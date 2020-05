Un 'mix' de deuda y superávit para garantizar liquidez al Archipiélago

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que su departamento está "pendiente" de establecer las cifras sobre el uso del superávit y la capacidad de endeudamiento de Canarias, como elementos de respuesta a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por el coronavirus y la caída de los ingresos tributarios por parte de la administración autonómica, y anunció que su departamento propone un mix de ambas medidas para garantizar liquidez a la administración regional.

Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado, Montero aseguró que el Gobierno central aplicará tratamientos "asimétricos" en su respuesta de reconstrucción económica del país atendiendo al grado de gravedad con que la crisis impacte en cada una de las comunidades autónomas, reconociendo que Canarias es uno de los territorios más afectados.

La titular de Hacienda, en respuesta a las intervenciones de los senadores Fernando Clavijo, de CC, y Fabián Chinea, de ASG, trató de garantizar que el Gobierno central atenderá las reclamaciones del Gobierno de Canarias, de los cabildos y ayuntamientos, y del sector turístico isleño, para "no dejar atrás" a la comunidad autónoma en su necesidad de plan de reconstrucción singularizado, y de medias específicas por su condición de región ultraperiférica y, sobre todo, su alta dependencia económica del turismo, el sector más afectado por la crisis. Sin embargo, Montero, aunque garantizó que mantendrá una comisión bilateral con los cabildos y ayuntamientos para abordar los problemas de financiación de estas entidades, no mencionó la cumbre Canarias-Estado reclamada por el presidente regional, Ángel Víctor Torres, ni tampoco si habrá una nueva reunión entre ella con el propio Torres y el vicepresidente canario, Román Rodríguez, como la del pasado día 13.



Entender la ultraperificidad



"Canarias es una región ultraperiférica y hay veces que cuesta entender este concepto en Europa y en la realidad peninsular. Tenemos que ser capaces de reconocer esa singularidad", afirmó Montero en respuesta a Clavijo antes de señalar la situación en la que se encuentra la negociación sobre el uso de los casi 300 millones de superávit con que cuenta la administración regional, o la autorización para un mayor endeudamiento autonómico. Según dio a entender, el Ministerio acepta el principio de que Canarias pueda utilizar ese superávit, pero no todo, y que se combinará este elemento con el de un mayor endeudamiento para darle mayor capacidad de financiación al Archipiélago.

"Estamos pendientes de determinar con el Gobierno de Canarias las cuantías, no el método, de lo que finalmente se va a poder utilizar del superávit, y de lo que va a tener que ser endeudamiento porque el superávit no tenga capacidad suficiente", afirmó la ministra en una primera respuesta a los senadores canarios. En el turno de réplica, insistió en que "estamos conciliando las cifras con el Gobierno de Canarias y es evidente que lo que no se pueda cubrir con el superávit, se tendrá que hacer con el endeudamiento, que es siempre los que menos se quiere, porque al final acaba lastrando las cuentas públicas".

Montero también aseguró que se negocia con el Gobierno regional la compensación por la pérdida de ingresos que provienen de las figuras fiscales del REF en el reparto de los 5.000 millones que el Estado aportará al conjunto de comunidades autónomas para paliar el impacto económico de la pandemia, dentro del fondo de 16.000 millones para compensar también el gasto sanitario y las medidas de carácter social que tienen que atender las administraciones regionales. "Estamos viendo cómo se va a comportar la compensación del conjunto de la fiscalidad específica que tiene Canarias, y de como eso tendrá traslación a los cabildos", dijo la ministra, quien anunció que "en breve me reuniré con los cabildos porque la singularidad de su financiación requiere una mirada específica y seguiremos trabajando en ello".

La ministra insistió en que la respuesta "tiene que ser acorde al impacto que la crisis ha tenido y está teniendo en los diferentes territorios bien por el esfuerzo en el sistema sanitario, bien por las consecuencias que ha tenido en la recaudación en la bajadas de ingresos como consecuencia de la crisis". Por otro lado, reconoció que el sector turístico "es fundamental" en la economía de algunos territorios como las Islas, y apostó por un "plan de reconstrucción" específico para esta actividad económica "que permita, en muchos niveles, protección del trabajo, destino seguro, campaña de promoción, y ayudas a la modernización y a las inversiones".

"Tenemos que presentar un plan ambicioso del turismo, como uno de los sectores claves afectados por la pandemia. Es un área económica que necesita el apoyo específico que el Gobierno atenderá en la Comisión de Reconstrucción que trabaja con el Congreso", afirmó Montero.

Fernando Clavijo se mostró "tremendamente satisfecho" por la respuesta a la necesidad de "atención asimétrica" que la ministra garantizó, aunque ni él ni el senador de ASG lograron que Montero concretara las cifras de uso del superávit y deuda que autorizaría al Gobierno regional. "Nos felicitamos del éxito de haber conseguido sacar adelante las tesis de que la respuesta de Europa tiene que ser asimétrica porque el efecto de la pandemia, es global y no conoce fronteras, pero las consecuencias económicas no son iguales para todos los países ni para todos los territorios", sostuvo Clavijo antes de solicitar ese mismo tratamiento por parte del Estado respecto a las comunidades autónomas.



Dependencia del turismo



"En Canarias, con una dependencia del sector turístico que triplica de la media estatal, el impacto económico va a ser mucho más virulento, porque mientras en España el PIB puede caer un 9,8 %, en Canarias va a superar el 22 %", explicó el senador de CC, razón por la que reclamó el uso del 100 % del superávit y de poder acudir al endeudamiento "para hacer frente a esa terrible caída de ingresos de 1.547 millones". Insistió en la necesidad de "un plan especifico también a fondo perdido por parte del Estado", y pidió a la ministra saber, si ese es el caso, "por dónde van los tiros" de ese plan "para poder sacar adelante a nuestra tierra y poder empezar a trabajar en la recuperación".

Fabián Chinea, por su lado, dijo que la caída de ingresos "va a impedir que muchas administraciones puedan afrontar el mantenimiento de los servicios públicos y la atención de las personas y familias que han quedado sin recursos por la crisis del coronavirus". "Todos esperamos una respuesta de su Ministerio, que lamentablemente se está alargando pese al grito desesperado de muchas corporaciones locales", resaltó el senador por La Gomera.