Fernando Clavijo: "Estos tres años han sido de mucho daño y sufrimiento y eso nadie te lo devuelve"

El senador y expresidente del Gobierno, Fernando Clavijo, afronta el archivo del 'caso Grúas' por el Tribunal Supremo con un sabor agridulce. Se alegra de que se hayan rechazado las acusaciones por prevaricación y malversación durante su etapa como alcalde de La Laguna , tras una denuncia de dos partidos políticos. Pero "el daño personal es irreparable". Ayer, un día después de este auto, la Fiscalía Anticorrupción insistía con el 'caso Reparos'.

¿Cómo se encuentra?

Bueno, la sensación es agridulce, porque, por un lado, está la certeza de que al final el Supremo ratifica lo que hemos venido defendiendo desde el minuto cero y lo que la jueza [de La Laguna] ya dictaminó en su primer archivo; lo que pasa es que la parte más agria son los tres años y medio, el sufrimiento de la familia, de los amigos, el que se hayan visto envueltos funcionarios y personas que son ajenas a cualquier batalla política, pues al final ha ocasionado durante mucho tiempo mucho daño, mucho daño mediático, mucho daño en lo personal, mucho sufrimiento y eso no te lo devuelve nadie, ni siquiera se compensa por mucho que sea una alegría y que efectivamente se certifique que se obró bien,

¿Ha necesitado ayuda psicológica?

No. Afortunadamente tengo una familia fantástica y también fortaleza y convicción de que se obró bien.

Y su familia, ¿cómo lo ha vivido?

Lo ha sufrido, porque al final muchas veces los que están fuera de esta batalla sufren, y sufren porque no tienen conocimiento de las cosas, porque no entienden muchas circunstancias, y son dos hijas pequeñas, mi madre, mi padre que se murió en enero del año pasado sin ver esto resuelto... Pues en estos momentos se te agolpan todos esos sentimientos y luego no entiendes nada, porque puedes discutir políticamente pero no entiendo que haya gente que quiera ir a destruir a costa de lo que sea porque para ellos el fin justifica los medios.

Cuando dijo que este auto viene a callar muchas bocas y muchas insinuaciones, ¿a quién se refería exactamente?

A mucha gente, en el Parlamento de Canarias, fuerzas políticas, medios de comunicación, mucha gente que siempre estaba: "No, sí, sí, pero...". "Sí, sí, pero cuando el río suena es porque algo lleva...". Pero yo creo que esto disipa todo. Ahora, es evidente que una primera página o las 72 horas que esto será noticia luego será engullido por la vorágine del día a día, pues no podemos pensar que durará las casi cien primeras páginas de algunos medios de comunicación durante este asunto. Y lo que se ha quedado demostrado es que se defendió el interés general, se defendió a La Laguna, se defendió el servicio público y, además, se hizo correctamente.

¿Con el auto del Supremo se va a limpiar su nombre o ya quedará dañado?

Creo que afortunadamente la gente te conoce, y los resultados electorales también están ahí, porque se subió un 25,2%. ¿Ha hecho daño? Seguro que ha hecho daño, pero en las anteriores elecciones subimos 45.000 votos más que la anterior vez que me presenté a la Presidencia de Canarias.

Cuando dice que no compensa, habla de esas portadas y del sufrimiento, ¿qué le podría compensar?

Nada (silencio). No hay nada que me pueda compensar porque el daño ha ocurrido. El daño que te hagan a ti, pues bueno... Tú estás en la pelea política y aunque no lo entiendas, no compartas las formas ni seas igual que ellos, estás en la pelea. Pero ¿y esos funcionarios que vieron cuestionado su trabajo y lo han pasado fatal? ¿Y los familiares de esos funcionarios? ¿Y mis familiares, los familiares de José Alberto Díaz y los familiares de Antonio Pérez-Godiño? ¿Eso quien lo compensa? Nadie.

¿Y piensa presentar alguna denuncia o queja?

No. ¿Para qué me voy a quejar? Yo no voy a pagarles con la misma moneda. Yo no tengo enemigos, tengo adversarios políticos. He recibido un montón de mensajes de compañeros de todas las fuerzas políticas alegrándose, fuerzas políticas con las que hemos discutido y competido me han llamado, se han alegrado en el corazón y sé que lo han hecho de verdad, además de llamadas del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, de ayuntamientos, compañeros de todas las islas, y creo que eso debe ser así.

Usted se ha quejado de las irregularidades o errores en el proceso. ¿Qué cuestiones tiene más marcadas?

Pues tengo marcado el cambio de criterio de la Fiscalía. Tengo marcado el escrito y las declaraciones del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), donde dice que se le ordena que se aparque este asunto hasta que se apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía. Tengo marcado retrasos de hasta seis meses en informes por parte de la Fiscalía que dilataban el proceso. Tengo marcado acciones en periodos electorales, pues hay que recordar que vivimos cuatro periodos electorales en este tiempo y, curiosamente, era un tema que surgía en periodos previos a las elecciones. Entonces, todas esas cosas son circunstancias que te dan que pensar, pero, bueno, al final lo que siempre dije: confío en la Justicia aunque el daño está.

