experimentado en isla de La Gomera y que "ha terminado con unos resultados muy satisfactorios", dijo Sánchez en su discurso. Según él, desde el punto de vista técnico se ha demostrado la fiabilidad y la precisión de la APP a la hora de detectar contactos de riesgo cercano, no se han generado falsos positivos, y los principales parámetros medidos por los usuarios superan valoraciones de 8 sobre 10. Torres avanzó luego que la aplicación de rastreo "se extenderá en breve a todo el archipiélago y ha sido requerida por otras comunidades".

Torres también planteó el problema de la inmigración irregular y avanzó que la próxima reunió con el Gobierno central la mantendrá de forma telemática el 5 de agosto, en concreto con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, con los hablará de cómo mejorar la atención a personas migrantes que llegan de forma irregular, los espacios disponibles en Canarias, cómo mejorar la vigilancia en fronteras y se seguirán negociando los protocolos sobre migración "porque no estamos de acuerdo con el último borrador propuesto por el Gobierno central.