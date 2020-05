"Canarias no tendrá ninguna dificultad hasta pasado el verano"

¿Cuándo sabremos al menos la fórmula para compensar esos 1.547 millones de caída de ingresos?, porque la liquidez pública está en juego, ¿no?

Hasta pasado el verano, la Comunidad Autónoma no tendrá ninguna dificultad. No se trata de que mañana vayamos a tener un problema, sino de cómo encauzamos las necesidades financieras de las administraciones públicas canarias en los próximos tres años. Por ejemplo, movilizar el superávit necesita cambios legales, y los cambios legales no los decide el Gobierno de España, sino las Cortes, y usted sabe la composición de las Cortes...

No sé si decirle que apañados estamos.

¡O no! Afortunadamente, en este espacio bilateral Canarias-Estado analizamos la crisis y vemos cómo resolver el tema del superávit y cómo participamos en el déficit y en la deuda.

En cuanto al fondo de los 16.000 millones, y en concreto a los 5.000 para paliar la caída de ingresos, ¿cómo se va a compensar a Canarias por su particular sistema fiscal?

Fíjese, esto también irá a las Cortes Generales. Nosotros peleamos para que el reparto sea más justo, que se dé más peso a la población y más peso a los PCR realizados. Y en cuanto a los 5.000 millones, el planteamiento es que compensen la caída de los tributos estatales cedidos a las comunidades autónomas. Lo que hemos dicho, y lo dijimos en la reunión con la ministra, es que nosotros tenemos impuestos propios de la Comunidad Autónoma, léase carburantes, e impuestos compartidos con ayuntamientos y cabildos, los del Bloque de Financiación Canario.

Más o menos lo entiendo, la cuestión es que lo entienda la ministra.

Sí sí, lo entendió, por eso hemos propiciado este espacio de trabajo entre el Gobierno de España y las corporaciones locales, que pierden 593 millones en nuestra hipótesis de la crisis. Ojo, en nuestra hipótesis, porque no sabemos lo que ocurrirá en noviembre. Ella [la ministra María Jesús Montero] es más optimista, creo yo que porque mira el común de España, pero eso no es un problema. Con nuestra previsión, perdemos 1.547 millones de euros de ingresos, de los que las corporaciones locales pierden esos 593 millones, y ella lo reconoce y de hecho se va a sentar con ellos para buscar una solución. Habrá una mesa común, con el resto de comunidades autónomas, para abordar los impuestos estatales cedidos; una mesa bilateral Canarias-Estado; y otra mesa con las corporaciones locales. Por eso le decía que en la reunión, al margen de la crisis, hablamos de las particularidades fiscales de Canarias. Es un buen inicio pero ahora hay que sentarse. Solos no saldremos de esta, no sin la ayuda de Europa y de España. Insisto en la idea: esta reunión ha sido un buen inicio, habrá que ver cuál será el final. No vamos a renunciar ni a un solo euro de lo que nos corresponde, y el Gobierno de España, esté quien esté, tiene que entender que hay que buscar un mecanismo de compensación para la caída de ingresos y que la reactivación económica de Canarias, además de esto, precisará planes especiales de España y de Europa.

Dice que no va a renunciar ni a un solo euro cueste lo que cueste. ¿Incluso aunque costara la buena sintonía en el Gobierno de Canarias?

Es que lo que estamos construyendo no es ya la unidad del Gobierno de Canarias, sino de la sociedad canaria. Por eso hemos pensado, creo que con buen criterio aunque sea complejo, que necesitamos una posición común de la sociedad canaria. Porque no es lo mismo que vaya a Madrid y a Bruselas el Gobierno progresista canario que el Parlamento de Canarias, la Fecam, la Fecai, las organizaciones empresariales, los sindicatos... Y tengo que decirle una cosa de la que me alegro: la oposición está mostrándose a la altura, y especialmente en el caso de Coalición Canaria.