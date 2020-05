Cabildos y ayuntamientos negociarán con Madrid sin la mediación de Canarias

Los ayuntamientos también estarán en la negociación bilateral con el Ministerio de Hacienda junto a los cabildos. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) reclamó ayer al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, que la vía directa abierta por la ministra María Jesús Montero con los cabildos para negociar la compensación por la caída de los ingresos también incluya a los municipios, por ser cotitulares de los tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario -IGIC, AIEM y matriculaciones- y cuya caída se estima que provocará un descenso en la recaudación de 593 millones de euros, de los que 213 corresponden a los municipios.

Torres se reunió ayer en el Parlamento con el comité ejecutivo de la Fecam para recabar sus propuestas para el plan de reactivación económica. Pero una parte importante del encuentro lo ocupó la preocupación mostrada por los alcaldes de quedar fuera de la negociación directa con Hacienda y que los cabildos monopolizaran la misma. El jefe del Ejecutivo regional trasladará al Ministerio la petición de los ayuntamientos de formar parte de esta mesa bilateral. La presidenta de la Fecam, Mari Brito, indicó que la utilización del superávit y de los remanentes para compensar la pérdida de ingresos implica a las corporaciones locales en su conjunto y por eso los ayuntamientos quieren sentarse en la mesa. "El presidente respalda la petición de la Fecam para que seamos parte de esa comisión bilateral en el marco de la negociación de esta compensación", aseguró Brito.



Todos los recursos



Por su parte, el vicepresidente del órgano municipalista, Óscar Hernández, advirtió que la ministra solo había hecho alusión a los cabildos y no duda de que las corporaciones insulares van a defender que se compense la totalidad de los recursos pero los ayuntamientos también quieren tener voz en la negociación porque son cotitulares de los recursos derivados del REF. Hernández puntualizó que este foro es paralelo pero distinto al abierto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que negocia con el Estado un fondo de 5.000 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos de los ayuntamientos por sus impuestos directos, pero en esta vía no se incluyen la recaudación de los tributos propios del régimen fiscal canario.

Aunque la Fecam valora que se autorice el uso del superávit y los remanentes para compensar a las corporaciones locales, Hernández advierte de la necesidad de modificar la ley de estabilidad presupuestaria de 2012 para que las partidas de los remanentes no computen solamente como gastos sino también como ingresos, con el fin de no incurrir el déficit a final de año. "Lo que no queremos es un plan económico y financiero dirigido por Hacienda en 2021, por eso hay que cambiar la ley para que todo esté claro", añade el también alcalde de Agüimes.



Diálogo directo



El diálogo directo que se abre entre el Ministerio de Hacienda y las corporaciones locales canarias es consecuencia de las dudas expuestas por Hacienda en la reunión con el Gobierno y su desconocimiento de la realidad del fuero canario. Torres y Rodríguez se esforzaron en explicar la fiscalidad diferenciada de las Islas y que los ingresos por los tributos propios se reparten en un 58% para cabildos y ayuntamientos y un 42% para la Comunidad Autónoma. Ante ello Hacienda abrió la puerta a negociar directamente con los cabildos en las mesas técnicas que se abrirán a raíz de la reunión del miércoles, en las que también se sentarán representantes de los ayuntamientos.

Por su parte, Coalición Canaria (CC) considera que los compromisos adquiridos por el Ministerio de Hacienda con el Ejecutivo regional son "poco concluyentes" y siguen manteniendo un escenario de incertidumbre. La diputada nacionalista y exconsejera de Hacienda, Rosa Dávila, cree que se debe concretar de qué cantidades se habla cuando se autoriza el uso del superávit. Lo que más preocupa a la formación nacionalista es la situación en la que quedan los ayuntamientos: "¿Es consciente la ministra de Hacienda de que los ayuntamientos si no hacen uso de su superávit no podrán funcionar en apenas dos meses?", advierte Dávila, que tampoco ve ninguna concreción en el endeudamiento al que tanta importante otorga el vicepresidente Román Rodríguez. CC insiste en que Canarias debería recibir 970 millones del fondo de compensación a las comunidades.