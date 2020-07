Jet2 anuncia que desde este martes no volará a Canarias

La recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Reino Unido de no viajar a Canarias debido a la incidencia de la Covid-19 en España, empezará a hacer mella desde este martes. La compañía 'low cost' Jet2 comunicó a través de sus redes sociales que no volará a ningún destino español, incluido el Archipiélago.

Desde la tarde de este lunes, Jet2 se ha puesto en contacto con los clientes que tenían plaza para viajar desde este martes a Canarias para que no acudieran al aeropuerto de origen. "Siguiendo los últimos consejos gubernamentales sobre viajes a las Islas Baleares y Canarias desde el Reino Unido, estamos asesorando a los clientes que deben viajar a Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Mallorca, Menorca e Ibiza no ir al aeropuerto mañana (martes 28 de julio) ya que no operamos vuelos a estos destinos. Este consejo también se aplica a los clientes que viajan a cualquiera de nuestros destinos en España continental", han comunicado a través de @jet2tweets.

La aerolínea inglesa mantendrá las rutas de regreso y comunica que este martes ofrecerá más información al respecto.