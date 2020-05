El 'olvido' de los Premios Canarias

La Comunidad Autónoma honra cada 30 de mayo, Día de Canarias, a aquellas personas o entidades que por su labor y esfuerzo tienen trascendencia para el Archipiélago. Son los Premios Canarias. Este año, sin embargo, el Gobierno regional se 'ha olvidado' de los galardones. El 29 de noviembre de 2019 en el Boletín Oficial de Canarias se publicó un anuncio de Presidencia por el cual se iniciaba la convocatoria para la designación de las modalidades para este año: Bellas Artes e Interpretación, Investigación e Innovación y Patrimonio Histórico. El proceso debía estar concluido en el primer trimestre de este año. Nada se sabe desde hace seis meses del jurado ni de los galardonados.

El anuncio de Presidencia publicado en noviembre en el BOC especificaba que antes del 31 de diciembre se tenían que presentar las candidaturas a los Premios Canarias -dotados en cada una de las modalidades con 18.000 euros- por parte de las academias, centros culturales o de investigación, universidades, instituciones y personalidades.

La ley de Premios Canarias de 1997 especifica que el nombramiento formal de todos los miembros de los jurados corresponde al presidente de Canarias antes del 30 de noviembre, una fecha que se ha incumplido en otras ediciones anteriores. Aun así, y pese a esta flexibilidad en los plazos sobre la constitución de los jurados, como muy tarde, antes de concluir el primer trimestre del año, el jurado tiene que reunirse, deliberar y resolver sobre las candidaturas presentadas para elevar una propuesta oficial con los galardonados en las diferentes categorías.

Antes por lo tanto de concluir el mes de marzo de cada año no solo tiene que elevarse la propuesta de los jurados, sino también publicarse con anterioridad en el Boletín Oficial de Canarias los nombres de los mismos. Ninguno de estos requisitos se ha cumplido. Y por primera vez desde la creación en 1984 de estos galardones por parte del entonces presidente socialista del Gobierno de Canarias, Jerónimo Saavedra, no hay Premios Canarias.

Las categorías de los Premios van rotando cada año. En 2019 fue el turno de las modalidades de Acciones Altruistas y Solidarias, Comunicación e Internacional, que recayeron en CEAR, en la directora del grupo Prisa Radio en Canarias, Lourdes Santana, y en el profesor y exrector de la Universidad de La Laguna, José Gómez Soliño, respectivamente. Este año procede conceder los galardones a las categorías de Bellas Artes e Interpretación, Investigación e Innovación y Patrimonio Histórico, mientras que el próximo año se ensalzará, a su vez, la labor de canarios que hayan destacado en el ámbito de la Literatura, el Deporte y la Cultura Popular. La ley establece que los jurados deben estar constituidos por siete miembros, de los que cuatro deben ser antiguos premiados en esas categorías. El resto, según la normativa, deben ser personas de "reconocida competencia en el mundo cultural y científico" nombrados por el presidente de Canarias.

El Gobierno regional asegura que en febrero se designaron a las personas "que habrían de constituir el jurado" -si bien no especifica quiénes- y que había prevista una reunión para el 19 de marzo. El Ejecutivo canario alega que, debido a la irrupción de la pandemia del coronavirus, todo quedó paralizado. "El real decreto que instauró el estado de alarma [el 14 de marzo] y sus sucesivas prórrogas suspendió los procedimientos y los desplazamientos. Por esa razón, este año no se han podido constituir los jurados ni se puede celebrar el acto del día 30 donde se entregan", sostiene. El Gobierno explica que el listado con los miembros de dichos jurados, hasta que no haya confirmada una nueva fecha, no se puede hacer público porque podría variar.

El Ejecutivo incide en que varios de los miembros de los jurados, al encontrarse fuera, ya mostraban "reservas" a la hora de desplazarse de isla o venir desde la Península por la situación surgida como consecuencia del coronavirus. La videoconferencia tampoco se ha planteado. Ante las "circunstancias excepcionales" de este año, el Ejecutivo ha optado por aplazar el tradicional acto de entrega de Premios Canarias "hasta que la nueva normalidad se recupere y se estudie la posibilidad de organizarlo con todas las garantías de seguridad para protagonistas e invitados".

En cualquier caso, el futuro de las distinciones para este año es incierto. El Gobierno reconoce que aún no ha decidido si declarar desiertos los premios de este año o posponer su entrega a una fecha concreta. En el aire queda la posibilidad de conceder los premios aunque no haya acto de entrega, tal y como ha ocurrido con la Creu de Sant Jordi, una de las máximas distinciones que concede el Gobierno catalán y que de momento no ha contado con ceremonia.

El próximo Día de Canarias será el primero sin conocerse los Premios Canarios. Estas distinciones fueron creadas por la Ley 2 /1984, de 11 de abril, bajo la primera presidencia de Jerónimo Saavedra, con el objetivo de potenciar y reconocer "los fenómenos culturales con íntegro respeto a su espontaneidad creadora y a su raigambre social". Los galardones no solo se concibieron como una herramienta para fomentar la cultura, sino también como un instrumento de agradecimiento al esfuerzo realizado por las organizaciones o personas, relacionadas con las Islas, que de distintos ámbitos han contribuido a la promoción y salvaguarda de los valores que caracterizan la identidad canaria.

El acto institucional para la celebración del Día de Canarias también se reserva para la entrega de las Medallas de Oro. Aunque el día 30 no habrá acto institucional, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sí ofrecerá un discurso que se enmarcará en una programación especial que Radiotelevisión canaria prepara para tal fecha. La intervención del presidente, según informa el propio Gobierno, estará marcada por el recuerdo a las víctimas del coronavirus, el apoyo a quienes aún batallan contra el virus en los hospitales y el reconocimiento a los colectivos que han trabajado durante esta crisis sanitaria para el sostenimiento de los servicios básicos esenciales y a la población en general por su respeto al confinamiento.