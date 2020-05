Noemí Santana: "Podemos ha hecho lo que Valido quería y no pudo hacer por CC"

Noemí Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1984) es la primera representante de Podemos, y de momento la única, en el Consejo de Gobierno de Canarias. Miembro del núcleo del partido morado, del que lleva las riendas en las Islas desde mediados de 2017, cuando ganó la carrera por la secretaría general, Santana tiene en el Ejecutivo el reto de evitar una fractura social sin precedentes tras la irrupción del coronavirus en la sociedad y la economía isleñas.

Están ustedes muy mansos en el Gobierno de Canarias.

Creo que Podemos está sorprendiendo a muchos con su grado de responsabilidad dentro del Gobierno de Canarias. Probablemente somos la fuerza política que más estabilidad está dando al pacto de gobierno, y eso sorprende. Muchos creían que íbamos a hacer ruido, y estamos demostrando solvencia. Estamos haciendo lo que vinimos a hacer: política a favor de la gente y trabajar en aras de mejorar la vida de los más vulnerables. No estamos para políticas de titulares, sino de hechos. Y esto se demuestra con medidas, de las más destacadas hasta el momento, como el Ingreso Canario de Emergencia o Mascarilla-19, que tiene reconocimiento nacional e internacional.

Desde luego hacen ustedes más ruido en Madrid.

Se intentan buscar esas contradicciones, pero a nivel del Gobierno estatal también se hacía la crítica de que nos íbamos a amansar, y cuando se ha tenido que alzar la voz, como también nosotros lo hemos hecho, aunque tal vez de manera más discreta, pues se han visto las diferencias. Con nuestros socios de gobierno tenemos también puntos discordantes. A veces hemos sido discretos, pero también es cierto que otras veces sí que han trascendido diferencias, como, por ejemplo, las que hubo al aprobar el Ingreso Canario de Emergencia o cuando hablamos del puerto de Granadilla, que es otro tema controvertido en el que nosotros decimos que no. Incluso en el modelo turístico por el que apostar. Lo que pasa es que tratamos de ser muy leales, y a lo mejor por eso parecemos discretos, pero sinceramente, lo único que hacemos es discutir, y discutir mucho, pero donde hay que hacerlo, que es en la mesa del Consejo de Gobierno.

¿Le ha cogido gusto a la alfombra?

Para nada, para nada. La verdad es que no entiendo a la gente que se pega treinta años en política, porque es muy desgastante. Llevo cinco años en las instituciones, y le aseguro que no pienso estar muchos años más. En cuanto a las críticas que recibo, pues en fin, estoy acostumbrada; soy de Podemos, ya tengo coraza.

¿Se ha marcado plazos?

Lo he pensado. El código ético de Podemos establece dos legislaturas, tres si la militancia lo decide, pero creo que más allá de ahí... no. Es más, ya me pensaría si hacer otra legislatura. Lo dejo abierto, porque Podemos puede pedirme ese compromiso, pero me lo pensaría. Y más allá, pues no. Se pueden hacer otras cosas muy provechosas para la sociedad desde otras trincheras.

Fueron muy duros con la permanencia de CC en el poder, pero en el Gobierno hay nombres que llevan tantos o más años.

Sí sí. No me voy a meter con la gente que lleva mucho tiempo en política, aunque también depende de qué política hagas. Pero creo que es bueno refrescar las instituciones y que entren nuevas ideas, sangre nueva.

Ha habido ya tres cambios en el Consejo de Gobierno. ¿Está usted satisfecha con la gestión en Sanidad y Educación?

Siempre hemos apostado por un modelo claro de educación y sanidad públicas, y eso es lo que hemos trasladado al Consejo de Gobierno, al pacto de las flores y ahora al pacto de reactivación. En este sentido no pueden quedar dudas de cuál es la filosofía plasmada en el pacto de las flores, porque a veces sí que se ha cuestionado, y a lo mejor esa ha sido nuestra principal batalla dentro del Consejo de Gobierno. Nosotros estamos en el Gobierno para hacer políticas progresistas, para defender el estado de bienestar, lo público por encima de la concertación y de los intereses privados. Y sobre la gestión de las consejeras Teresa Cruz y María José Guerra le puedo decir que, en lo personal, mi valoración es buena, han sido excelentes compañeras y pusieron ganas. Se pueden cometer errores, como los puedo cometer yo, pero siempre hubo buena intención. Esperamos que los cambios que haga el presidente, que respetaremos, sean para mejor, y la verdad es que se ha visto en Sanidad, creo que se ha visto la buena gestión durante este período de emergencia.

