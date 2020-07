Quevedo salva el plan estatal anticrisis y el PSOE le 'cita' para los Presupuestos

El voto del diputado nacional de NC, Pedro Quevedo, dirimió ayer por la mínima la igualdad parlamentaria en torno al dictamen sobre medidas económicas contra la crisis derivada de la emergencia sanitaria por la Covid-19 elaborado por la Comisión de Reconstrucción del Congreso, y evitó la derrota del Gobierno central y de los partidos que lo apoyan, el PSOE y Unidad Podemos, en uno de los debates centrales sobre cómo el país tratará de superar las consecuencias de la pandemia en lo económico y en lo social. El cambio de posición del diputado por Las Palmas, que en principio iba a abstenerse precisamente en este dictamen por considerar que no incluía suficientes elementos para la recuperación económica de Canarias, propició la aprobación del mismo, con 169 votos a favor frente a los 168 en contra de la oposición, y once abstenciones, entre ellas la de la diputada de CC, Ana Oramas.



Cambio de opinión

Quevedo había expresado en fase de comisión que apoyaría los otros tres dictámenes elaborados por los grupos de trabajo de la comisión -sanidad, políticas sociales y UE- y que se abstendría en el económico, pero una petición expresa por parte del PSOE y del Ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de aprobar este documento le llevó a votar a favor. El diputado canario aseguró ayer que aunque mantenía sus reservas sobre el texto final de este grupo de trabajo porque es "francamente mejorable", ha considerado finalmente que "representa una linea de trabajo radicalmente opuesta a la de la crisis del 2008, y ante la posibilidad de que la extrema derecha pudiese llevarse el gato al agua en esta cuestión, hemos atendido al planteamiento del PSOE y aceptamos apoyarlo".

Quevedo afirmó que no había obtenido ningún compromiso concreto por parte del PSOE en relación con futuras negociaciones, en particular sobre los Presupuestos Generales del Estado del 2021 que el Ejecutivo ya está empezando a elaborar, pero sí confió en que este "gesto" de NC sirva para encaminar ese diálogo futuro sobre cómo integrar las reclamaciones isleñas en materia de reconstrucción económica y social en las próximas cuentas estatales.

Los socialistas, por su parte, reconocen que la no aprobación del dictamen sobre medidas económicas, sumada al rechazo del de políticas sociales, el único que no prosperó, habría supuesto un resultado de conjunto mucho más pernicioso para el Ejecutivo, y de manera implícita citaron al diputado de NC para la negociación presupuestaria a partir de octubre. El diputado socialista canario Héctor Gómez, uno de los portavoces del grupo en la Comisión de Reconstrucción -el de la UE-, aseguró que "confiamos que los próximos Presupuestos estatales tengan un radio de alcance mayor y que impacten positivamente en Canarias".

El cierre de la Comisión en el pleno de ayer se saldó con la aprobación de todos los documentos, excepto el de políticas sociales, con el apoyo de distintas mayorías parlamentarias según los casos, y por tanto sin el consenso generalizado al que aspiraba el Ejecutivo central. En todo caso, es un resultado que, gracias a la ayuda de Quevedo en el plan anticrisis, le permite a Sánchez salvar este escollo en medio de la gran bronca política y parlamentaria de los últimos meses. El conjunto de los textos no incluye medidas específicas derivadas del Plan de Recuperación Social y Económica de Canarias, ni por tanto éstos inciden en el recate de la economía canaria solicitada desde las Islas, aunque sí incorpora menciones singularizadas para las RUP en el documento sobre la UE, el único que sí concitó un consenso generalizado por parte de los grupos del Congreso.

Las propuestas sobre Canarias a través de enmiendas presentadas por Oramas, algunas pactadas con el PP, no prosperaron en su gran mayoría, razón por la que la diputada de CC se abstuvo en los documentos sobre plan económico y sanidad, y votó en contra del de políticas sociales. La diputada tinerfeña sólo apoyó el de UE.

La diputada de CC mantenía ayer el tono duro contra el PSOE y el Gobierno por la negativa a incorporar medidas específicas para el Archipiélago y repitió sus críticas del día anterior: "Me produce una enorme tristeza su falta de interés para encajar en unas meras recomendaciones como las que se contemplan en los dictámenes algunos de los aspectos fundamentales del plan canario de recuperación. Hay más sensibilidad en Bruselas, que ha reconocido las especiales singularidades de Canarias y las atiende con políticas específicas, mientras el Gobierno de España ha presentado unos acuerdos de reconstrucción que no sirven para las Islas ya que se las trata igual que a la España peninsular y no tiene en cuenta la grave crisis que estamos sufriendo", afirmó la diputada nacionalista.



Sin relevancia

Pedro Quevedo, por su lado, señalaba que "este tipo de dictámenes no sustituyen ni al REF, ni al Estatuto, ni a las leyes de Presupuestos", por lo que no daba especial relevancia al efecto real que puedan tener como herramienta para abordar la crisis. Según él, los documentos "no pueden entrar en excesivos particularismos, y plantean una visión general de cómo se deben abordar las consecuencias de la pandemia". Aseguró que es en el pacto de recuperación social y económica de Canarias donde están recogidas las singularidades, y que "el momento en el que habrá que poner sobre la mesa el respeto a estas singularidades será en la elaboración de los Presupuestos, que serán la prueba del algodón de si este Gobierno asume o no el pacto canario por la recuperación".

"Dónde el Gobierno tiene que dar el do de pecho y aterrizar de verdad en las necesidades de Canarias es en los Presupuestos, donde nosotros insistiremos en que el apoyo que hemos prestado ahora, tiene que materializarse", recalcó.



El socialista Héctor Gómez

El socialista canario Héctor Gómez, por su lado, destacó que "sobre Canarias se han incorporado aspectos muy destacados como las medidas para las RUP", en cuyo marco de desarrollo resaltó los logros conseguidos para Canarias en el plan de recuperación aprobado en la madrugada el lunes por el Consejo Europeo. "Esto ofrece a Canarias una atención muy singular y favorable toda vez que las RUP van a contar con instrumentos muy potentes para la recuperación en todos los ámbitos", afirmó. Sobre el rechazo a otras incluir otras especificidades para las Islas lo justificó en que no "es un documento de carácter nacional", y aclarando que "hay realidades que se van incorporando sobre la marcha por la propia acción del Gobierno de España". "Es labor del Ejecutivo y del Congreso seguir trabajando para afrontar las situaciones de cada uno de los territorios y en este caso de Canarias. Existe margen de mejora y el propio Congreso y el Gobierno tendrá que seguir trabajando", subrayó Gómez.

Por el Partido Popular, la tinerfeña Ana Zurita remarcó la "absoluta decepción" de su grupo de que ninguno de los documentos, salvo en el de la UE, incorpore medidas específicas para las Islas. "El Gobierno no ha tenido en cuenta las propuestas que hemos hecho (algunas junto a CC) en materia de turismo, desempleo, pobreza, o ampliación de los ERTE, pese a la situación de especial gravedad que atraviesa Canarias", afirma, aunque considera "positivo" al acuerdo mayoritario sobre las RUP en el documento sobre la UE, así como el logrado en políticas de salud pública.