Clavijo: "Farnés logró el fin propuesto: que tuviera la condición de investigado"

Fernando Clavijo Batlle (San Cristóbal de La Laguna, 1971) cumplirá el próximo día 31 un año como senador en las Cortes por designación del Parlamento de Canarias. Lo hará tras salir sin mácula del 'caso Grúas' y con la vista puesta en el próximo congreso de Coalición Canaria, el partido al que espera devolverle la "inversión" que ha venido haciendo en su persona gracias a la experiencia acumulada tanto en el Gobierno de Canarias como en el Senado.

¿De verdad entienden tan poco en Madrid las particularidades de Canarias?

Ni nos entienden ni tienen interés en conocernos para así entendernos. Cada uno va a lo suyo. Uno trata de explicar las diferencias, trata de explicar, por ejemplo, que hay un Régimen Económico y Fiscal (REF), pero lo cierto es que se aprueba el REF, se aprueba el Estatuto, todo el mundo se saca la foto y se acabó. Ni se preocupan de desarrollarlo ni se preocupan de poner las partidas presupuestarias. Por cierto, ahora quieren revisar el REF, y creo que en medio de esta crisis es el peor momento para hacerlo, me parece un error.

¿Por qué le parece un error?

Estratégicamente, no es el momento. Desde que se aprobó el nuevo REF no ha habido ni un solo presupuesto y ya lo quieren cambiar. Corremos el riesgo de que eso luego nos afecte. El REF lo conseguimos en un momento en el que nuestros votos eran imprescindibles, por eso pudimos conseguir grandes cosas que el Gobierno del PSOE, por cierto, no ha cumplido. En un momento de clara debilidad frente a Madrid de las fuerzas que integran el Pacto de las Flores, tocando el REF corremos el riesgo de que nos lo afecten hacia abajo.

En esa falta de interés que usted ve en las Cortes, ¿no hace ninguna distinción? Es decir, ¿es igual en todos los partidos?

Es una actitud generalizada salvo cuando necesitan nuestros votos, que entonces sí que contamos y somos importantes. Por eso siempre nos gusta mirarnos en el espejo del PNV. Son capaces de parar un real decreto en medio del estado de emergencia porque no estaba contemplada la industria vasca como tenía que estar contemplada. ¿Por qué? Porque tienen seis diputados y son necesarios.

Claro que en el País Vasco, y al margen de la izquierda aberzale, el PNV tiene un componente aglutinador, mientras que aquí el nacionalismo no está unido.

En las últimas elecciones, el PNV sacó un 39%, y si usted suma nuestro porcentaje al de Nueva Canarias (NC), es de un 33%. Es decir, nos quedamos a seis puntos del mejor resultado histórico del PNV. Entonces será posible o no, habrá o no otros intereses, pero la realidad es que la unión hace la fuerza.

Entonces, tras el inminente congreso de Coalición Canaria (CC), ¿llegará el momento de sentarse con NC?

Fuimos juntos a las generales y tenemos una comisión que está funcionando. Pero también entiendo que estas cosas o se hacen de abajo arriba o no funcionan. Han sido muy duros los enfrentamientos entre las dos militancias y ha sido muy dura la campaña con que sistemáticamente Nueva Canarias nos acusaba de ser insularistas, cuando son ellos el único partido que tiene representación de una única isla. Es un proceso que no se puede dejar para el final. Nosotros siempre hemos aprobado en nuestros congresos resoluciones por la unidad del nacionalismo, y esperamos que NC haga lo mismo.

Si aguantan ustedes en la oposición, habrán conseguido desarmar uno de los principales mantras en su contra, ese de que CC desaparecería sin el poder.

Algunos deberían hacerse mirar su bola de cristal. Dijeron que nos íbamos a desintegrar; luego, a estallar; cuando rompimos con el PSOE, que nos harían una moción de censura; después, que tendríamos un rotundo fracaso electoral, y resulta que subimos un 25,2%, superamos los 211.000 votos y ganamos en seis de las ocho islas. En fin, hemos sido serios y rigurosos, hemos hecho aportaciones constructivas y nos hemos mantenido unidos. Y podríamos haber hecho sangre, con tres consejeros de Sanidad en un año, dos de Educación, un cierre de curso horroroso...

¿Pero no han hecho sangre por estar preocupados en sus cosas o porque no les ha hecho falta visto lo mal dadas que le han venido las cosas al Gobierno regional?

Porque no toca. En nuestro ADN no está eso de cuanto peor, mejor. Lo que deberíamos hacer todos aquellos que aspiramos a representar a la gente es ser responsables. No puedes ponerte en medio de un incendio a pasearte con un bidón de gasolina. Eso sí, nos preocupa la parálisis del Gobierno. Ha tenido una oposición responsable y hemos dado gratis nuestro apoyo; pues bien, toca hacer algo, no puedes estar esperando a ver qué te dicen desde Madrid.

Pero es cierto que la parálisis en determinados asuntos tiene que ver con la parálisis en Madrid y esta, a su vez, con la parálisis en Bruselas.