Los datos en dependencia han empeorado aún más.

Desgraciadamente, la emergencia por el Covid-19 nos obligó a frenar las valoraciones, de hecho fuimos de las primeras comunidades autónomas en hacerlo porque podíamos poner en riesgo la salud tanto de las personas que hacen las valoraciones como de quienes son valoradas. No queríamos que pasara lo que ha ocurrido en otras comunidades. Había que priorizar la salud. Pero a partir de la semana que viene reanudaremos las valoraciones. Se ha hecho un protocolo para llevarlas a cabo con todas las garantías, y esperamos mejorar bastante, aunque partíamos de una situación muy complicada. Ya lo he contado, pero es que se apuntaban datos en excel y a algunas personas hasta se las registraba a través de un pósit. Por lo menos eso ya no se hace, se está actuando de manera más profesional con el empleo de herramientas de modernización, para ir un poco más rápido. Pero hace falta más personal. Teníamos una RPT [Relación de Puestos de Trabajo] que se ha frenado por el Covid y que ahora retomaremos. La verdad es que todos los socios del pacto lo han entendido bastante bien, y aunque en todas las consejerías hay necesidades de recursos humanos, se le va a dar prioridad máxima a Derechos Sociales.

Ahora que ha comprobado lo "desgastante" de las tareas de gobierno, ¿se arrepiente de la reprobación a Cristina Valido?

Cuando se votó la reprobación, en nuestro discurso decíamos que no reprobábamos a Cristina Valido, sino las formas de hacer las cosas de Coalición Canaria, que se constataban en todos los ámbitos, también en el que era su competencia. Pero quiero echarle un cabo y tenderle una mano, y decir que sé que ella, que si por ella hubiera sido, habría hecho el diagnóstico de todas las cosas que estaban mal. Sabía que hacía falta personal y había dejado plasmado que era necesaria una modificación de la prestación canaria de inserción para las familias con menores, pero luego su partido no le ponía ni las personas ni los fondos, y eso la ataba de pies y manos. En nueve meses ya hemos conseguido que las familias con menores puedan seguir con la PCI y que no tenga límites. Podemos ha hecho así realidad algo que ella quería hacer y no pudo, por eso no es justo que la reprobación se centre en su persona, porque fue a las formas de hacer las cosas durante tantos años.

¿Al final de la legislatura habrán mejorado las cifras en dependencia y pobreza?

En dependencia lo veo complicado por el parón que hemos tenido en las valoraciones en estos casi dos meses, aunque estamos intentando ser lo más efectivos posibles y buscar alternativas, como, por ejemplo, la atención domiciliaria. Podemos mejorar en calidad, pero en los números es más difícil por este parón. Pero fíjese, sí soy optimista en cuanto a las personas en exclusión y en vulnerabilidad. Creo que tanto con el ingreso de emergencia y la mejora e inclusión de más personas en la PCI, a nivel autonómico, como con la gran noticia del ingreso mínimo vital, a nivel estatal, podemos acabar con la pobreza severa en Canarias y en el país.

¿Cuándo se podrán retomar las visitas a las residencias?

Acabo de firmar hoy [por el viernes] una orden conjunta con Sanidad, que es la consejería que regula y establece los protocolos de seguridad. Así que es de suponer que el lunes se reanuden las visitas.

Han sido muy agresivos con las empresas turísticas "depredadoras de suelo". ¿El turismo es problema o solución?

Depende de cómo nos planteemos el turismo. Creo que el modelo turístico que hemos tenido hasta ahora ha sido en parte bastante dañino. Es verdad que ha sido el motor de la economía canaria, eso nadie lo puede negar, pero sí ha estado vinculado al consumo de suelo, y durante muchos años de manera incontrolada. También faltaba un Gobierno que fuera contundente contra la no precarización de los trabajadores del sector, mientras que ahora no solo están las decisiones del Gobierno de Canarias, sino también las de la maravillosa ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No demonizamos al turismo, pero queremos un modelo sostenible, de calidad y que respete a los trabajadores. Queremos que se diversifique el modelo. Está muy bien, el turismo genera riqueza y valor añadido, pero no podemos centrar todos nuestros esfuerzos en el turismo porque luego pasa lo que pasa: una sobredependencia que en períodos como este genera vulnerabilidad. Así que, como decía Saramago, "el turismo de calidad visita los lugares que se respetan a sí mismos". Eso hay que conseguir.