Hablando de la Fiscalía, Anticorrupción pide de nuevo al Juzgado de La Laguna que investigue en el llamado caso Reparos al ver indicios de prevaricación por los continuados levantamientos de reparos a la Intervención General cuando era usted alcalde de La Laguna y de su sucesor José Alberto Díaz. ¿Se siente perseguido por la Fiscalía?

Pues qué quiere que le diga. Desconozco los motivos de una nueva acusación. Parece que son los mismos denunciantes. Confío en una judicatura independiente que cada vez que se ha pronunciado frente a las denuncias contra mí no ha visto delito alguno. Me sorprende el seguimiento de la Fiscalía Anticorrupción de las tesis políticas de los denunciantes. Estoy seguro, sin saber en detalle de qué se trata ahora, que el asunto tendrá el mismo resultado que los anteriores. Desde luego, parece que les satisface el desgaste político al que me someten. Parece que es una obsesión. Yo me encuentro fuerte en la defensa de lo derechos de Canarias. No me ganarán en trabajar por Canarias. Lamento el sufrimiento por el que tendrá que seguir pasando mi familia y amigos.

Una vez dijo que pensaba querellarse contra la Fiscalía. ¿Eso sigue vigente?

No he pensado absolutamente nada. Al final [el caso Grúas], con un coste personal importante ha acabado como tenía que acabar, con la certificación de que los magníficos funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna y los que llevábamos esa dirección del Ayuntamiento actuábamos con corrección, asesorándonos buscando el interés general, y ya está.

¿Vale la pena seguir en política con este sufrimiento?

Bueno, no sé si a tu familia y a seres queridos les vale la pena, pero también es cierto que ¿qué haces? ¿Al final tiras la toalla y dejas que este país se convierta en un país en el que no te gustaría que creciesen tus hijos, o si el todo vale, el fin justifica los medios, el contaminar todo, el utilizar las malas artes? Si este es el ejemplo que queremos dar, pues yo me voy a negar contra eso. Seguiré luchando en un puesto público, militando en mi partido, en una ONG o en mi esfera privada,

Le han acusado de buscar el aforamiento al convertirse en senador para recibir un trato mejor.

La Justicia es la Justicia, y yo creo en la Justicia como concepto y en los jueces, y creo en la separación de poderes. Algunos de lo que decían eso son los que amenazaban en los medios de comunicación a magistrados y al presidente del TSJC, que decían que los iban a vigilar de cerca. Como soy una persona tranquila, no soy como el matón del patio de colegio que siempre trata de discriminar a la gente, para mí la Justicia es la Justicia. A lo mejor ellos creen que la Justicia es otra cosa y por eso querían tener influencia en las decisiones judiciales, afortunadamente no ha sido así.

Si ve ahora a Santiago Pérez (concejal de Avante La Laguna pero en el momento de la denuncia en 2017 era de Por Tenerife-Nueva Canarias) o a Rubens Ascanio, de Unidas se Puede, los partidos que lo denunciaron, ¿los saluda?

Afortunadamente no me los encuentro mucho.

Han dicho que van a recurrir el auto del Supremo.

No lo sé. Pero esto demuestra cuál era la finalidad de la denuncia. No se alegran por que el Supremo haya dicho que el interés general de La Laguna ha quedado protegido, no se alegran porque haya quedado acreditado que los funcionarios actuaron con diligencia y que tienen un gran equipo de funcionarios en el Ayuntamiento de La Laguna. No, no... Lo que hacen es seguir, porque obviamente consideran que ellos saben más Derecho que los cinco magistrados del Supremo.

Pasado esto, ¿se quedará en el Senado o retornará a la escena canaria?

No tengo ni idea, el partido me ha encomendado una tarea, los ciudadanos con sus votos y el Parlamento de Canarias, y es en lo que estoy centrado, en trabajar y además con la que se nos viene encima con esta crisis, que no es poco, en trabajar en las Cortes Generales para que Canarias esté representada y para que Canarias consiga lo que en justicia le corresponde.

¿Se ve otra vez como candidato de CC a la Presidencia?

Quedan tres años y ahora no pienso más allá de la crisis que está llegando y golpeando duro, de defender a Canarias, de conseguir recursos para que nuestra gente no lo pase fatal como en la crisis anterior.

Todo este proceso lo ha reforzado en CC como líder, ya que el partido siempre le ha prestado su apoyo, y ahora viene un congreso. ¿Va a tomar las riendas de Coalición Canaria?

Se hablará del congreso en septiembre. Lo decidimos el otro día en la Permanente y ahora tenemos que reflexionar. En el verano hay mucho trabajo que hacer, porque hay que recuperar la actividad turística, y este verano lo pensaré, lo meditaré con mi familia y con los compañeros. Sí es cierto que había hablado con los distintos secretarios insulares y con los compañeros de que existía la posibilidad de que me presentase en este congreso dado que José Miguel Barragán había dicho que no quería presentarse más.

