Interior admite que carece de acuerdos con Canarias para atender a migrantes

Coalición Canaria exigió ayer al Gobierno central que cumpla con las exigencias en política migratoria después de conocer, por escrito, que no existe ningún convenio entre el Ministerio del Interior y el Ejecutivo de Canarias "durante los años 2019 y 2020 para la atención de los inmigrantes".

En respuesta a una pregunta del senador nacionalista Fernando Clavijo al Gobierno central sobre la existencia de convenios en materia de inmigración con Interior, el Ejecutivo asegura que "no tiene constancia de la existencia de acuerdos o convenios de colaboración que haya cerrado el Ministerio del Interior en la comunidad autónoma de Canarias durante los años 2019 y 2020 a la atención a inmigrantes".

Un día antes en una visita a Fuerteventura, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, anunció la previsión de un importante repunte en la llegada de pateras al archipiélago coincidiendo con los meses de calma en el mar. Clavijo pregunta a Pestana qué tiene previsto ante este posible repunte, pues ha insistido en que si no fuera por las ONG como Misión Cristiana Moderna "no habría respuesta de las administraciones públicas".

A su lado, el diputado autonómico de CC por Fuerteventura, Mario Cabrera, criticó que Pestana esté hablando de una alerta, "pero no de un acuerdo para atender a estas personas que están llegando infectadas de covid y darles unas condiciones dignas".

"Con la que está cayendo en materia de inmigración, con los positivos por coronavirus que se están detectando entre los tripulantes de las pateras, y después de haber anunciado una comisión bilateral Canarias-Estado para afrontar el asunto, que el Gobierno revele que no tienen ningún convenio de colaboración con Canarias significa que llevan un año vacilándonos", afirmó ayer el senador.

Según él, el Estado "tiene que conveniar con el Gobierno de Canarias cómo se van a atender a esos inmigrantes y cómo se afronta toda esta situación, tanto a efectos de salud pública y de control de la pandemia, porque hay que prever que se hace con los que dan positivo, como de utilización de recursos humanos y materiales en el control de la inmigración y en garantizar la vigilancia y la seguridad".

Según él, la respuesta de "estamos en ello" por parte del Ejecutivo central a través de la Delegación del Gobierno en Canarias "es totalmente insatisfactoria, y además no refleja la realidad". "Esto es un barril de pólvora y al menor incidente puede saltar por los aires", advirtió el ex presidente Canarias desde Fuerteventura, una de las islas especialmente afectada por la llegada de inmigración irregular.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, sin entrar en el detalle que denuncia CC, defendió que los inmigrantes llegados en patera y que han dado positivo en covid-19 "no representan un peligro de contagio ni generarán brote", ya que "no tienen contacto exterior ni con la sociedad canaria".



Presión migratoria

Como ha indicado, "de la forma en la que se está vigilando con pruebas PCR a la llegada a las costas son una población controlada y sin contacto con la sociedad canaria" y que pasa la enfermedad en condiciones de aislamiento y, en muchos casos, sin síntomas.

Por lo tanto, añadió, los casos que están aflorando en las pateras no suponen "un brote ni algo que no pueda controlarse". "No suponen un riesgo", insistió. Para Pestana, es importante "estar preparados, la sociedad canaria y las administraciones", porque las islas "son frontera sur" y cada uno con sus capacidades y competencias "deben echar una mano para atender estos picos". Es previsible, recalcó, que "a medida que se cierra el Mediterráneo la presión migratoria suba en Canarias", ya que además, en el último cuatrimestre por la calma del mar "hay una previsión de repunte, más que el pasado año en el que llegaron unos 2.000". En los últimos días han llegado varias pateras a las islas, entre las que se han registrado 6 positivos en Gran Canaria, y 46 en Fuerteventura. Los ocupantes de estas embarcaciones han permanecido horas en el puerto, mientras "se despliega el operativo de las primeras 72 horas", dijo el delegado, en las que "además de la filiación y documentación se les hacen las pruebas de covid-19". Si llegan varias pateras a la vez "existe un problema porque solo hay una instalación preparada para atenderles" y, hasta que los ocupantes de una patera no salen de ella, "no hay capacidad para acoger a los demás en su interior".

Este es el motivo del retraso y de la espera de los inmigrantes en los puertos, una situación en la que "se trabaja ya buscando alternativas a esta instalación y mejorando los protocolos". Como ha explicado, "se está aprendiendo de las circunstancias para tratar que estas personas estén el mínimo tiempo en el puerto" y darles una alternativa para que "puedan descansar también en estas primeras horas".