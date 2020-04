Nayra Alemán: "Torres no se calla ni agacha la cabeza frente a Pedro Sánchez"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Nayra Alemán, alaba la ejemplar gestión que Canarias está realizando a la hora de luchar contra la pandemia del coronavirus. Ante la perspectiva de una crisis económica duradera en el tiempo, Alemán apuesta por emplear el superávit.

Tanto la oposición como el líder de uno de sus socios de gobierno, la Agrupación Socialista Gomera, han criticado la falta de firmeza de Torres frente a los designios de Madrid.

Al principio, parecía que la oposición estaba de nuestro lado, que éramos todos una piña. Todos estábamos expectantes ante la situación desconocida que se nos avecinaba y todos queríamos tomar el pulso al Gobierno central y a las decisiones que iba tomando, nosotros incluidos. Pero no hay que olvidar que la oposición es eso, oposición, y que utiliza el trampolín del Ejecutivo de Canarias para criticar la gestión del Estado. Torres es contundente; es el presidente de todos los canarios y todas las canarias, no es un presidente socialista que agacha la cabeza frente a un presidente del Gobierno de España. Torres no se calla, ha sido el más vehemente en las reuniones celebradas por Sánchez con el resto de presidentes autonómicos. No sólo ha solicitado que el Archipiélago vaya saliendo del confinamiento con base en los datos que tenemos, sino que también ha demandado un plan especial para las Islas, un plan económico que nos permita salir de la crisis con el resto de las comunidades y que recoja las especificidades de Canarias. La falta de firmeza, en todo caso, la tendrá la oposición pues no encuentra ninguna razón para critica la gestión del Gobierno regional y va a la zaga de sus compañeros de Madrid.

¿Están luchando para conseguir que se permita a las Islas gastar su superávit?

Vamos a pelear por todos los recursos posibles, tenemos el mismo discurso en Canarias y en Madrid y somos contundentes, pelearemos por el último céntimo para que Canarias obtenga todos los recursos que le pertenecen. No estamos callados. De todas formas, el Gobierno español todavía está calibrando los efectos de la crisis económica, haciendo números, por lo que no quiere comprometerse todavía a entregar cantidades ni a poner fechas porque esta situación cambia cada día y hay demandas nuevas cada día. Pero estoy segura de que nos autorizarán a utilizar el superávit a aquellas comunidades cumplidoras como Canarias.

Sin embargo, parte de los fondos de empleo se están utilizando para pagar los ERTE.

Todo el mundo puede entender que todos los presupuestos aprobados ahora mismo son papel mojado. No tendría sentido que ahora estemos dando una subvención a una asociación de ocio, por ejemplo, cuando nuestras fuerzas deben estar concentradas en luchar contra la pobreza, en la emergencia social, en que todo el mundo salga a la vez de esta crisis y no como en 2008. Ahora mismo no se anuncian medidas que comprometan los presupuestos porque aún se está calibrando cómo actuar.

Con este panorama, ¿puede ocurrir que las Islas pierdan derechos adquiridos, como algunos vaticinan?

Quien diga eso no conoce lo que significa un derecho adquirido. Nuestro ordenamiento jurídico los garantiza, es como decir que las mujeres ahora no podremos votar o abrir una cuenta corriente. Es un absurdo. Canarias tiene reconocidas sus especificidades, su Régimen Económico y Fiscal, su condición de Región Ultraperiférica, la Obligación de Servicio Público en las líneas aéreas. Esto no va ir hacia atrás, son derechos que se conquistan y no se pueden quitar, ni siquiera el malvado Sánchez en ese gobierno de comunistas, como lo definen a veces en los plenos del Parlamento de Canarias.

¿Cómo vivieron el cese de su compañera Teresa Cruz frente a la Consejería de Sanidad?

Respetamos las decisiones que tome el Gobierno y las que tome el presidente porque entiendo que para esta guerra requiera del mejor ejército. A veces, en las crisis se adoptan las decisiones más difíciles, pero tal vez las más acertadas. El principal objetivo de es te cambio es que la gestión de Canarias sea un éxito. El tiempo lo dirá. Ahora Torres está asesorado por un comité amplio de expertos y sus logros serán los éxitos de toda Canarias.