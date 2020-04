La celebración del Carnaval en Santa Cruz pudo disparar los casos de coronavirus en Tenerife

Lluís Serra, portavoz del Comité de Expertos que asesora al Gobierno de Canarias en la gestión de la crisis del coronavirus Covid-19, ha expuesto su criterio sobre las diferencias en la incidencia y mortalidad del coronavirus entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Lo ha hecho a través de una publicación en su cuenta de Facebook en la que matiza que estas diferencias "no son excesivamente importantes", pero, según ha puntualizado, obedecen muy probablemente a dos aspectos.

Así, el catedrático explica que, por un lado, el carnaval se suspendió en la capital grancanaria por culpa de la calima, pero se celebró en la capital tinerfeña, menos afectada por esta inclemencia meteorológica. "En Gran Canaria también se suspendió el Carnaval de Maspalomas", agregó en su escrito en la red social.

El segundo aspecto que ha destacado Serra es que en Tenerife, el COVID-19 ha afectado a distintas residencias sociosanitarias de mayores, mientras que esto no ha ocurrido en Gran Canaria. "No hay que descartar tampoco los viajes del INSERSO en febrero-marzo", ha dicho.

El experto concluyó su publicación recordando que este virus, que viene de fuera, tiene predilección por las aglomeraciones y por nuestros abuelos. "Lecciones que no debemos olvidar", puntualizó.