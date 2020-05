La Graciosa, El Hierro y La Gomera, "preparadas para la fase 2"

El Gobierno de Canarias estudia pedir al Ministerio de Sanidad que autorice a las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera avanzar a la fase 2 de desconfinamiento, porque considera que cumplen todas las condiciones exigidas para dar ese paso de mayor libertad de movimientos.

El consejero de Sanidad y portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez (PSOE), ha manifestado a la cadena COPE que esta tarde mantendrán un encuentro con el Ministerio en el que se examinará cómo ha evolucionado la situación en las islas tras nueve días de fase 1 en las menos pobladas y dos en el resto del Archipiélago.

Pérez ha precisado que la propuesta final que haga Canarias va a depender de cómo transcurra ese "examen minucioso", pero ya ha avanzado su convencimiento de que las tres islas que estrenaron con Formentera la fase 1 en España están preparadas para la fase 2.

Preguntado por cómo se están comportando los ciudadanos en estas primeros días de fase 1 en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote (las islas donde reside la gran mayoría de la población de Canarias), el consejero ha pedido que "no se baje la guardia".

"Ahí encuentro en algún punto alguna señal de despreocupación que resulta inquietante. No la ha habido, por ejemplo, en La Gomera y El Hierro. Quizás porque fueron los primeros, han sido muy escrupulosos en cumplir todas las exigencias de la norma", ha añadido.

De cara a preparar un hipotético escenario en el que se produzca un rebrote de la epidemia, Pérez ha explicado que la comunidad autónoma tiene que decidir qué hoteles serían medicalizados, en qué lugares y de qué manera y también quiere informarse sobre las experiencia de otros países con "hospitales autoconstruidos".

"Es un escenario que no queremos, pero para el cual la Consejería tiene que estar preparada", ha señalado.

Respecto a otro de sus ámbitos de competencia, la Justicia, Julio Pérez ha señalado que el Gobierno de Canarias no se opone a que el mes de agosto sea hábil en los juzgados para descongestionar asuntos que se han quedado en cola durante el confinamiento, algo que varios colegios de abogados han criticado.

"La única condición que hemos puesto es que, en el mes de agosto, aquellos días que no sean de vacaciones sean hábiles de verdad, que esté todo el mundo trabajando y que no ocurra que los abogados pierdan sus vacaciones, pero luego resulte que haya funcionarios, jueces o letrados de la Administración de Justicia que hacen que algunos juzgados no funcionen. Vamos a hacer que una parte de agosto de sea de vacaciones y otra sea de verdad de trabajo", ha explicado.

En cuanto a la demanda del Gobierno de Canarias al Ministerio de Hacienda de que se le permita utilizar el superávit de la comunidad autónoma, ha confiado en que sea atendida.

"El superávit de las administraciones locales y los remanentes de tesorería están ahí muertos de risa y tenemos que usarlos. Sería absurdo tener que endeudarnos (...), tener que pedir dinero prestado teniendo la hucha llena de ejercicios anteriores", ha argumentado.