Torres propone dar más tiempo para la actividad física

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que en el reparto del fondo de 16.000 millones no reembolsable para las comunidades autónomas se tengan en cuenta como parámetro todos los PCR que se han realizado y no solo los positivos, ya que las Islas pasarían de recibir 3 millones de euros por este aspecto a unos 60 millones.



Así lo ha afirmado este domingo durante su comparecencia habitual tras participar en la reunión de presidentes autonómicos que ha convocado Pedro Sánchez por novena semana consecutiva para abordar la evolución de la crisis del coronavirus y las medidas que se han ido adoptando.



Tras recordar que se trata de un fondo de 16.000 millones de euros, de los que 10.000 millones irán a sanidad, 1.000 para aspectos sociales y 5.000 para afrontar la merma de las CCAA con los recursos tributarios cedidos, comentó que ha provocado un importante debate entre las autonomías.



Al respecto, Canarias entiende que los criterios --población, número de PCR positivos, número de camas ocupadas y de UCIs ocupadas-- tienen que modificarse en alguno de los parámetros.



"Y hemos planteado que no nos parece que sea objetivo que [uno de los parámetros para el reparto] sea el número de PCR positivos, tendrían que ser todos los PCR realizados. Canarias, a 30 de abril, había hecho más de 66.000 PRC y solo algo más de 2.000 han dado positivo", observó.







?? EN DIRECTO



Comparecencia del presidente de #Canarias, @avtorresp, tras la videoconferencia con las presidentas y presidentes autonómicos convocada por @sanchezcastejon#ContigoEsPosible https://t.co/PbvEWr32gY — Presidencia GobCan (@PresiCan) May 10, 2020