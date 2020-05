Cs se suma al PP en el 'no' al pacto de reactivación y CC lo firma con "críticas"

Ciudadanos se ha sumado al rechazo del Partido Popular a suscribir el pacto por la reactivación social y económica que promueve el presidente canario Ángel Víctor Torres, y que se firma hoy en el Parlamento regional, coincidiendo con el Día de Canarias, una celebración institucional que no se ha podido celebrar por la pandemia. No obstante, el otro grupo de la oposición, Coalición Canaria, acordó ayer rubricar el plan de reconstrucción de Torres por "responsabilidad", aunque con un "sí crítico", porque mantiene sus dudas en cuanto a su ficha financiera, en cómo aborda la defensa de Canarias en Madrid y en el respaldo a los sectores económicos. Según el secretario general de CC, José Miguel Barragán, "no es el documento de CC-PNC y tampoco pensamos que sea el mejor documento, pero lo importante es cómo se concretan las medidas y cómo se va ejecutando y ahí estaremos vigilantes". Es más, recalca que la firma obliga a ser "más exigentes con su cumplimiento".

El plan de Torres que se suscribe hoy concita, por tanto, el refrendo del resto de partidos del pacto de las flores -PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG)-, junto a CC -con sus matices- además de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y de Islas (Fecai), así como de los agentes empresariales y sindicales y otras organizaciones sociales. Aunque Torres intentó convencer ayer a Vidina Espino, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento canario, para que apoyara el texto, esta rechazó suscribirlo. La negativa responde, según Espino, a que el plan de reconstrucción no tiene garantizada la financiación y "continúa siendo papel mojado con solo un conjunto de buenas intenciones", en consonancia con los argumentos que también esgrime el PP para no rubricarlo.



Cs, abierto al diálogo



Espino asevera que Ciudadanos mantiene su voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos con el Gobierno de Torres para conseguir la reactivación de las Islas, pero "no está dispuesto a engañar a los canarios anunciando un listado de medidas que no se van a poder aplicar, por no tener asegurados los recursos, ni haberse aprobado primero en el Parlamento de Canarias, que es el lugar apropiado". La diputada de la formación naranja insiste en que Torres encontrará el apoyo de Ciudadanos para reclamar al Gobierno de España un plan de inversiones específico para el Archipiélago, que permita a los canarios usar sus ahorros y endeudarse, pero "no para hacerse una foto y publicitar un conjunto de acciones que son papel mojado". Por su parte, CC-PNC decidió ayer dar un "sí crítico" al pacto por la reactivación tras los cambios incorporados por el Gobierno de Canarias, y participar, de este modo, en el acto de firma que tendrá lugar hoy, Día de Canarias. Los nacionalistas trasladaron al presidente del Gobierno que suscribirán el documento, pero advierten que mantienen sus dudas ante la falta de claridad en la financiación de las medidas recogidas. "Hay muchos interrogantes que no se han resuelto así que, por responsabilidad, pero con dudas, firmaremos el documento", manifestó José Miguel Barragán".

Para dirigente nacionalista, "el que quiera ver esta firma como un visto bueno a la acción del Ejecutivo o a cómo ha gestionado esta crisis hasta ahora, se equivoca completamente". De este modo, asegura que este apoyo les "legitima y obliga aún más a fiscalizar el cumplimiento del contenido de este pacto, que también está respaldado por los agentes sociales y económicos".

En este sentido, los dirigentes de las patronales -CEOE de Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios (CCE)- refrendaron ayer el pacto de Torres porque consideran que lo importante en estos momentos es la unidad de toda Canarias ante Madrid, y que haya un apoyo mayoritario de las Islas es esencial, porque "será un documento de todos" que presionará aún más al Gobierno central para su cumplimiento, expuso José Carlos Francisco, presidente de la CEOE de Tenerife. Como su homólogo, Agustín Manrique de Lara, presidente de la patronal de Las Palmas, ven básico "hacer piña" en Canarias ante el Estado. "Claro que no es el documento perfecto, pero lo importante es que sea de consenso", apostilló Francisco.



La postura de las patronales



Por su parte Manrique de Lara informó que la Junta Directiva de la CCE aprobó ayer por unanimidad suscribir el pacto, pues cree que se ha reconocido el esfuerzo empresarial en la elaboración del texto, y "en el ADN de esta organización se encuentra llegar a acuerdos". No obstante, ambos dirigentes subrayan que a partir de ahora se ha de hacer un seguimiento del pacto y mantener la unidad conseguida en estos meses, tesis en la que coincide el dirigente de CC OO, Inocencio González, que puntualiza que ahora empieza el gran trabajo para que haya un diálogo permanente y desarrollar las medidas concretas del plan. "Estamos hablando de la forma de organizarse de la sociedad en Canarias y es un mensaje muy claro que se envía al Estado español y a la Unión Europea," enfatizó.