Desde que se inventaron, todas las excusas son válidas, pero las cosas han de cogerte con la tarea hecha. Pongo el ejemplo de los test. Todo el mundo sabe que sin la autorización de Europa, en el Espacio Schengen no vas a poder ponerlos; pues bien, habla con las universidades canarias, habla con el Instituto de Enfermedades Tropicales, habla con Basilio Valladares, que te dirá qué y cómo hacer las cosas.

El Gobierno de Canarias confía en poder salvar 2020 sin reducir el nivel de gasto previsto y, además, sin subir impuestos y sin incrementar la deuda.

Eso es mentira, es un cuento chino. El Producto Interior Bruto de las Islas son unos 46.000 millones, ¿no? Pues bien, 2020 se cerrará con 11.000 millones de euros menos. De esos 11.000 millones, ¿cuánto vas a poder compensar? ¿2.000?, ¿3.000 millones en el mejor de los casos? ¿Y los 8.000 millones restantes? Eso es paro, caída del consumo, autónomos que cierran la verja de sus negocios... Y si no van a endeudarse a largo plazo es sencillamente porque no los dejan. ¿Y en 2021? ¿Qué harán entonces? Porque ya no habrá superávit y el presupuesto será un 20% inferior, y eso para el Gobierno de Canarias. ¿Y qué han hecho con los ayuntamientos y cabildos? Pues entiéndanselas ustedes con Montero.

Bueno, falta en su ecuación el dinero de Bruselas.

El dinero de Bruselas no vendrá hasta el segundo semestre de 2021. Es un cuento chino, están generando unas expectativas que no podrán cumplir: ni van a salvar 2020, ni 2021, ni 2022, ni 2023. Se salvarán ellos, pero es una falta de respeto a las empresas y los ciudadanos. De febrero a julio se han perdido 65.000 afiliaciones a la Seguridad Social, más 100.000 personas que están en los ERTE y con las que aún no sabemos qué va a ocurrir. ¿Y me están diciendo que con 11.000 millones de euros menos de PIB van a salvar el año? Es un atentado a la inteligencia.

En Coalición el próximo líder está atado, ¿no? Es usted, digo.

Bueno, yo hablé con todos los secretarios insulares, y ya antes de la pandemia les transmití que ahora tengo el tiempo y puedo tener la dedicación suficiente a la organización. Creo que la inversión que el partido ha hecho en mí nos puede ayudar. Poder canalizar toda la experiencia acumulada en la estructura del partido. Manifesté mi intención de poder presentarme y creo que los compañeros lo ven mayoritariamente positivo, pero lo verdaderamente importante es que se forme un equipo potente.

¿Está cómodo en las Cortes?

Ha sido un año raro, porque tras aterrizar se convocaron las Generales, luego llegó la formación del Gobierno, luego la pandemia... Ha sido un año extraño, pero hemos podido restablecer relaciones con los partidos estatales y también hemos ido colocando el mensaje de Canarias. La batalla más dura ha sido la de los ERTE, que creo que todavía está por terminar; hemos estado haciendo pedagogía sobre el REF y sobre el Estatuto; hemos pedido la comisión mixta de transferencias, que, por cierto, me extraña que teniendo una ministra canaria aún no la haya convocado.

Por cierto, se acabó el caso Grúas. Se acabó con un contundente archivo del Supremo. Y apenas un par de días después saltó el caso Reparos. ¿Qué opinión le merece la actuación de María Farnés Martínez-Frigola, la fiscal anticorrupción?

Considero que tal actuación corresponde a un mandato concreto, un mandato por un grupo político, donde se le encomendó a la señora Farnés Martínez-Frigola lograr que para las pasadas elecciones autonómicas tuviera la condición de investigado, consiguiendo de esta manera perjudicar la continuidad de Coalición Canaria en el Gobierno autonómico y logrando la señora fiscal el fin propuesto.

¿Pero cuál es el beneficio? ¿Qué provecho obtiene?

Tal pregunta tendrá su respuesta por sí sola en las próximas semanas, cuando en el próximo Consejo de la Fiscalía General del Estado se nombre a doña Farnés fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife; esa es la contraprestación, y ese será el momento donde obtendrá su premio por los servicios prestados.

¿Me está diciendo entonces que en el próximo Consejo Fiscal del 28 y 29 de julio las deliberaciones serán una pantomima? ¿Que ya está adjudicada la jefatura a Farnés por haber conseguido que usted no revalidara como presidente autonómico?

Creo que no me equivoco al afirmar que en este presunto plan ideado por personas concretas en una sala de reuniones, donde presuntamente estaba doña Farnés, se le adjudicaba la jefatura de Tenerife a cambio de sus servicios, como podremos constatar en las próximas semanas, cuando recibirá su contraprestación por los servicios prestados; no se equivoque, dan igual las votaciones y presuntas deliberaciones que puedan existir, doña Farnés será la próxima fiscal jefe de Tenerife.