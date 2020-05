Torres y Clavijo abren una nueva etapa de entendimiento para afrontar la crisis

Las dos fuerzas políticas más importantes del Archipiélago, PSOE y Coalición Canaria, hacen causa común para afrontar la devastadora crisis provocada por el coronavirus. El acuerdo al que llegó el Gobierno central con los nacionalistas canarios para conseguir su voto favorable a la prórroga del estado de alarma el pasado miércoles en el Congreso abre una nueva etapa entre socialistas y nacionalistas, ante el inicio del proceso de desescalada que comienza el lunes en todas las Islas. Los nacionalistas ponen en valor su "sentido de Estado" para negociar y pactar propuestas con el Ejecutivo en el marco de su defensa de las singularidades de Canarias y el Gobierno regional refuerza su estrategia de "unidad de acción" para argumentar ante el Estado y Bruselas la necesidad de que las Islas reciban un trato específico.

El expresidente del Gobierno y actual senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, destacó ayer el acuerdo al que llegó su formación con el Gobierno de Pedro Sánchez para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) del sector turístico hasta que se reanude plenamente la actividad en Canarias y que posibilitó el voto positivo de la formación nacionalista a la prórroga del estado de alarma. Clavijo aseguró que su formación siempre ha tenido "sentido de Estado" y que en la actual situación de emergencia "no vamos a discutir sino a buscar lo mejor para Canarias, ya habrá tiempo cuando esto acabe de ser más beligerantes, ahora de lo que se trata es de respaldar lo que sea bueno para Canarias y prolongar los ERTE es un mérito de todos, nos dan igual las medallas", aseveró el dirigente nacionalista. Clavijo también reconoció que Torres había facilitado el acuerdo con CC en la Cámara Baja.

El actual presidente del Ejecutivo y su antecesor participaron ayer en el primer foro digital Diálogos para la Reconstrucción organizado por los dos periódicos de Editorial Prensa Ibérica en Canarias, EL DÍA y La Provincia, y que contó con el patrocinio de Astican, JTI, Loro Parque y Toyota Canarias. El encuentro estuvo conducido y moderado por el director de La Provincia, Antonio Cacereño. Durante cerca de hora y media tanto Torres como Clavijo utilizaron un tono conciliador y de colaboración por encima de rivalidades políticas, conscientes los dos, según recalcaron una y otra vez en sus intervenciones, de que no es hora de "tacticismos políticos", sino de "arrimar el hombro" para salir juntos de la crisis del coronavirus, ahora que se inicia el proceso de desescalada y que empieza a despegar tímidamente la actividad económica.

El presidente Torres indicó que no hace falta ser adivino para saber que "lo vamos a pasar mal" porque es el momento más difícil que la sociedad ha vivido jamás. "Solo cabe que estemos unidos. El enfrentamiento lo único que hará es que la gente dé la espalda a los políticos. Hemos vivido muchos meses difíciles pero hay que enfrentarse a lo que uno se encuentra", concluyó. "Vamos a arrimar el hombro y colaborar", subrayó Clavijo, "nos da igual estar en la oposición que ayudar al Gobierno porque lo que queremos es que esa reivindicación que es de justicia del sector sea reconocido", en alusión a la prolongación de los ERTE del sector turístico.

El jefe del Ejecutivo regional recordó que desde el día siguiente del primer decreto del estado de alarma convocó a los agentes económicos y sociales, grupos políticos, cabildos y ayuntamientos para aunar criterios en torno a la gestión de la pandemia desde el punto de vista sanitario, económico y social. Ahora está en marcha el plan de reactivación que el Ejecutivo quiere debatir durante este mes para aprobarlo el próximo 30 de mayo, Día de Canarias, como una muestra más de que la "unidad de acción" es la única vía para hacer frente a la crisis.

Fernando Clavijo resaltó que su formación había sido crítico con el Gobierno central por la falta de consenso y que con el acuerdo sobre los ERTE del sector turístico se abre una "nueva etapa" que supone un balón de oxígeno para más de 100.000 familias que dependen del sector turístico y que podrían verse abocados al paro si los expedientes acababan en junio, como se va a hacer con el resto de los sectores.

Torres enfatizó que "no es momento de tacticismo político" porque cuando hay "un estado de guerra" como el actual solo vale "la unidad de acción ante el mismo enemigo". Por ello, el dirigente socialista subrayó que "quienes utilizan el sufrimiento para hacer política se equivocan", dijo en referencia a quienes no apoyaron la prolongación del estado de alarma. Sin embargo, sí alabó la posición adoptada por CC ya que "ahora se demuestra el sentido de Estado, hay partidos que con 80 diputados no lo demuestran y otros con menos sí", insistió, en alusión al PP, que se abstuvo, y a CC, que votó a favor.