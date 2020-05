Canarias pide que se elimine la barrera del municipio para practicar deportes

En el camino hacia la desescalada en la crisis sanitaria del coronavirus, el pasado 2 de mayo el Gobierno estatal permitió la práctica de ejercicio físico y deportes al aire libre, aunque con ciertos condicionantes como las franjas horarias -de 6.00 a 10.00 o de 20.00 a 23.00 horas-, y que se realice en el mismo municipio donde se reside. Esto ha impedido que los amantes del windsurf o del senderismo, por ejemplo, no puedan practicarlo, a no ser que residan cerca de la costa o de la montaña. De cara al cambio de fase, el Gobierno de Canarias ha solicitado que se elimine la barrera del municipio para permitir este tipo de prácticas deportivas, y que se flexibilicen los horarios.

Hacer senderismo en Anaga en estos momentos no está permitido si no vives en Santa Cruz o La Laguna, ni practicar windsurf en El Médano si no resides en Granadilla. E incluso, alguien que vive en El Rosario no puede ir a nadar a Las Teresitas. "Hay ciertas cosas que necesitan cambios, como la de permitir trasladarte a otro municipio para practicar deportes que no puedes hacer en tu lugar de residencia. Si una persona o familia con segunda residencia ya puede ir a dormir o a pasar el fin de semana, por qué sólo se permite hacer deporte en la localidad donde estas empadronado, no tiene mucho sentido en nuestro territorio", indicó Lluis Serra Majem, portavoz del Comité de Expertos que asesora el Gobierno de Canarias en el control de la emergencia sanitaria del coronavirus.

El Comité científico ha señalado la conveniencia de que se soliciten cambios en este sentido en la fase 2, de cara a abrir la práctica deportiva a nuevos espacios y contribuir así a reducir la afluencia masiva en zonas concretas. "Somos partidarios de relajar las franjas horarias y, sobre todo, de relajar la limitación de quedarte en un municipio, de forma que la gente que reside en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, no tenga dificultades para encontrar espacios menos concurridos, donde no se tropiecen entre si mientras realizan ejercicio físico. Si abrimos la parte residencial, la gente puede ir a nadar a Maspalomas por ejemplo, o a otras partes de la Isla".

En el caso del windsurf, y de los deportes de vela en general, otro de los problemas añadidos es la dificultad de practicarlos durante los horarios estipulados. "Estos deportes requieren de una franja horaria distinta porque por ejemplo, de 6 a 10 de la mañana no hace viento para hacer windsurf, y la gente que hace este tipo de deportes en Pozo Izquierdo, en Fuerteventura, o en otras partes del Archipiélago están pidiendo retrasar esta franja a partir de las 11.00 hasta las 15.00 horas, por ejemplo, para poder coger viento. Eso sería más lógico y no comporta ningún riesgo en nuestro entorno. Por ello lo vamos a solicitar en la fase 2", indicó Serra .

Igualmente, el portavoz del Comité científico en Canarias señaló la necesidad de flexibilizar otras cuestiones como el límite de aforo en el sector de la restauración. "Se abre un 30% de aforo en restaurantes, cafeterías..., pero proponemos que más que eso, lo que se debería es garantizar la distancia de dos metros entre mesas. Hay locales muy grandes que pueden utilizar más aforo", concluyó.