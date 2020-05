El Gobierno canario anuncia que Hacienda le permitirá utilizar su superávit

El Gobierno de Canarias ha anunciado el Ministerio de Hacienda ha aceptado que la comunidad autónoma y los cabildos puedan utilizar su superávit para paliar las merma de ingresos que sufren y está dispuesto a revisar algunos de los criterios del reparto del fondo estatal de 16.000 millones de euros, tal y como le había requerido el Ejecutivo autónomo.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (Nueva Canarias), han señalado que estas son las dos conclusiones más importantes de la reunión telemática que han mantenida esta tarde con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Torres ha dicho que otro de los acuerdos destacables es que Hacienda entablará una negociación con la comunidad autónoma para abordar la reducción de los ingresos -el presupuesto de la comunidad depende hasta en un 20 % de tributos propios- y otra directa con los cabildos insulares para discutir este mismo asunto.

El presidente canario ha señalado que la jornada comenzó con una llamada del presidente Pedro Sánchez, quien se interesó por cómo se está desarrollado el proceso de desescalada en las islas, por el turismo y por la reunión bilateral prevista para la tarde.

Sobre el fondo estatal de 16.000 millones de euros, Torres ha recordado que se distribuye en "tres cajas": una de 10.000 millones de euros para sanidad; otra de 1.000 millones para asuntos sociales y otros 5:000 para compensar la disminución de ingresos de las corporaciones.

Torres ha señalado que con respecto "a la caja" sanitaria, el Gobierno ha aceptado la petición de Canarias de que en su distribución se tengan en cuenta los PCR (pruebas diagnóstica) realizados y no solo los que han dado positivos, así como la población.

El presidente canario ha dicho que la ministra Montero le ha asegurado que "que por ahí van los cambios" en la distribución de estos fondos que serán aprobados por el un Real Decreto que tendrá que ser convalidado por el Congreso de los Diputados.

Torres ha agregado que la ministra también ha sido receptiva en que en los 5.0000 millones dispuestos para compensar a las administraciones se tenga en cuenta también el sistema de financiación específico de Canarias y en concreto la merma en los ingresos propios, como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC, el equivalente en las islas al IVA).

En su opinión, ha sido una reunión "productiva y provechosa" para avanzar en cómo resolver esta merma de recursos y al mismo tiempo se abren comisiones bilaterales tanto con los cabildos como con la comunidad autónomas además de arbitrarse otros mecanismos presupuestarios.

También el vicepresidente Román Rodríguez ha valorado "la extraordinaria importancia de esta reunión bilateral" y ha destacado que la ministra ha reconocido el hecho diferencial canario "que a veces no se entiende en el continente".

Rodríguez ha afirmado que Montero comprende la preocupación existente por la crisis económica provocada por el parón total del turismo, dado el peso de sector en el producto interior bruto y el empleo, y la ha valorado los expedientes de regulación temporal de empleo y que se puedan adaptar a la realidad de Canarias.

También ha destacado que Haciende autorice el uso del superávit y los remanentes por parte del Gobierno canario y los cabildos y que se revisen los criterios de distribución del fondo estatal no reembolsable, así como que se abran negociaciones con la comunidad autónoma y las corporaciones insulares.

En relación al déficit, la deuda y el techo de gasto, Rodríguez ha informado de que la ministra ha dicho que ha enviado una propuesta de plan de estabilidad a la Unión Europea y hasta que no tenga respuesta no se pueden determinar estos parámetros que serán abordados en un Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Se ha tratado de una reunión "intensa" que tendrá continuidad, ha dicho el responsable de la Hacienda canaria.