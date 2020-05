Torres traslada al PSOE la "urgencia" de un plan de rescate para el turismo

El presidente de Canarias y secretario general del PSOE de las Islas, Ángel Víctor Torres, quiere poner en aviso y anticipar posiciones a sus compañeros de partido y a la propia dirección federal sobre algunas de las urgencias del Archipiélago en la crisis económica que sobreviene ya a la emergencia sanitaria. La principal de esas urgencias es la de tener cuanto antes un plan potente de rescate del sector turístico por parte del Gobierno central, y Torres quiere que eso no sólo sea un objetivo de Canarias, compartido en gran parte con Baleares, sino que forme parte de la hoja de ruta esencial de la política estatal, y que el partido la asuma con todas sus consecuencias.

El jefe del Ejecutivo regional lo planteó ayer de forma más o menos explícita en el Consejo Político Federal del PSOE, el foro territorial del partido en el que los presidentes autonómicos y los líderes regionales del partido comparten y coordinan con la dirección federal las estrategias en todo el ámbito del Estado y que en esta ocasión se ha centrado, obviamente, en la pandemia y sus secuelas. Torres intervino en la reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el resto de líderes autonómicos para exponer su "pleno apoyo" a las medidas que está aprobando el Consejo de Ministros en las distintas fases desde que se inició la crisis sanitaria, y dejando al final un mensaje claro de que entre ellas deberá contemplarse de forma "urgente" ese plan de rescate del sector turístico.

"El de Pedro Sánchez es un Gobierno que toma decisiones valientes, y hemos vuelto a pedir que tenemos que tomar decisiones importantes con respecto al turismo, que es nuestro motor económico, y hay que hacerlo con urgencia, y así lo ha reconocido el presidente", afirmó ayer Torres tras la reunión de este órgano del PSOE.

La llamada de atención del presidente canario en este sentido tendría como objetivo trasladar al ámbito del partido de una forma directa lo que ya ha planteado en el marco de la habitual videoconferencia de presidentes de los domingos, en cuyo último encuentro lo expuso de forma conjunta y coordinada con Francina Armengol, la presidenta de Baleares, la otra comunidad más afectada por la crisis del sector. Ambos solicitaron en ese sentido la celebración de una Conferencia de Presidentes específica para abordar ese plan sectorial en el que establecer las medidas de recuperación turística y las ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales. Torres señalaba ese mismo día que en la cumbre de presidentes, alguno de ellos advertía que en su comunidad el turismo se reduciría en un 50 % en julio, y que él tuvo que explicar que en Canarias "estamos hablando de llegar a un 5% y de cerrar el año con tres millones de turistas", es decir, un 18% de lo que debería ocurrir en circunstancias normales.



Apoyo de partido



De esta forma, Torres pretende poner sobre aviso a sus compañeros de partido de que las medidas del plan de rescate del sector turístico, que dependerá también de los fondos que se aprueben en Bruselas, deberán tener en cuenta esta circunstancia, y que desde el PSOE se asuma y se apoye esta circunstancia, sin margen para la batalla interna en la aplicación de ese plan ni espacio para la denuncia de agravios comparativos por el hecho de que se prioricen medidas para la región que perderá en torno al 28% de su PIB regional y pueda alcanzar el 40 % del paro entre su población.

El líder de los socialistas canarios se sumó por otra parte al conjunto de líderes autonómicos en el apoyo cerrado a la prórroga del estado de alarma que Sánchez solicitará mañana en el Congreso, y sobre la que el Gobierno y el partido negocian de nuevo a marchas forzadas con el resto de formaciones salvo con el Partido Popular y Vox, que han anunciado ya de antemano su no.

Torres eludió comentar otros asuntos a abordados en el Consejo Político Federal del PSOE como el criterio para el reparto de los 16.000 millones de fondos estatales para las comunidades autónomas, sobre el que el Ejecutivo regional espera recibir 2.000 millones. El presidente de este órgano socialista y presidente a su vez de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reconoció la dificultad de que haya acuerdo entre las distintas comunidades autónomas sobre esos criterios de reparto y dijo que "no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que hace falta es que la decisión sea justa".

Vara explicó el pleno apoyo de los barones socialistas a la nueva prórroga del decreto de alarma, un instrumento legal que, aseguró, "ha permitido hacer frente a la pandemia y salvar cientos de miles de vidas". "Con la salud de los españoles no se juega y quien quiera la recuperación económica de España tiene que estar de acuerdo con aquello que acabe con la crisis sanitaria, porque no habrá recuperación hasta que no haya un final para la crisis sanitaria", afirmó.

Vara no explicó si en la reunión se había analizado si el partido debe establecer una estrategia política de respuesta a la ofensiva de los partidos de la derecha y a las protestas que un sector de la población está expresando contra la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Se limitó a destacar que "ahora mismo no hay más prioridad que el acuerdo, que es una necesidad en estos tiempos, y hay una parte importantísima de la ciudadanía que no va a entender que no la haya".

Según él, "el PSOE es el partido que apela a la unidad, frente a otros que apelan a la división". Sobre las manifestaciones dijo que "vivimos en un país libre, pero es una contradicción que estemos confinados para estar aislados y luego durante un ratito rompamos esta situación para ir a manifestarse sin respetar las distancias de seguridad". Aseguró en todo caso que "la manifestación más numerosa que se está produciendo en España es la de la mayoría silenciosa, la que no hace ruido pero contribuye y colabora", ahondó el socialista.