NC endurece su discurso en Madrid al ver "insuficiente" la acción estatal en las Islas

Nueva Canarias (NC) seguirá endureciendo su discurso en Madrid porque aún ve "insuficientes" las medidas que se están adoptando por el Gobierno central para afrontar el impacto económico y social del Covid-19 en las Islas. Cuestiones como la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta que se recupere del todo la actividad económica, la "batalla" del superávit o un plan singularizado para el sector turístico de las Islas son cuestiones cuya respuesta por parte del Estado no satisface a la formación. Por ello los nacionalistas, que fueron determinantes para que fructificara el Gobierno PSOE-Podemos, seguirán "levantando la voz" cada vez que sea necesario.

NC hizo ayer balance del primer año de legislatura en Canarias pero también de las relaciones con el Estado. El presidente de la formación, Román Rodríguez, y el diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, reiteraron que el impacto económico y social de la pandemia es peor en Canarias que en el resto del país y por ello "hemos tenido que endurecer el discurso y levantar la voz", dijo el parlamentario, que advirtió que seguirán siendo "tozudos" en aquellos temas vitales para las Islas como la autorización para utilizar el superávit de las administraciones públicas y la consecución de la comisión bilateral Canarias-Estado -que aún no tiene fecha cerrada- para hablar de las consecuencias del Covid-19 pero también de la creciente inmigración irregular que llega a las Islas o de los presupuestos del Estado de 2021, donde Canarias se juega una parte fundamental de la estabilidad financiera del próximo año.

En relación con Canarias, Román Rodríguez valoró la "unidad de acción" liderada por el Ejecutivo regional ante los reveses que han caracterizado a este primer año de legislatura. Este primer año de los gobiernos en lo que ha participado Nueva Canarias se ha basado en "la defensa de un modelo de desarrollo sostenible, el cumplimiento de la agenda canaria y la defensa de la mayoría social y de los servicios sociales, pensiones, el ingreso mínimo vital, la renta canaria de ciudadanía, educación y sanidad, especialmente para los más vulnerables", entre otras prioridades, según el también vicepresidente del Ejecutivo regional.

Como consejero de Hacienda, Rodríguez aseguró que la Comunidad Autónoma está en disposición de no realizar ningún tipo de recortes en los servicios públicos esenciales y, al contrario, incrementar los fondos para Sanidad. El dirigente nacionalista no se mostró conforme con las conclusiones del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) porque "no entran en el detalle que nosotros sí tenemos", precisó. Para evitar que no se reduzca "ni un solo euro de gasto público" Canarias necesita que "los 4.000 millones de euros de los ahorros de las administraciones públicas solventen de forma casi total la pérdidas de ingresos" en 2020, por lo que "no se necesitaría endeudarse sino obtener autorización para el uso de este dinero", que es "de justicia" que se "revierta en la sociedad".



Millones de ahorro

Estos millones de ahorro, explicó Rodríguez, "se distribuyen en 3.200 en ayuntamientos y cabildos, 389 de la Comunidad Autónoma y los 500 millones de carreteras", que si se pudieran "gestionar con la autorización pertinente y temporalizarlos", pueden contribuir de forma "casi total" a reaccionar a "los primeros problemas de las administraciones por la falta de ingresos y los recursos para responder".

A esta hipótesis habría que añadir la última previsión a la baja en la recaudación, que de más de 1.500 millones de euros se ha pasado a 928 millones, algo asumible por las arcas públicas canarias que, según recordó el dirigente nacionalista, son las menos endeudadas tras el País Vasco y con ayuntamientos y cabildos saneados en su gran mayoría. Junto a ello el vicepresidente del Ejecutivo remarcó la condición de región ultraperiférica de Canarias en el marco de la UE algo que, tras lo que se acuerde en la cumbre europea de estos días, será decisivo para que las Islas mantengan el nivel de los fondos europeos que reciben, además de la cofinanciación por los proyectos que se presenten.

"Si se aprovecha el ahorro y se autoriza el endeudamiento se puede solventar el problema", incluso "en la peor de las hipótesis" en la que "Canarias necesitaría como mucho un 1,5 o 2 puntos de deuda pública", algo que "es perfectamente asumible", aseguró Román Rodríguez.

Por su parte la vicepresidenta de NC y diputada regional, Carmen Hernández, dijo que es importante "generar economía que sea tractor para el empleo y para la diversificación y así apoyar a la sociedad", porque "hay cosas que no se pueden abandonar, como las políticas de igualdad, juventud, infancia", entre otras, para las que "se necesitan recursos extraordinarios" y que lleguen a los ayuntamientos canarios.