Políticos en pantuflas

Los políticos canarios también viven estos días encerrados entre cuatro paredes. Algunos casi no ven a sus familias por la cantidad de trabajo, y otros tienen que conciliar videollamadas con el cuidado de los más pequeños de la casa. La ropa cómoda, la lectura y el ejercicio aligeran la rutina de los encargados de gestionar la crisis del coronavirus.

Más trabajo, chandal y pantuflas, son las claves que definen el confinamiento de los líderes políticos canarios. Ellos, al igual que el resto de ciudadanos, están sometidos a las restricciones impuestas por el decreto del estado de alarma. Algunos se ven obligados a salir a diario para trabajar en sus despachos y otros han convertido una habitación de su hogar en el centro de operaciones. Pero todos coinciden en señalar que ahora le dedican más horas que nunca a su profesión y muchos agradecen pasar más tiempo en familia cuando las videoconferencias y la ruedas de prensa terminan.

Los representantes del Gobierno regional pasan poco tiempo en casa. Las reuniones diarias y el contacto constante con los sectores económicos y sociales deja poco tiempo para el ocio casero. Es el caso de el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Hacienda y vicepresidente, Román Rodríguez. Ambos pasan juntos en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria la mayor parte del tiempo con un equipo muy reducido. "Cada dos horas cambiamos de escenario para no estar siempre en la misma sala, pero prácticamente paso el día completo delante de una pantalla de multiconferencia", asegura Torres. No tiene sábados ni domingos e invierte el poco tiempo libre que tiene en jugar con su hijo aunque cuando se dirige a su casa ya "suele haber oscurecido".

Resulta muy complicado aislarse del trabajo al llegar a casa. Los informes, las llamadas y los correos no terminan al salir de la oficina. Rodríguez confiesa que desconecta haciendo ejercicio a última hora del día, pero reconoce que por su "condición de médico" no puede evitar continuar con la lectura sobre el virus y sus consecuencias cuando llega a casa. Eso sí, antes de entrar sus hijos le obligan a someterse a un auténtico túnel de lavado: zapatos y mochila fuera, y ducha y cambio de ropa nada más llegar a la puerta. "Los jóvenes son muy estrictos, muy conscientes de lo que ocurre. Los chicos de hoy tienen mucha información", apunta orgulloso el vicepresidente. Tanto Torres como Rodríguez lo tienen claro: lo más duro del confinamiento es contener los abrazos y los besos con la familia.



Las tareas del hogar

La cantidad de trabajo conlleva que Rodríguez haya delegado la mayor parte de las tareas del hogar en sus hijos, que se las reparten equitativamente. A pesar del poco tiempo libre, el vicepresidente saca un rato los domingos para hacer una limpieza en familia, ya que "al ser tantos en casa y tener un perro es importante que todos pongan de su parte".

La conciliación familiar en pleno teletrabajo también es dura para los políticos que cuentan con niños pequeños. Es el caso de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que en pleno permiso de maternidad continúa trabajado a diario. El confinamiento le ha servido para estar más en familia, pero reconoce que tener un pequeño en casa implica mayor preocupación a la hora de tomar medidas de protección y limpieza al llegar de trabajar. La consejera solo ha realizado una expedición al supermercado de la que quedó bastante sorprendida. "Realmente parece que estamos viviendo una película de zombis", apunta.

Santana asegura sentirse muy afortunada por tener un pequeño patio que le sirve para sentarse con el bebé a coger unos pocos rayos de sol que les aporte algo de vitamina D, y agradece poder trabajar con ropa cómoda y no tener que arreglarse tanto cada día. Lo mismo le ocurre a Vidina Espino, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento canario, quien reconoce que aunque haya cambiado los vaqueros por los leggins nunca se deja el pijama. "Me levanto temprano y me cambio para que no me de la sensación de estar viviendo un eterno domingo", explica.

La líder de la formación naranja comparte confinamiento con su hijo de siete años por lo que no solo dedica sus días a teletrabajar, sino que además organiza una rutina diaria para el pequeño. "Intento que haga la tarea, leemos mucho, siempre vemos una peli y comemos roscas y cada día dedicamos una hora a bailar", explica Espino, quien ha tenido que arreglárselas estos días para inventar un artilugio con cinta adhesiva que le permita hacer videollamadas sin "caídas o temblores de móvil".

Hacer yoga y cocinar también son algunas de las tareas que más practica la portavoz de Cs durante el confinamiento. Además, ha tenido que reducir su vida social a las videollamadas infantiles y al saludo diario a una pareja de vecinos que sale cada tarde a aplaudir a los sanitarios desde el balcón. Espino mantiene fuerte el ánimo y reconoce que una de sus actividades preferidas es asomarse por la ventana a ver la ciudad y el mar.

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, también está ocupando parte del tiempo libre a la lectura, ya lleva dos libros desde que empezó la cuarentena. Además, pasa muchas horas estudiando e informándose sobre la situación a través de los medios de comunicación y a través de los informes oficiales que realizan las distintas organizaciones internacionales.

Barragán comienza a trabajar a las 07:00 de la mañana y sigue cada día una rutina de aseo. "Me visto y me afeito siempre porque es importante mantener ciertas prácticas aunque el trabajo lo hagamos en casa", apunta. En sus ratos más libres aprovecha su pequeño balcón para coger aire y despejarse, pero confiesa que no ha dedicado nada de tiempo al ejercicio físico. "Lo único que hago es subir y bajar escaleras", apunta entre risas.

La adicción a la limpieza ha surgido en la casa del portavoz de la Agrupación Socialista Gomera en el Parlamento canario, Casimiro Curbelo, quien asegura que en cada rincón de su casa hay un bote desinfectante. La cercanía entre el Cabildo de la Gomera y su residencia en la isla le permite ir a trabajar a diario. Siempre siguiendo las medidas de protección establecidas por el Ministerio de Sanidad. Las videoconferencias y reuniones las realiza desde su despacho, por lo que al llegar a casa se planta un chandal y sube a su azotea a despejar la mente con un poco de actividad física. Pero su teléfono móvil no le da ni un segundo de tregua. Curbelo mantiene el mismo número desde hace años, lo que provoca que las llamadas colapsen el aparato a lo largo del día. Esté él en el despacho o en su propia casa.



La colada de Navarro

Las tareas del hogar ocupan gran parte del tiempo libre de la presidenta del Partido Popular en Canarias, Australia Navarro. Hacer la comida, limpiar o hacer la colada son algunas de las tareas que la líder popular realizar tras pasarse toda la mañana en reuniones por videoconferencia. "Llevo una vida muy organizada, con mucho trabajo y con mucho contacto con la familia", declara la presidenta del PP. Navarro evita salir ya que asegura que solo cuenta con una mascarillas para protegerse, pero reconoce que no hay un día que falte a su cita en el balcón para aplaudir a los sanitarios. "Vivo en una zona donde los vecinos son muy participativos y eso es algo que se repite en muchos puntos de Canarias", asegura.

La falta de mascarillas es una cuestión que preocupa a todos los líderes políticos, quienes han tenido que ingeniárselas para buscar alternativas. El vicepresidente, por ejemplo, cuenta con una mascarilla de tela confeccionada por una costurera. Y explica que aunque no es un medio de protección oficial le "sirve para evitar contagios cuando se traslada en coche hasta su despacho en Presidencia".