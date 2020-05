Torres encuentra en el PP el primer escollo para el pacto de recuperación de Canarias

El Gobierno de Canarias se ha encontrado con su primer escollo en la consecución de un consenso social, político e institucional para la recuperación de las islas de los efectos de la crisis sanitaria, por la reticencia del PP a suscribirlo si no se garantiza una financiación adecuada para ponerlo en marcha.

Tras un primer encuentro el miércoles con empresarios y sindicatos, que apoyaron la idea participar en el consenso para reconstruir Canarias económica y socialmente, el presidente regional, el socialista Ángel Víctor Torres, se ha reunido este jueves con los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE, PP, NC y Sí Podemos, así como con representantes de la Federación Canaria de Municipios.

La presidenta del PP de Canarias y portavoz de su grupo en el Parlamento, Australia Navarro, ha dejado claro que su grupo no apoya la propuesta del Gobierno canario porque considera que no se garantiza la financiación.

Navarro, quien presentó a Torres 150 propuestas, entre ellas rebajas fiscales a las que se opone el Gobierno de Canarias, aseguró que está dispuesta a dialogar, pero ha remarcado que sin el respaldo del Gobierno de España el pacto no tiene futuro.

Del Estado depende en torno al 70 por ciento de la financiación del plan, de modo que, si no hay cambios en ese aspecto, firmarlo sería como "engañar" a los ciudadanos, según Navarro.

El Gobierno canario, por medio del viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, ha respondido al PP que se requiere "generosidad" y que todas las partes cedan en sus posiciones para alcanzar un pacto, como han hecho los empresarios y los sindicatos al sumarse al mismo.

Olivera ha admitido que la garantía de financiación que demanda el PP es vital para el pacto, pero no es la única cuestión, porque también se requieren acuerdos para simplificar trámites administrativos o para mantener una posición común ante el Estado.

En cualquier caso, las negociaciones con el Ministerio de Hacienda para la financiación de la reactivación económica están en marcha y por buen camino y probablemente a final de mes ya se sabrá con certeza cuáles son los recursos disponibles.

De momento hay un compromiso para que el Estado compense la bajada en la recaudación de los tributos propios del REF, que suponen un 20% del presupuesto autonómico.

También se ha comprometido el Ministerio de Hacienda a estudiar algunas propuestas canarias en el reparto del fondo estatal de 16.000 millones para distribuir entre las comunidades autónomas, y a autorizar el uso del superávit autonómico y si es preciso a permitir el endeudamiento.

Antes que el PP, la portavoz parlamentaria del PSOE, Nayra Alemán, expresó a Torres el apoyo de los socialistas y le entregó sus más de cincuenta propuestas para el pacto, entre ellas medidas sociales y "limitar algunas políticas fiscales".

El presidente también encontró receptividad al pacto en los otros dos portavoces parlamentarios de dos de sus socios de Gobierno, Nueva Canarias y Sí Podemos.

Tras la reunión, la diputada de NC Esther González explicó que su formación no ha planteado medidas específicas, pero sí hace hincapié en que este pacto debe servir para no repetir los errores que se cometieron en la recesión de 2008, para que esta vez no se deje "a nadie atrás".

Esther González indicó que el detalle de las partidas se dará en el plan, que será otro debate, pues insistió en que ahora se trata de mostrar unidad para sacar a Canarias de la crisis económica y social, y de reactivar la economía.

A juicio de Esther González, es prematuro hacer una ficha financiera porque ni siquiera se sabe qué ingresos tendrá cada administración.

La diputada de Nueva Canarias consideró preciso destacar en el pacto la defensa del fuero canario, de sus singularidades fiscales, económicas y sociales, y fijar prioridades como la apuesta clara por los servicios públicos fundamentales, que se mermaron de forma drástica durante la pasada crisis, reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias de las islas, y atender a las personas más vulnerables.

Por su parte, el portavoz de Sí Podemos, Manuel Marrero, considera que el pacto para la reactivación socioeconómica de las islas debe ser una "hoja de ruta" para el resto de la legislatura y no solo un documento para solventar la crisis a corto plazo.

Marrero defendió que la actual situación social y económica brinda una "oportunidad" para que se refuercen los servicios públicos sanitarios, educativos y de dependencia, un aspecto que suscita gran consenso social, desde su punto de vista.

En materia sanitaria, Marrero opina que hay que completar el "mapa sanitario" en Canarias, mediante la detección de sus deficiencias globales y en hospitales y en centros sanitarios, así como con la mejora de la atención primaria, entre otros aspectos.

Con respecto a la postura del PP, el portavoz se mostró tajante: "No habrá estado del bienestar y servicios públicos esenciales si no hay impuestos, y algunos partidos piden bajar los impuestos y que se mantenga al mismo tiempo el estado del bienestar, lo cual es una absoluta falacia".

En su encuentro con Torres, la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) pidió que los ayuntamientos formen parte de la comisión bilateral con el Estado para negociar un fondo que compense la caída de recursos del bloque canario de financiación, así como que las corporaciones puedan utilizar su superávit y remanente.

Los encuentros políticos de Torres en torno al pacto continuarán el viernes con los representantes de CC-PNC, ASG y Cs y de la Federación Canaria de Islas, y el lunes será el turno del tercer sector y organizaciones sociales