NC participó en su denuncia, ¿guarda rencor a ese partido? Lo digo por si sigue pensando en la unidad del nacionalismo, uno de los puntos claves del congreso de CC.

Yo siempre he mantenido que si hay alguna tierra que necesita un partido nacionalista fuerte es Canarias, por su condición de lejanía, por su histórico olvido por parte del Gobierno de España, por su condición de RUP, y siempre trabajaré a favor de la unidad nacionalista, y no le tengo ningún rencor a las siglas de un partido ni a un partido en concreto porque el partido lo forman personas.

De cara a las próximas elecciones, ¿va a trabajar para esa unidad del nacionalismo?

De cara a las próximas elecciones voy a trabajar para que Canarias esté otra vez gobernada por nacionalistas, porque estoy convencido de que tenemos las manos totalmente libres y no le debemos ninguna obediencia a ningún partido en Madrid sino a nuestra gente, a nuestro partido, que es Canarias.

Hablando de obediencia a Madrid, CC ha denunciado que Pedro Sánchez no apoyará el rescate de Canarias y no va a dar los recursos suficientes. ¿Desde el Gobierno de Canarias o más bien el presidente Ángel Víctor Torres, que es del mismo partido que Sánchez, va a presionar ante Madrid?

No lo sé. Nosotros hemos dicho que lo razonable, dado que España acudió a Bruselas para decir que quería dinero a fondo perdido porque España e Italia eran los países más afectados por la crisis de la pandemia, lo lógico y lo razonable es que el Gobierno de España con ese dinero le dé más dinero a las comunidades autónomas que se van a ver más afectadas por la pandemia, y todos los análisis económicos y financieros dicen que Canarias va a ser la más perjudicada, en la caída del PIB y en la destrucción de empleo. Nosotros vemos que no se está poniendo sobre la mesa, que se está obsesionado con el endeudamiento y con el superávit, que eso está muy bien, pero es dinero de los canarios que ya está aquí y ese dinero es nuestro, y solo faltaría que no pudiésemos utilizarlo cuando hemos hecho una gestión sería y rigurosa.

Pero el Estado no deja usarlo.

Vale, pero esa batalla hay que darla y nos lo tienen que dejar usar, pero al margen de esa batalla está la otra. ¿Por qué no se está hablando de que Canarias quiere dinero a fondo perdido del Gobierno de España porque va a ser la comunidad más perjudicada? Y eso es lo que creo que no se está defendiendo en estos momentos. Y nosotros lo estamos pidiendo en el Congreso, por Ana Oramas, lo estamos pidiendo por mí en el Senado, lo vamos a seguir pidiendo por el grupo parlamentario en el Parlamento de Canarias, en distintos ayuntamientos y en cabildos. Hemos calculado que serán 2.500 millones en dos años al margen del presupuesto, superávit y endeudamiento.

Ustedes apoyaron el plan de reactivación económica de Torres, ¿ no es un contrasentido?

Por supuesto que lo apoyamos. Y nosotros estamos haciendo una oposición seria y rigurosa y es lo que toca ahora, trabajar para ayudar y solucionar los problemas de los canarios, y es lo que vamos a hacer, pero eso no quita para que tengamos nuestra opinión y para que también seamos críticos para aquellas cosas que no se han hecho de manera adecuada, pero será cuando pase la alarma. Ahora hay que cerrar filas.

¿Cómo lo ha hecho el Gobierno canario en la gestión del coronavirus? Ha habido una destitución, la consejera de Sanidad, y una dimisión, la de Educación.

Es evidente que con el cese de la consejera de Sanidad en medio de la pandemia las cosas no se han hecho adecuadamente, pero no las voy a criticar ahora, lo haremos con posterioridad, cuando pase la alarma.

Distintos partidos, por no decir todos, proponen un cambio del modelo turístico y dejar el turismo del todo incluido.

Vale de acuerdo. ¿Y entonces? Lo que hay es que seguir trabajando en el modelo, porque el modelo turístico de Canarias es un modelo de éxito. Hemos ido poco a poco ampliando con la gastronomía, la cultura, el deporte , el patrimonio... Por supuesto que hay turismo de sol y playa, porque el turista busca sol y playa, pero ¿por qué tenemos que renunciar a una parte del pastel turístico? Renunciamos a empleo y a riqueza.

¿Qué le parece el plan de la consejera Yaiza Castilla del laboratorio turístico?

Creo que está trabajando con intensidad en ese área turística, que la situación es compleja pero ella está conectada con el sector.

¿Qué futuro le augura al pacto de las flores.

Al pacto de las flores le deseo mucha suerte porque su suerte es la de Canarias .

Cuando ya empiecen las criticas, ¿ve moción de censura?

No lo sé. Todo esto es tan cambiante y difícil... Yo desde luego les deseo suerte y sabiduría.