Castilla: "Los test PCR son la palanca para arrancar la economía; no veo otra opción"

Yaiza Castilla Herrera (San Sebastián de La Gomera, 1984) no ha dejado de afrontar una crisis tras otra casi desde el mismo instante en que asumió las riendas de la Consejería de Turismo. Pese a todo, se mantiene optimista y espera que el Reino Unido esté a la altura de su histórica relación con las Islas.

¿Hay margen para lograr que el Reino Unido dé marcha atrás?

Cualquier tipo de decisión de este nivel es difícil de revertir, pero es posible hacerlo. Sobre todo en el caso de Canarias, por nuestra condición de Región Ultraperiférica y porque tenemos datos más que sobrados para acreditar que somos un destino seguro. Y así lo hemos acreditado también a nivel epidemiológico, manteniendo una de las tasas más bajas de incidencia de la Covid-19 de prácticamente todo el continente. Hay que recordar que es de un 5,8%, cuando precisamente en el Reino Unido es de un 14,5. En fin, ahora el asunto está en las altas esferas, por así decirlo, en el diálogo de Estado a Estado, y me consta que la negociación está siendo intensa.

No ayuda el adiós de Londres a la Unión Europea.

Este es un elemento que puede dificultar. Confío en la sensibilidad del Estado, del Gobierno central, donde conocen perfectamente la situación de Canarias, tanto el peso y la repercusión del mercado británico en las Islas como la situación en general del sector turístico. En este caso, no lo olvidemos, estamos hablando del primer mercado en importancia para Canarias. Es cierto que más intensamente en la temporada de invierno que en la de verano, pero ya teníamos reservas de turistas británicos, que además es un tipo de turista muy repetidor. Fíjese: se trata de un turista que no ha dejado de venir a Canarias ni en situaciones límite. Por ejemplo, tras el referéndum de 2016, que otorgó la mayoría al brexit y originó una depreciación de la libra de alrededor de un 15%, no solo no dejaron de venir, sino que el número de turistas británicos creció un 17%. Y siguió creciendo en 2017. De hecho solo se redujo posteriormente por la menor capacidad aérea a raíz de la quiebra de aerolíneas británicas como Monarch y Thomas Cook. Es decir, esa estrecha relación está ahí, y a ella apelamos.

¿Cuál es el peso exacto del turista británico?

Representa un 30% del total de turistas internacionales, un dato muy muy importante. Importante para Canarias y para el propio Reino Unido. Tenga en cuenta que desde el mismo sábado, cuando comenzó a trascender la decisión, numerosos medios británicos han destacado la seguridad del destino Islas Canarias, y esto es fruto no solo de que efectivamente nos siguen, sino también por el vuelo de la OMT. De hecho, tan implicados están que un turista británico ha lanzado una petición dirigida al primer ministro, a Boris Johnson, para eliminar la cuarentena en Reino Unido para los casos de turistas que regresen del Archipiélago, y de momento [por ayer] van ya más de 60.000 firmas de apoyo. Pero insisto: hay una clara diferencia entre las Islas y la España peninsular en términos epidemiológicos, con lo que no pueden considerarse por igual. Sintiéndolo por la Península, estamos en mejor situación, y es esto lo que explica que tantísimas voces estén reclamando al Reino Unido un trato diferenciado. El mercado británico tiene en la Comunidad Autónoma el mayor peso relativo de todo el país, exactamente un 37,1%, cuando en Baleares tiene un 27%.

¿Y de Alemania hay noticias?

No no, de momento no hay noticias de Alemania, y realmente no creo que las haya. Hay que tener en cuenta que, en todo esto, también las aerolíneas y los turoperadores juegan un papel muy importante. Creo que estarán presionando, y así lo espero, que se unan ante esta situación. Dese cuenta de que las aerolíneas han experimentado una enorme caída en Bolsa. El mismo lunes, por la decisión del Reino Unido, se produjo un desplome, y tres cuartos de lo mismo les ha pasado a los turoperadores. Con lo cual, la propia industria británica emisora de turistas está atravesando un momento complicado, y de prolongarse este tipo de medida, habrá que ver hasta qué punto serán capaces las líneas aéreas de continuar volando.

Supongo que está en contacto directo con el Ministerio de Turismo.

Sí sí, hay conversaciones fluidas, y nos hemos puesto a disposición para lo que necesiten. Estamos muy pendientes, y lo cierto es que la relación está siendo buena.

Los hoteleros se ofrecen a sufragar los PCR a los británicos, para tranquilidad de Johnson.

Le diré algo: los test PCR son la palanca para arrancar la economía regional. Bueno, qué digo regional: la economía regional, nacional y mundial. Es lo que permitirá garantizar el equilibrio sanitario y el equilibrio económico. No veo otra opción. Y en cuanto al ofrecimiento de los hoteleros, sinceramente tengo que agradecer la aportación del sector en este sentido y también su unidad y su apoyo durante todo este tiempo.