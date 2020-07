Canarias logra que el Reino Unido la excluya de la recomendación de no viajar

Canarias ha logrado tras intensas negociaciones diplomáticas que el Gobierno del Reino Unido excluya a Canarias de la recomendación de no viajar a España por la proliferación de contagios del coronavirus Covid-19.

Esto señaló este domingo Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno canario. "El Reino Unido ha tomado la decisión de recomendar a los ciudadanos que no visiten España, pero con intensas labores diplomáticas hemos logrado que fuera de esa recomendación quede Canarias, así como Baleares".

Torres explicó que "tenemos que lograr también, y en eso estamos trabajando intensamente, que no tengan que hacer la cuarentena los turistas, las personas que vengan a Canarias y regresen a Reino Unido. No tiene sentido que tengan que hacer esa cuarentena, Canarias tiene en estos momentos 5,8 positivos por 100.000 habitantes. Tenemos menos positivos que la mayoría de los países de Europa. Tenemos menos positivos que el Reino Unido y por lo tanto no tiene lógica que se tenga que obligar a hacer esa cuarentena".

El presidente canario aseguró que está intensificando esas labores diplomáticas y "además pedimos un corredor sanitario aéreo seguro entre Reino Unido y los países seguros y Canarias".

"Hemos pedido al Gobierno de España y a la Unión Europea que se intensifiquen las labores de vigilancia y de controles en los aeropuertos. Y espero que estas negociaciones que estamos teniendo en este fin de semana den sus frutos cuanto antes porque lógicamente es fundamental para Canarias. Somos un destino seguro, tenemos buenos parámetros sanitarios, los mejores de Europa, para los visantes que quieran estar en nuestra tierra y esperamos que podamos lograr ese acuerdo", concluyó Ángel Víctor Torres.