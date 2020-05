Carolina Darias: "No hay condiciones para la desescalada homogénea en toda Canarias"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, asegura que no se dan las condiciones para una desescalada homogénea de toda Canarias y duda de que se vayan a dar el próximo día 11. No obstante, cree que el Archipiélago "puede ser un referente" en este proceso. Asimismo, insiste en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no dejará "desamparada" a ninguna autonomía y que habrá un "trato singular" a las Islas por el cierre del sector turístico, pero reconoce que no hay aún un plan de rescate.

Usted sufrió la enfermedad en los primeros momentos de iniciada la pandemia del coronavirus en España. ¿Sintió en algún momento temor, inquietud, miedo durante ese tiempo?

Fue un shock muy importante. Lo primero que hay que hacer, y lo que más cuesta, es asumirlo psicológicamente, las posibles consecuencias, lo que podía hacer, el aislamiento que me esperaba. Los primeros días fueron de mucho miedo, porque no sabía cómo iba a evolucionar la enfermedad. Tuve fiebre, tos, cansancio, algunos días no pude trabajar, aunque la mayoría sí, y eso me permitía mantenerme activa. Luego fui encontrándome cada vez mejor, pero estuve 30 días en aislamiento. Hubo altibajos y la fortaleza mental ayudaba mucho. A pesar de que estuve aislada, nunca estuve sola, y eso ha sido la mejor lección de vida. La gente que me acompañó desde la distancia fue fundamental.

El Gobierno acaba de remitir a Bruselas las previsiones macroeconómicas para los dos próximos años, con caída del 9,2% del PIB y un 19% de paro en 2020. ¿Esperaba el Gobierno este impacto en la economía? ¿Es posible afrontarlo sin un gran plan común de la UE?

Los datos que hemos aportado están dentro de las horquillas de los principales organismos internacionales -como el FMI- o el Banco de España. Es un impacto de carácter global y atañe a toda la UE. Por tanto, la implicación de Europa resulta imprescindible, y ese Fondo de Recuperación Europea que está liderando el presidente español se antoja vital para todos. Sin que haya ningún eje Norte-Sur, todos estamos afectados por la pandemia en menor o mayor medida. Esperemos que la próxima reunión de la Comisión Europea pueda abordar esas medidas tan necesarias, sobre todo el fondo para desempleados y ese Fondo de Recuperación de, como mínimo, 1,5 billones de euros.

Estos datos anticipan unos mucho más graves en Canarias. ¿Hasta dónde caerá el PIB de las Islas este año? ¿Podemos alcanzar un paro por encima del 40% por el cierre del turismo?

No voy a especular con los datos y no tengo elementos de juicio definitivos. Las horquillas que han dado los organismos internacionales tienen unos márgenes de cinco o seis puntos. No solo hay incertidumbre en cuanto a la evolución de la pandemia, también respecto a las macrocifras económicas. Por tanto, no solamente prudencia en la desescalada, sino también en las previsiones económicas. Evidentemente el impacto es importante, somos conscientes de que en aquellas economías muy dependientes del sector servicios y del turismo, como la canaria, será mayor, pero quiero recalcar las amplísimas medidas, sin precedentes, que ha puesto en marcha el Gobierno de España para tejer una amplia red en lo laboral y en lo económico, con las que se ha protegido a más de seis millones de personas. El esfuerzo que también se está haciendo con medidas económicas de liquidez para las empresas, de ayudas para los autónomos, de los que un millón acaban de cobrar la segunda prestación, los ERTE...

Pero el Gobierno todavía no ha aclarado si tiene intención de contemplar un plan específico de rescate para Canarias.

Ahora mismo el Gobierno lo que tiene en mente es, primero seguir avanzando en la contención de la pandemia, el primer objetivo que siempre nos hemos marcado, y diversos estudios ponen de manifiesto que las durísimas medidas de confinamiento que hemos adoptado han salvado la vida a miles de personas en las tres primeras semanas de encierro. A la par, el conjunto de medidas económicas para todo el país, para las empresas, los trabajadores y las familias, y ahora vamos a seguir avanzando en las especificidades que puedan tener determinados territorios como Canarias. En este caso tendremos que hacerlo de la mano del Gobierno autonómico, pero desde luego Canarias va a tener, como siempre ha tenido, un trato singular por parte del Gobierno de España.

¿Por ejemplo permitiendo que las administraciones canarias puedan usar esos casi 4.000 millones de superávit que tienen en sus cuentas?

Todas las administraciones, fundamentalmente las comunidades autónomas y el Estado, estamos sufriendo una merma de ingresos considerable. Acompañada en este caso de un importante incremento del gasto para hacer frente a todas las ayudas aprobadas. Canarias también está sufriendo este desajuste de cuentas. Lo que ha dicho la ministra de Hacienda es que ninguna comunidad autónoma va a quedar desamparada, porque los problemas de las comunidades autónomas son problemas del Gobierno de España también. Y eso incluye los problemas de Canarias. Mañana hay convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde estoy convencida de que habrá importantes avances para todas las comunidades, y también para Canarias.

¿Entiende el Gobierno la importancia de alargar hasta final de año los ERTE turísticos para no destruir empleo en Canarias?

Hemos visto que la desescalada será asimétrica no solo territorialmente, sino también sectorialmente, y desde luego en relación con los ERTE, su dinámica temporal será diferente para el sector turístico. Sabemos que hay que ir recuperando cada uno de los negocios implicados: el hotelero, la turoperación, las líneas aéreas, que se puedan abrir las fronteras... Creo que en breve el Gobierno también dará respuesta a la duración de los ERTE en el turismo, porque es verdad que el sector tiene que tener, y va a tener, un tratamiento especial.

