Alemania excluye a Canarias de su recomendación de no realizar viajes no esenciales

Alemania, a diferencia de Reino Unido, excluye a Canarias y Baleares de su recomendación de no realizar viajes esenciales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de este país emitió ayer una nueva recomendación por la que desaconseja los desplazamientos no esenciales con destino a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra por el aumento de contagios de coronavirus de las últimas fechas. El departamento que dirige Heiko Maas ha tomado la decisión de actualizar sus recomendaciones con respecto a España por "las altas tasas de infección". La medida del Gobierno británico supone un alivio para el sector turístico canario después del varapalo británico, pues Alemania, que el pasado año aportó 2,65 millones de turistas al Archipiélago, es su segundo mercado emisor de visitantes más importantes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores señala que "actualmente" hay "nuevos focos regionales de contagios en Aragón, Cataluña y Navarra". "Cuando estén en Aragón, Cataluña y Navarra, eviten desplazamientos innecesarios e intenten no salirse del camino antes de volver a hacerse un test de Covid-19", apunta. En relación a Cataluña, el Ministerio germano recordó que el Gobierno catalán ha emitido recomendaciones de no salir de las viviendas en varias zonas y también para que no haya reuniones de más de diez personas, además de una prohibición de celebración de eventos culturales y deportivos y actividades de ocio nocturno. Con respecto a Aragón, indica que el Gobierno aragonés ha impuesto restricciones para restaurantes, tiendas, piscinas, instalaciones deportivas o centros culturales en Zaragoza y en las zonas de Monegros, Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe desde el 24 de julio. "Las autoridades sanitarias de Aragón recomiendan que no se salga de Zaragoza o no se viaje a Zaragoza", añade.

Además, la diplomacia alemana ha recordado que en Baleares las autoridades "han ordenado el cierre de bares y tiendas" en la zona de la playa de Palma de Mallorca "hasta el 15 de septiembre".

La recomendación de Alemania para evitar los viajes a Cataluña, Aragón y Navarra llega después de que el Gobierno de Reino Unido haya desaconsejado los viajes no esenciales a España y haya decidido imponer una cuarenta de catorce días a todos los viajeros que lleguen procedentes del país.