Canarias se sitúa a la cabeza mundial en ventajas fiscales para los rodajes

Canarias se sitúa, desde ayer, como la región del mundo con mejores incentivos fiscales para el rodaje de películas. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley con ayudas y mejoras para el sector cultural que contempla el aumento de las deducciones que incentivan los rodajes españoles e internacionales en la Península hasta el 30% del importe invertido. Esto quiere decir que, de acuerdo a la normativa del Régimen Económico y Fiscal Canario (REF), estas deducciones pasarían a ser de hasta el 50% para las producciones que se rueden en Canarias. El Real Decreto-Ley incluye otras medidas generales como una partida de 76 millones de euros para apoyar al sector cultural, nuevas líneas de financiación, el acceso a la prestación por desempleo para artistas, la flexibilización de la justificación de determinadas subvenciones públicas y la ayuda directa a salas de cine, al sector del libro y para actividades culturales públicas.



La barrera de los 13,5 millones

Jaime Sanz, doctor en Derecho, especializado en el sector audiovisual, explicó ayer que "el incentivo fiscal canario pasa a ser el más potente, no solo de Europa, sino el más alto de todos los territorios que nos harían competencia en el mundo". Pero, hay otra modificación que es, según Sanz, "una antigua demanda del sector". La normativa anterior recogía que los incentivos no eran aplicables a presupuestos de rodaje superiores a 13,5 millones y medio. Esto hacía que solamente una parte de las películas se pudieran rodar en Canarias y que grandes producciones se fueran a otros territorios, ya que, por encima de este importe, no se generaban incentivos fiscales y se perdía alguna producción. "Ahora este límite se incrementaría y se podrán aprovechar de estos incentivos producciones de hasta cuarenta millones de euros, lo que nos convierte en un destino mucho más atractivo", agregó. El experto considera que se trata de "un apoyo decidido de las administraciones a la industria audiovisual y una nueva oportunidad para que se desarrolle la industria audiovisual en Canarias".

El Real Decreto, adelantado por Europa Press, tiene numerosas consecuencias en el sector cultural en todo el país. Por ejemplo, el Ejecutivo habilitará un "acceso extraordinario" a la prestación por desempleo para los trabajadores de la cultura, que "por su intermitencia no habían quedado amparados por los mecanismos de cobertura establecidos hasta la fecha", y que afectará al 45% de los contratos de trabajo del sector artístico de "carácter intermitente", como es el caso de una "actriz de teatro" o de un "técnico cinematográfico". La duración de la prestación será de un máximo de 180 días y será incompatible con otras rentas de la Administración.

Por otro lado, el Gobierno dotará con 20 millones de euros a la Sociedad de Garantía Recíproca CREA SGR, con el fin de facilitar la financiación de las pymes del sector cultural, de los cuales más de 3,7 millones están destinados a pagar costes de avales de las empresas culturales, mientras que más de 16,2 millones estarán destinados al "fondo de provisiones técnicas".

Asimismo, este Real Decreto-ley pretende incentivar la participación ciudadana, por lo que eleva en cinco puntos los porcentajes de deducción previstos: hasta el 80% para los primeros 150 euros y al 35% en lo que exceda esa cantidad, si bien este porcentaje se eleva al 40% si en los dos ejercicios se han realizado donaciones por el mismo importe o superior a favor de la misma entidad.



Gastos subvencionables

Por otro lado, esta norma contempla el abono de los gastos subvencionables realizados, cuando los proyectos o actividades no hayan podido llevarse a cabo, total o parcialmente, a causa de la Covid-19, y facilita el anticipo e indemnizaciones en los casos de aplazamiento o cancelación de las actuaciones contratadas con el sector público, para contratos que no excedan los 50.000 euros. Asimismo, y se anticipa así hasta un 30% del importe de los contratos de interpretación artística, en caso de suspensión; y se acuerda una indemnización a favor del contratista entre el tres y el seis por ciento del precio del contrato.

Este Real Decreto-ley incluye varias medidas destinadas al sector cinematográfico, entre las que destaca la flexibilización de los cumplimientos de los requisitos para obtener ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes y evitar los "incumplimientos en cadena". Además, y para generar liquidez en las productoras que han recibido ayudas, se les adelantará el pago de parte de la ayuda otorgada antes de que inicien el rodaje y se permitirá que entre los gastos subvencionables se incluyan aquellos directamente vinculados con el impacto de la crisis. Del mismo modo, esta norma contempla una "exención temporal de la obligación de estreno comercial en salas de cine" para las películas que optan a las ayudas.

En esta línea, el Gobierno también incluye una nueva línea de ayudas con la creación de un Crédito Extraordinario por importe de 13,2 millones de euros para la concesión directa de subvenciones a los titulares de salas de exhibición cinematográfica independientes, para paliar los gastos derivados de la Covid-19 en su reapertura.



Artes escénicas y música

Por otro lado, este Real Decreto-ley incluye un sistema de ayudas extraordinarias por importe de 38,2 millones de euros dirigido específicamente al sector de las artes escénicas y de la música, que se concederán por una sola vez y a través de "régimen de concurrencia" a través de dos líneas: al sostenimiento de las estructuras culturales de toda índole y a las actividades escénicas y musicales y proyectos culturales.

En el sector del libro, el Gobierno destinará cuatro millones de euros en ayudas para librerías independientes, mientras que en el ámbito de las bellas artes se incorporan ayudas extraordinarias por valor de un millón de euros para la Promoción del Arte Contemporáneo, y en concreto para el desarrollo de proyectos de innovación digital que fomenten la difusión de las artes visuales, la creación artística, la comunicación, la difusión internacional y la adquisición de arte contemporáneo español.

Asimismo, el Ejecutivo permitirá que las entidades de gestión colectiva de derechos de autor incrementen el porcentaje que destinan a acción asistencial y, durante dos años, las asambleas generales podrán aumentar el porcentaje de los recursos procedentes de derechos huérfanos a la realización de actividades asistenciales, en beneficio de sus miembros más vulnerables.

Por último, se incluye también el incentivo de la inversión privada en estos eventos declarados "Acontecimientos de Excepcional Interés Público": el Plan Berlanga, puesto en marcha con ocasión del centenario del nacimiento del cineasta; la salida de la vuelta al Mundo a Vela en Alicante; y la participación de España como País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021.