La fase 1 permitirá visitar familiares, ir a terrazas, a otros municipios y a misa

La fase uno llegará a toda Canarias el próximo lunes si el Estado atiende a la petición del Gobierno regional para que las cinco islas que ahora están en fase cero -Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma- avancen en el plan de desescalada estatal al cumplir con todos los parámetros sanitarios. El Ejecutivo regional no tiene dudas al respecto. Ayer el consejero de Sanidad, Julio Pérez, mantuvo una primera reunión con el ministro Salvador Illa para analizar los documentos que avalan que las cinco islas pasen a la fase uno. Este encuentro inicial continuará con otras a nivel técnico antes de que el Ministerio de Sanidad autorice, como es previsible, la desescalada de toda Canarias.

No obstante, el acceso a la fase uno de La Graciosa, El Hierro y La Gomera directamente desde el pasado lunes no despeja las dudas de las islas más pobladas para la apertura de sus negocios, por los horarios o las extremas medidas de seguridad. En esta fase se permite visitar a familiares, reuniones de hasta diez personas, ir a terrazas que tendrán un 50% de aforo, pero ¿se podrá acudir a un restaurante a cualquier hora o se obligará a que haya una separación interpersonal de dos metros en mesas de diez amigos? Son muchas las inconcreciones que generan incertidumbres para proceder a la reapertura de estos negocios, especialmente de restauración.

Los hoteles de Canarias son taxativos: no tiene sentido abrir sus establecimientos al 50% y sin que se pueda acceder, además, a las zonas comunes, sin contar además de que hasta la última fase no se abrirá el turismo exterior. En cualquier caso, los hoteles preparan ya sus protocolos específicos de seguridad e higiene. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y la Secretaría de Estado de Turismo (SET) finalizaron ayer la elaboración de un plan de contingencia para la prevención de riesgos frente a la Covid-19. El documento se ha desarrollado bajo el concepto de que cada establecimiento desarrolle sus propias medidas, pero con unos mínimos establecidos para el funcionamiento de los diferentes departamentos, así como para la limpieza y desinfección de todos los espacios y mobiliario del hotel y su oferta complementaria, como restaurantes, salones, gimnasios o spa. Ahora, estas normas las tiene que validar el Ministerio de Sanidad.

Pero ¿que se puede hacer en la fase uno a partir del lunes ?

Ver a familiares y reuniones de diez personas. Se podrán visitar a familiares en la misma isla y se permitirán las reuniones de hasta diez personas, ya sea al aire libre o en una casa. Los ciudadanos deben mantener las medidas de seguridad, con una distancia mínima de dos metros y cumplir con las medidas de higiene y protección. En esta fase no se permite aún ir a las residencias de ancianos.

Viajar en el mismo vehículo. Quienes convivan podrán viajar en el mismo vehículo sin distancia de seguridad. Si no es así, podrán ir dos personas en el coche, el conductor y el pasajero en la parte de atrás y zona opuesta.

Terrazas el 50%. Podrán abrir las terrazas de los establecimientos de hostelería limitándose al 50% de las mesas permitidas . La norma autoriza las reuniones en las terrazas de un máximo de diez personas por mesa aunque no sean convivientes pero deberán mantener la distancia de seguridad de dos metros y la misma distancia con otras mesas, una exigencia que el sector de restauración ve como un hándicap más para la reapertura. Como no se han establecido horarios se entiende que se podrá hacer uso de este servicio a cualquier hora. No puede haber elementos que sean un foco de contagio como aceiteras, palilleros o servilleteros, se prioriza que las cartas sean en dispositivos electrónicos, pizarras o carteles y la ocupación máxima de los aseos será de una persona.

Comercios. En esta fase se permite la apertura de tiendas de menos de 400 metros cuadrados sin cita previa y no se incluyen centros comerciales a no ser que los negocios tengan acceso exterior individual. El aforo máximo para los comercios será del 30%, con una distancia de dos metros y un horario de atención preferente a mayores.

Mercadillos. Si así lo decidan los ayuntamientos podrán proceder a su reapertura los mercadillos con una limitación al 25% de los puestos habituales.

Cultos religiosos, velatorios y entierros. Se podrá ir a misa o a cultos religiosos pero sin superar el tercio del aforo. También se permiten celebrar entierros y velatorios, de hasta 15 personas al aire libre y 10 en un lugar cerrado.

Espectáculos y congresos. Se permiten los actos y espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados, y al aire libre de menos de 200 personas, siempre que estén sentadas y manteniendo la distancia necesaria; en los museos solo se pueden hacer visitas con un tercio de aforo y sin actividades culturales, también se podrán realizar producciones audiovisuales, así como la celebración de congresos y seminarios respetando la distancia y con menos de 30 asistentes.

E Turismo activo y deporte. La fase uno posibilita el turismo activo en grupos limitados, hacer deporte en los que no exista contacto, como el tenis o el atletismo, en las instalaciones deportivas al aire libre sin público y deportes individuales en centros cerrados con cita previa.