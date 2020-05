Clavijo: "Ni hay ni habrá planes de Sánchez para vencer al hambre"

El senador autonómico de CC, Fernando Clavijo, aseguró ayer en el debate en la Comisión de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta sobre la crisis del Covid 19 que "no hay, ni habrá planes de rescate para Canarias" por parte del Gobierno central, al que acusó de abordar la situación económica y social en las Islas de la misma forma en que lo está haciendo en el resto del Estado y sin reconocer la "angustiosa" situación a que se enfrentan los canarios por el cierre de la actividad turística durante muchos meses. Clavijo trasladó a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que las administraciones canarias puedan utilizar sus más de 3.000 millones de superávit y remanentes, los 1.000 millones del convenio de carreteras, los 142 millones fondos de políticas activas de empleo y PIEC que "se ha quedado el Estado", o el cumplimiento del REF y del Estatuto.

Clavijo señaló que, una vez vencido el virus, "tendremos que vencer al hambre" ya que "el precio que vamos a pagar por ganar la batalla contra la enfermedad va a ser muy caro y doloroso y no solo por esas miles de personas que hemos perdido para siempre, víctimas de la enfermedad, sino por la pobreza sobrevenida que vamos a padecer".

En este contexto, el senador de Coalición Canaria aseguró que no todos los territorios del Estado van a sufrir las mismas consecuencias ni tienen las mismas herramientas y posibilidades para superarlas, y destacó la especial situación "angustiosa" que vive Canarias. Dijo que el Gobierno de Sánchez "no ha aprobado ningún mecanismo financiero extraordinario que nos permita tener tranquilidad; no ha expuesto ningún plan de rescate adecuado a la realidad de cada uno de los territorios porque no puede ser el mismo tratamiento para el que este ingresado en planta que para el que se encuentre ingresado en la UVI". "No nos ha dicho de cuántos recursos vamos a disponer ni con que instrumentos podemos contar para atender la pobreza que se extenderá en las islas de forma imparable", resaltó.

En respuesta, la ministra Carolina Darias aseguró que "todos los territorios están presentes para el Gobierno de España, Canarias también", y ensalzó la "labor que está haciendo el Gobierno de Canarias" para combatir el virus en las distintas islas y para afrontar las consecuencias económicas y sociales. Reconoció que la lejanía "ha sido en esta ocasión un factor a favor porque ha permitido que el virus no se desplazara con tanta virulencia como en el resto de España".