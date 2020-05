La fase uno pemite acudir a las segundas residencias a partir de mañana

La fase uno llega a toda Canarias mañana, lo que va a permitir mayor libertad a los residentes de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, pues La Gomera, El Hierro y La Graciosa fueron las primeras islas de España, junto a la balear Formentera, en acceder a esta fase directamente el pasado lunes. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer los detalles para esta etapa y, entre las novedades con respecto a lo que ya se estipulaba, establece que se permite ir a las segundas residencias, aunque sea en distintos municipios y siempre dentro de la misma isla, y se posibilita abrir los concesionarios de vehículos, aunque su superficie sea superior a los 400 metros cuadrados, lo que supone una excepción ya que el resto de negocios no pueden rebasar este espacio.

La orden habilita a las comunidades autónomas a mover las franjas horarias existentes en un margen máximo de dos horas para permitir a los niños (autorizados a pasear entre las 12.00 y las 19.00 horas) a hacerlo en otro momento del día que no apriete el calor. El Gobierno canario considera que, en principio, no parece que haya razones en las Islas para modificar estos horarios, aunque se verá con el transcurso de los días. Tampoco se limitan a las franjas horarias para acudir a las terrazas de bares o restaurantes y a los comercios que abren partir de mañana.

El Gobierno central cambió ayer mismo por la mañana el criterio para los desplazamientos a segundas residencias dentro de una isla, en el caso de Canarias, o de una provincia o área sanitaria autorizada en el resto de España, lo que supone avanzar en la relajación de las restricciones impuestas por el estado de alarma. Ambos ejecutivos, central y canario, piden ahora responsabilidad a los ciudadanos en esta nueva fase para evitar que se retroceda en el combate al Covid-19. ¿Que se puede hacer según lo estipulado en el BOE?

Salir a la calle. La nueva norma plasma la libertad de circulación dentro de la isla. No obstante, las franjas para hacer deporte continúan vigentes, por lo que no se podrá salir a correr o montar en bicicleta fuera de los tramos ya establecidos. Sin embargo, sí será posible abandonar el hogar para ir a comprar a los comercios, a visitar a un familiar o amigo o tomar algo en la terraza de un bar a cualquier hora siempre que se cumplan las condiciones higiénicas, sanitarias y de seguridad.

Visita a familiares. Esto ha sido un clamor popular desde el inicio del confinamiento, cuando se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. A partir de mañana se permite ver a los familiares, excluyendo a las personas vulnerables -si su situación clínica lo aconseja-, con síntomas y en cuarentena. En esta fase lo que aún no se podrá hacer es acudir a realizar visitas en las residencias de ancianos.

Reuniones de diez personas. Los encuentros de un máximo de diez personas, entre las que se incluyen los familiares -siempre que estos vivan en la misma isla- también están permitidos. Los mismos pueden producirse en domicilios particulares o en la calle, pero manteniendo las distancia de dos metros, si no son convivientes -que no tienen esta limitación- y las normas de higiene. En todo caso, la mascarilla siempre es recomendable.

Viajar en el mismo vehículo. Quienes convivan podrán viajar en el mismo vehículo sin distancia de seguridad hasta un total de nueve personas. Si no es así, podrán ir dos personas en el coche: el conductor y el pasajero en la parte de atrás y zona opuesta.

Terrazas. Mañana podrán abrir las terrazas de los establecimientos de hostelería limitándose al 50% de las mesas permitidas. La norma autoriza un máximo de diez personas por mesa aunque no sean convivientes, pero se deberá mantener la distancia de seguridad de dos metros y la misma separación con otras mesas. Como no se han establecido horarios preferentes se entiende que se podrá hacer uso de este servicio a cualquier hora y sin límite de tiempo para estar en las mesas. No puede haber elementos que sean un foco de contagio, como aceiteras, palilleros o servilleteros; se prioriza que las cartas sean en dispositivos electrónicos, pizarras o carteles y la ocupación máxima de los aseos será de una persona.

