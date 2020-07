El Congreso cierra la reconstrucción sin asumir el rescate de la economía canaria

Paso en falso canario en el marco de las políticas estatales de reconstrucción por los efectos de la Covid-19 debatidas ayer y que hoy podrían aprobarse en el Congreso. El pleno de la cámara cerrará esta mañana definitivamente la comisión parlamentaria creada al efecto, y el Gobierno y los partidos que los sostienen mantenían a última hora serias dificultades para sacar adelante los cuatro documentos aprobados el pasado día 3 en la propia fase de comisión. En ninguno de ellos, en todo caso, se han incluido medidas específicas reclamadas desde la Islas en el acuerdo isleño para la recuperación social y económica. Aunque el conjunto de los textos que hoy podrían obtener el respaldo parlamentario puedan afectar de manera indirecta a la crisis económica desatada en el Archipiélago, ninguna de ellas se acerca al "rescate" que reclaman tanto el Gobierno de Canarias, como la mayoría de fuerzas políticas y agentes sociales de las Islas.

Los cuatros documentos mencionados, sobre medidas económicas, de ámbito social, de impulso de la sanidad pública, y de políticas en la UE, son muy genéricas y no contemplan ficha financiera, y además no dejan de ser meras instancias al Gobierno central para que las tenga en cuenta. Pero es que, además, no incluyen las políticas públicas y peticiones de ayuda e inversión que incidan en el rescate de la economía canaria por ser ésta la más golpeada del país por los efectos de la pandemia como consecuencia del cerrojazo a la actividad turística.



"Totalmente insuficientes"

La votaciones de las enmiendas, que se iban a realizar de manera telemática a lo largo de la tarde y noche, rechazarán de nuevo con toda seguridad las presentadas por la diputada de CC, Ana Oramas, algunas de ellas transaccionadas con el PP, para que incluyeran medidas específicas para Canarias. Pese a que el PSOE ofreció a Oramas algunas transaccionales en cada uno de los documentos a debate, éstas fueron consideradas "totalmente insuficientes" por la diputada tinerfeña. Sólo en el grupo de trabajo sobre las políticas a desarrollar en el ámbito de la UE se aprobó un texto consensuado por la mayoría de los grupos que sí incluye una referencia a Canarias. En ella se señala que planteará impulsar en Europa planes específicos de recuperación tras la Covid-19 para las zonas despobladas, islas y regiones ultraperiféricas (RUP), y que "para las RUP es vital garantizar la conservación de la actividad agro-ganadera y por esa razón se deben mantener y reforzar las ayudas agrícolas en el marco del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI).

Más allá de los contenidos de los dictámenes, se da la circunstancia que la participación de Vox en las votaciones y su rechazo a los mismos, dejaba en entredicho la aprobación de los relacionados con medidas económicas y políticas sociales. Cabe recordar en este sentido que el partido ultra no participó en los trabajos ni en las votaciones de la comisión, por lo que no cabe trasladar el holgado resultado logrado por los documentos impulsados por el Gobierno en esa fase, a las votaciones del pleno. Ante la dificultades para su aprobación, el Ejecutivo central y el PSOE redoblaron sus esfuerzos y buscaron las mayorías posibles. Apelaron por ello al diputado de NC, Pedro Quevedo, que aunque no participó en las votaciones del día 3 fue muy crítico con el documento de medidas económicas por no incluir las singularidades canarias e iba a abstenerse en el pleno, para sumarlo al grupo de apoyo al Ejecutivo.

Fruto de estas negociaciones, Quevedo votará a favor de todos los dictámenes pese a mantener una posición crítica respecto al de medidas económicas, por considerar que "es mejor un acuerdo en los términos en que ha trabajado la comisión, por limitado que sea, que un no acuerdo y permitir con ello que la derecha se salga con la suya".

El diputado de NC reconoció que los textos "no han podido aterrizar en todo, pero tienen la virtud de reconocer algunas líneas generales para le recuperación, que son justamente lo opuesto de lo que se hizo en la anterior crisis, con los resultados nefastos para la sociedad española". Para él, lo importante en todo caso es que el Gobierno central tenga en cuenta "a partir de ahora" el pacto canario por la reconstrucción y que eso se abordará políticamente y de manera concreta en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. "En ese pacto aprobado por una abrumadora mayoría política y social de Canarias se recogen aspectos relevantes sobre los intereses y las singularidades canarias que podemos entender que no estén perfectamente reflejados en estos dictámenes por su carácter amplio, pero que necesariamente deben ser contemplados a la hora de actuar", resaltó el diputado para justificar su apoyo pese a las reticencias al documentos sobre medidas económicas por no garantizar el rescate de la economía del Archipiélago.



"Cachetón" europeo a Sánchez

Muy distinta fue la posición de Oramas, que elevó el tono contra el Gobierno y aprovechó el reciente acuerdo en el Consejo Europeo sobre los presupuestos comunitarios y los fondos para la reconstrucción post-Covid para contraponer la actitud hacia Canarias entre la UE, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre las cuestiones que planteaban las enmiendas de CC que serán rechazadas destacan, entre otras, la prórroga de los ERTE en Canarias hasta diciembre, la reducción del 95 % de las tasas aéreas durante un año, un plan turístico específico para el sector en las Islas, la recuperación de las políticas activas de empleo, así como la dotación del PIEC y la de todos los convenios de infraestructuras que el Estado tiene pendiente de financiar.

La diputada de CC sostuvo que el acuerdo del Consejo Europeo es todo un "cachetón" al Gobierno de Sánchez en relación con el reconocimiento a las singularidades canarias y de las RUP. Consultó el documento aprobado en Bruselas la pasada madrugada y mencionó las cifras que en él se relacionan de forma directa con estos territorios y con el propio Archipiélago. "Este informe obliga al gobierno de España con partidas presupuestarias y a reconocer la condición de ultraperificidad de Canarias", dijo la diputada mencionando los 475 millones "para las RUP en inversión en crecimiento y empleo", los 271 millones en cooperación territorial europea, así como otras medidas de apoyo a las regiones alejadas de España, Francia y Portugal. Además, dio por hecho que estos logros se deben más a los dos países vecinos, que según ella son los que "se batieron el cobre", que al propio Gobierno español.

Frente a ese reconocimiento europeo, contrapuso la incapacidad del Ejecutivo central y de "los portavoces del PSOE en esta Comisión para que se reconocieran las políticas distintas que necesita Canarias y la gravedad de la situación económica de Canarias". Sólo excluyó de esa actitud cicatera por parte de los socialistas al tinerfeño Héctor Gómez, coordinador del grupo de trabajo sobre políticas en la UE, cuyo dictamen fue consensuado . "Europa nos vuelve a reconocer nuestras singularidades, condiciona al Gobierno de España, y este Parlamento aprueba unas medidas de reconstrucción que no sirven para Canarias", remachó Oramas.