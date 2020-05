Torres propone a Sánchez ampliar el horario para hacer deporte en la calle

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, planteó ayer a Pedro Sánchez que en la fase uno del proceso desescalada, que comienza hoy, se puedan ampliar los horarios de salida para el deporte y para que los adultos paseen dadas las aglomeraciones que se producen en las franjas horarias para realizar estas actividades -de 6.00 a 10.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas- . Torres propone que solo se mantenga la franja horaria de personas mayores, más vulnerables contagio -entre las 10.00 y las 12.00 horas y las 19.00 y las 20.00 horas-, y que el resto del tiempo se abra a las actividades deportivas y de disfrute al aire libre, y que, incluso, no haya diferencia entre las salidas de adultos y niños.

En la orden del ministerial publicada en el BOE el pasado sábado, que establece los detalles para el acceso a la fase uno en el plan de desconfinamiento al que acceden Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, pues La Gomera, El Hierro y La Graciosa lo hicieron directamente el lunes 4 de mayo, se habilita a las comunidades autónomas a mover las franjas horarias existentes en un margen máximo de dos horas para permitir a los niños -autorizados a pasear entre las 12.00 y las 19.00 horas- a hacerlo en otro momento del día que no apriete el calor. El Gobierno canario no va a modificar estos horarios en estos términos porque entiende que se ha de ir más allá y dar prioridad en las franjas horarias de la desescalada del Covid-19 a la población más vulnerable, los mayores, y ampliar la actividad al resto "para que no se concentre tanta población en muy pocas horas".

"Tenemos la posibilidad de mover en dos horas las franjas horarias y, con la experiencia que tenemos, no hay problema de que las cosas se corrijan. Y no hacerlo sería de muy poca inteligencia", subrayó el presidente canario para pedir mayor flexibilidad horaria que lo establecido en el BOE.

Ángel Víctor Torres sí quiso precisar que esa decisión no le corresponde a él, sino a los científicos. "Yo la he planteado y algunos presidentes autonómicos se han sumado a ella", desveló, aunque entiende que es lo más lógico porque los niños y los adultos pueden convivir perfectamente en un mismo horario y a los mayores se les protege respetando su franja para salir a la calle. Es una "reflexión"_que espera que tenga una respuesta positiva en los próximos días en plena fase uno. En cualquier caso, hasta que no se tome una decisión por parte del Gobierno central para ampliar los horarios, Canarias mantiene las franjas actuales para hacer deporte y pasear, así como para mayores y para niños, aunque en esta nueva etapa se puede acudir a las terrazas de bares o restaurantes y a los comercios que abren partir de hoy a cualquier hora.

Por tanto, hoy se puede visitar a familiares, se permiten las reuniones de hasta diez personas, independientemente de que sean familiares o amigos, en las casas y al aire libre y siempre manteniendo las medidas de seguridad social y de higiene. También se posibilita ir a segundas residencias dentro de la isla, viajar en un mismo coche hasta nueve miembros de la familia, sentarse en terrazas, que sólo podrán poner un 50% de las mesas a disposición de los clientes y con los límites de dos metros de distancia entre mesas y la misma separación entre los usuarios de una mesa -un máximo de diez-.

También abren los comercios con al 30% de su aforo y sin cita previa y pueden hacerlo los establecimientos hoteleros, pero solo al 50% de su capacidad y excluyendo las zonas comunes. El sector hotelero expone que en estas condiciones no es rentable abrir y esperarán a que se avance en el plan de desescalada y llegue el turismo. Además, como novedad, junto a la decisión del traslado a las segundas residencias, se permite la apertura de los concesionarios de vehículos, aunque su superficie sea superior a los 400 metros cuadrados, lo que supone una excepción ya que el resto de negocios no pueden rebasar este espacio, y de las ITV, en ambos casos con cita previa. También abren museos, bibliotecas, gimnasios, todos ellos con muchas limitaciones y medidas de seguridad social y de higiene, y vuelven los actos culturales de 30 personas como máximo en espacios cerrados y 200 al aire libre . Asimismo se puede practicar turismo activo, con un máximo de diez personas, y se pueden celebrar los cultos religiosos, y la asistencia a entierros y velatorios.

Ante ello, el presidente del Gobierno regional fue ayer taxativo: Canarias ha sabido responder a la crisis sanitaria para que todas las Islas pasen a la fase uno, por lo que ahora es necesario no solo la responsabilidad colectiva sino la individual. Se han de mantener las distancias, cumplir las normas de higiene y evitar la contagiosidad, porque "el principal riesgo en estos momentos es dar marcha atrás y eso puede pasar", advierte Ángel Víctor Torres. "No se puede visitar a una persona que está en una residencia de mayores y si tenemos a una persona que es vulnerable y está en un sector de riesgo hay que mantener las máximas precauciones. Ya habrá tiempo de hacerlo cuando el coronavirus esté controlado, podremos recuperar todos esos abrazos y besos que ahora hay que restringir", añade.

Torres alerta de que se ven imágenes que deben tener su corrección, y que se puede salir, caminar, hacer deporte y recuperar actividad económica porque es necesaria para los ciudadanos, pero que todo ello sigue supeditado a la emergencia sanitaria actual. "Soy contundente al afirmar que no se ha ganado al Covid-19 y un rebrote sería tremendamente catastrófico, primero por lo sanitario, con el regreso de los miedos y preocupaciones, y en lo social y económico sería muy demoledor", sentencia, por lo que insiste en pedir a los ciudadanos que sigan haciendo las cosas bien como hasta ahora.

Ángel Víctor Torres lo explica de una forma muy gráfica: "Si ven a personas que se besan o se dan abrazos en la calle díganles que eso no se puede hacer y que hay que mantener la distancia".

En cuanto al Pacto de Reactivación Económica y Social de Canarias, que presentó Torres a empresarios, sindicatos, alcaldes, cabildos y partidos políticos, para que plantearan propuestas en este mes, apeló ayer a la "generosidad" y las "renuncias" por parte de todos los partidos, ya que se tratará de un documento conjunto, no de una formación política. Se refiere a las numerosas propuestas de CC para que se incorporen en el texto o a la exigencia del PP de Canarias de que lo suscriba Pedro Sánchez "por escrito" como condición indispensable para apoyarlo, porque si el presidente del Gobierno de España no lo rubrica, en opinión del Partido Popular, el pacto de Torres queda en "papel mojado". El presidente canario dejó claro que no todo lo que pida un partido se podrá contemplar en el documento porque, de ser así, no sería un plan compartido sino el de una organización.