El consejero de Hacienda de Canarias dice que está bien que los 42 millones del PIEC se destinen ahora a pagar los ERTE, pero que luego los reclamará. ¿Va a recuperarlos Canarias?

En la última conferencia sectorial de Empleo, es verdad que con cierta disconformidad de las comunidades autónomas, se redujeron de 2.000 a 1.000 millones las transferencias de los fondos de políticas activas de empleo, en concreto los de formación. Es una medida excepcional para hacer frente a los ERTE. Pero el resto de las políticas activas, en torno a 5.000 millones para todos los territorios, se mantienen. En cuanto al PIEC, espero que en un tiempo razonable Canarias pueda disponer de esos 42 millones. Sabemos de la importancia que tienen para nuestra tierra.

¿Está en entredicho la subvención del 75% en el transporte de los residentes, después del informe de la CNMC y ahora que el Estado busca dinero hasta debajo de las piedras?

No está en cuestión en absoluto. No hay tema. El 75% de subvención al transporte aéreo para residentes es un derecho irrenunciable para Canarias y así lo sostiene el Gobierno de España. Así lo ha dicho el ministro de Transportes [José Luis Ábalos] y me remito a esas declaraciones, más allá del informe de la CNMC.

Por otro lado, ¿qué va a pasar con los fondos estatales pendientes de llegar a Canarias antes de la crisis sanitaria: el plan de infraestructuras turísticas, el convenio de infraestructuras hidráulicas, que aún no se ha firmado? ¿Cuando va a poder el Gobierno desarrollar todos esos importantes elementos de la agenda canaria?

La agenda canaria y la dotación de todos esos convenios es fundamental para Canarias, pero tenemos que ser prudentes por la situación que estamos viviendo. Vamos a tratar de salir de esta crisis sanitaria, vamos a ver la reorientación de todos los recursos que conforman las relaciones entre Canarias y el Estado, pero evidentemente la agenda canaria tendrá su espacio en el momento en que se pueda hacer. Yo entiendo las reivindicaciones, las necesidades, este Gobierno es sensible, pero ahora mismo la prioridad es acabar con la pandemia y poder activar todo un paquete de medidas económicas donde también tenga un trato singular Canarias.

¿No se daban las condiciones para una desescalada homogénea en Canarias como pedían los asesores del Gobierno regional?

Evidentemente no. Se ha establecido una desescalada anticipada en tres islas, porque la insularidad y lejanía han beneficiado. También por la buena marcha de los datos, pero la evolución no es uniforme en todas las islas. No es una cuestión de fechas, sino de cumplir los requisitos sanitarios. Tenemos que ser muy cuidadosos con la gestión de las expectativas.

¿Qué le parece que el portavoz del Comité de Expertos de Canarias, Lluis Serra, dijera que el Gobierno central "ni vive, ni deja vivir", por el rechazo al plan canario de desconfinamiento?

No voy a entrar en esa cuestión. Yo creo que los científicos y los comités técnicos tienen que dedicarse a asesorar y dejar a quienes tiene la responsabilidad política adoptar los acuerdos que consideren más oportunos. Por cierto, el Gobierno de España no ha rechazado ningún plan.

¿Qué es esa "nueva normalidad" hacia la que se transita? ¿No hay un horizonte a la vista, digamos de normalidad normal?

Lamentablemente no tenemos ningún horizonte a la vista de volver al tipo de vida social de antes de la epidemia. Hasta que no tengamos vacuna, nada será igual.

¿Teme el Gobierno no conseguir los suficientes apoyos para una nueva ampliación del estado de alerta? ¿Cuáles serían las consecuencias en ese caso?

El jueves intenté acreditar en el Senado que el acuerdo ha sido la regla general. Apelo a las responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Es verdad que hay mucha discrepancia, pero confío en que el camino recorrido hasta aquí no inicie una marcha hacia atrás. El escenario que hemos planteado es el único posible.

¿Qué horizonte político ve a la legislatura si se logra superar la crisis sanitaria? ¿Cree que la Comisión para la Reconstrucción creada en el Congreso será eficaz y operativa?

Tenemos que esperar a la respuesta de Europa, fundamental para garantizar que habrá recursos para nuestros propios Pactos de Reconstrucción, que son vitales. Esta pandemia nos deja muchas lecciones y una de ellas es que en esta nueva normalidad hemos de garantizar la fortaleza de los servicios públicos.

Lo cierto es que el Gobierno está en extrema debilidad, con los socios muy reacios a secundarles en muchas de las propuestas que plantean, y con un PP al que no se vislumbra que se sume a ningún pacto.

Confío en que, a pesar del ruido y de las calificaciones vehementes y duras, se alcance un pacto de Estado. El PP y el resto de las formaciones son indispensables para este Pacto político de la Reconstrucción.

¿Reconoce el Gobierno errores en la gestión de esta crisis, por ejemplo la descoordinación, incluso el desacuerdo, entre los dos socios a la hora de adoptar medidas y de explicarlas?

Este gobierno ha reconocido cuando se ha equivocado. Lo dije en el Senado, que habíamos cometido errores, pero creo que han sido muchos más los aciertos. Este no es un Gobierno que tenga colores por el hecho de que sea de coalición.

Queda pendiente la mesa de diálogo sobre la situación en Cataluña. Quizá esperaba que esta crisis pudiera servir para una mayor complicidad, pero ha sido al contrario por la actitud de la Generalitat y del president Torra. ¿Va a ser más difícil ahora reanudar las conversaciones?

El Gobierno de España siempre ha tenido voluntad de dialogar, llegar a acuerdos y resolver el problema político en Cataluña. Ahora estamos en lo que estamos y esperemos salir de esta situación para poder abordar eso como el resto de cuestiones que han quedado pendientes.