Segundas residencias. Tras varios cambios de criterio, pues en un primer momento se anunció que las pernoctaciones en una segunda residencia no estarían permitidas hasta la fase dos, ayer Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció, durante su comparencia, que sí será posible al igual que está permitido el desplazamientos a hoteles y alojamientos turísticos.

Hoteles. Podrán abrir con un 50% de aforo y excluyendo la utilización de las zonas comunes, como los comedores, tiendas, piscinas, spa y bares que se encuentran dentro de sus instalaciones. El grueso de los hoteles de Canarias vinculados al sector turístico no ve viable abrir en esta fase en estas condiciones.

Comercios. Todos los establecimientos, locales minoristas y actividades de servicios profesionales, con una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, podrán abrir, con una limitación de aforo del 30%, sin cita previa, habilitándose un horario preferente para las personas mayores de 65 años. No se incluyen en ello los centros comerciales, a no ser que los negocios tengan acceso exterior individual . En este apartado, la edición de ayer del BOE incluye que podrán proceder a su reapertura al público, mediante la utilización de la cita previa, los concesionarios de automoción, las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y los centros de jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su superficie útil de exposición y venta.

Mercadillos. Los ayuntamientos podrán proceder a la reapertura de los mercadillos limitando al 25% los puestos habituales.

Cultos religiosos. Se podrá acudir a misa o a cultos religiosos, pero sin superar el tercio del aforo y con las medidas de distancia e higiene. Por tanto, no se permite el uso de agua bendecida y las abluciones deberán realizarse en casa. Durante el desarrollo de las celebraciones se evitará la distribución de cualquier tipo de objeto, libros o folletos, tocar o besar objetos de devoción y la a actuación de coros.

Velatorios y entierros. En la fase 1, los velatorios se limitarán a 15 personas si son al aire libre y 10, si son en interior. También 15 es el número permitido de asistentes a un entierro, excluyendo a la persona oficiante.

Turismo activo. Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de un máximo de hasta diez personas, por empresas registradas como empresas de turismo activo en la correspondiente administración. Se concertarán, preferentemente, mediante cita previa.

Espectáculos y congresos. Se autorizan los actos y espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados, así como al aire libre de menos de 200 personas, siempre que estén sentadas y manteniendo la distancia necesaria, además de la celebración de congresos y seminarios respetando la distancia y con menos de 30 asistentes.

Museos y bibliotecas. Los museos también pueden volver a abrir. Eso sí, únicamente con un tercio del aforo y con los dispositivos táctiles de las distintas salas deshabilitados. También reabrirán las bibliotecas, aunque únicamente para responder a los servicios de préstamo y devolución de libros. No estará permitido permanecer en las bibliotecas para el estudio. Aquellos volúmenes que sean prestados tendrán que permanecer 14 días apartados antes de volver a ser solicitados.

Espectáculos culturales. Vuelven los actos culturales . En espacios cerrados, la orden no permite superar un tercio del aforo y, como máximo, podrá haber 30 personas en el mismo espacio. Al aire libre, el número de asistentes aumenta hasta los 200. En ambos casos, los espectadores deberán permanecer sentados para asegurar la distancia social.

Deporte. En las instalaciones deportivas al aire libre se podrá permitir la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas , siempre sin contacto físico, manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección. Se reanuda la actividad deportiva profesional y federada en los centros de alto rendimiento. En las instalaciones y centros deportivos de titularidad pública o privado podrán ofertar servicios deportivos con carácter individualizado y con cita previa, sin contacto físico, por turnos previamente estipulados y de manera que se evite la acumulación de personas en los accesos, tanto al inicio como a la finalización del turno.

Producción audiovisual. Se permiten las producciones audiovisuales y de rodaje. Esta es una industria muy importante para Canarias y dependerá de que pueda haber mayor movilidad con el exterior para que se produzcan rodajes en las Islas.

Centros educativos. En la fase uno volverán a abrir, pero, como estipula el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su edición de ayer, para realizar labores de desinfección y tareas administrativas. También los centros universitarios para llevar a cabo su desinfección y acondicionamientos, así como gestiones administrativas inaplazables, y los laboratorios universitarios para las labores de investigación que les son propias.