Ha contradicho usted al ministro de Consumo: el turismo sí genera valor añadido.

Pero se lo malinterpretó. No dijo que no generara valor añadido, sino que genera menos valor añadido que otras actividades, poco valor añadido. A mí me gustaría que se diversificara nuestra economía, y que se invirtiera en I+D+i y no solo en I+D+i, sino también en cuidados. Tenemos un continente, un país, un Archipiélago y una sociedad envejecidos, y se podría obtener mucha riqueza de esa economía de los cuidados.

Votaron en contra del REF, el Estatuto y la ley del suelo. Tres herramientas que el Gobierno ve claves para paliar la crisis.

Votamos en contra del REF y el Estatuto porque no se quiso que Podemos participara. Solicitamos que se devolviera al Parlamento, para poder participar en el debate, y luego, cuando se eleva a Cortes, prácticamente nos pasan el rodillo. Ahora bien, tampoco hemos votado la Constitución, entre otras cosas porque muchos de nosotros no habíamos nacido o éramos niños, y es nuestro marco legal y normativo, y eso lo defendemos. Hay personas que se llenan la boca diciendo que son constitucionalistas o los adalides del Estatuto de Autonomía, pero solo cumplen las partes que más les gustan, por eso creo que ahí las contradicciones no son las de nosotros. Queríamos un REF mejor del que hemos acabado teniendo y un Estatuto mucho más garantista, pero no fue posible y votamos en contra. Pero ahora, una vez aprobado, es el marco legal en que nos movemos, y nosotros creemos en el estado democrático y de derecho, como no puede ser de otra manera, y defendemos, como tampoco puede ser de otra manera, las normas que nos regulan. Yo voy a defender el REF y el Estatuto como la que más.

Su partido, y el PSOE, firmó un acuerdo con Bildu que menoscaba los intereses canarios.

Bildu es una fuerza democrática, y en el Congreso hay que buscar mayorías. En este sentido se negoció algo que ya estaba en el pacto entre PSOE y Podemos para conformar Gobierno: la derogación de la reforma laboral, que la ministra ya ha dicho que será pactada en la mesa de diálogo social. Puedo justificar que se haya dado ese pacto porque se quería prorrogar el estado de alarma. En cuanto a la Comunidad Autónoma, creo que también a Canarias se la atiende.

Pero en ese acuerdo se plasmó lo que Canarias viene reivindicando, como el uso del superávit, sin tener aún garantías.

Habrá una mesa bilateral, y creo que será en breve. Se va a escuchar a Canarias y sus reivindicaciones, y creo también que es más que probable que se atiendan.

Román Rodríguez decía que hay camino por recorrer en el aprovechamiento de la coincidencia de PSOE y Podemos en ambos gobiernos.

Lo bueno que tiene ser compañeros de fuerzas políticas es, para empezar, que te cogen el teléfono. La pasada legislatura teníamos dos Gobiernos enfrentados, y no se consiguió nada. Conseguiremos mucho más desde la buena sintonía. Hombre, que me gustaría que Pablo Iglesias me hiciera más caso, ¡pues claro!, pero creo que nos lo va a hacer. Por supuesto que tienen que atenderse las especificidades de Canarias. Pero mire, hay cosas en las que nos escuchan, y hay un ejemplo en las subvenciones del 0,7% por el IRPF. Dijimos que los criterios de reparto no eran objetivos, y nos han dado el ok.

Creo que somos el único país con un matrimonio en el Consejo de Ministros. ¿Qué pensaría usted con un matrimonio de CC en el Consejo de Gobierno?

Bueno, matrimonios no sé si había, pero vamos, familias múltiples... Y no quiero señalar a nadie, porque como le dije, hay líneas que no se deben traspasar, pero ejemplos los hay a miles.