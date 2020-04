La oposición apremia a Torres con el plan de reconstrucción

Los partidos mayoritarios de la oposición, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), no quieren más demoras en la presentación del pacto para la reconstrucción económica y social de Canarias anunciada por el presidente socialista del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, para superar los destrozos causados por la pandemia del coronavirus. Durante su comparecencia telemática ante la Diputación Permanente el día 14 de este mes, el jefe del Gobierno canario expresó su intención de forjar un gran pacto para reactivar al Archipiélago como consecuencia de la crisis generada por el Covid-19. Más de una semana después los partidos no han tenido noticias del mismo y tanto la formación nacionalista como la popular aseguran que si Torres no les plantea una hoja de ruta o medidas concretas en la reunión que mantiene hoy con los portavoces de los grupos parlamentarios, serán ellos quienes tomen la iniciativa en el Parlamento.

CC y PP coincidieron en la Junta de Portavoces celebrada ayer en que es el momento de poner sobre la mesa un plan que amortigüe las duras consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria. La alta dependencia de Canarias al turismo -la actividad turística representa el 35% de su economía y genera el 40% de los empleos- provoca que el Archipiélago sea la región del país peor parada. La consejera de Economía, durante su comparecencia esta misma semana ante la Diputación Permanente, apuntó, de hecho, a una posible caída del Producto Interior Bruto (PIB) de entre el 20% y 23%. La portavoz del grupo parlamentario popular, Australia Navarro, expone en un comunicado que como las cifras actuales de la pandemia son menos negativas que las de hace un par de semanas, la vuelta a la normalidad está más cerca. "Es el momento de hacer frente a las graves consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria y nuestra preocupación es que a día de hoy no tenemos una hoja de ruta clara de cómo vamos a afrontar esta situación", asevera.

Populares y nacionalistas inciden en la disposición mostrada desde la irrupción de la pandemia para buscar una salida satisfactoria y eficaz a esta crisis, pero entienden que no pueden seguir a la espera. El portavoz del grupo parlamentario nacionalista, José Miguel Barragán, lamentó, también a través de una nota de prensa, no haber sabido nada del plan de reconstrucción de Canarias anunciado por Torres. "Tampoco se no has hecho referencia sobre la oportunidad y utilidad de todas las propuestas que nuestro partido ha presentado", subrayó, como el plan para el futuro económico y social del Archipiélago presentado el lunes de la semana pasada por el propio Barragán y Fernando Clavijo, senador autonómico. Con dicha iniciativa, Coalición propone la inversión de 2.500 millones de euros en dos años, revisables en tiempo y cantidad. Los fondos del superávit, del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la deuda reconocida por varias sentencias sobre los incumplimientos en el convenio de carreteras por parte del Estado durante la pasada crisis económica alimentan cimentan el mencionado proyecto.

El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que facilitar una lista de medidas "es un poco prematuro", si bien recalcó que el Ejecutivo trabaja en el plan. Pérez recalcó, de hecho, que en cada Consejo de Gobierno desde que se desatara la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus se han adoptado "medidas de reconstrucción", como el visto bueno dado ayer a la transferencia a ayuntamientos de los 12 millones procedentes del plan de lucha contra la pobreza o el decreto ley de medidas fiscales aprobado hace unas semanas.

Una de las demandas de los todas las fuerzas políticas, incluidas las que sustentan el pacto de las flores del Gobierno -PSOE, NC, Podemos y ASG-, así como la de los ayuntamientos y cabildos, es que el Estado posibilite el endeudamiento a largo plazo y el gasto de los fondos del superávit -que en Canarias suman, en conjunto, más de 4.500 millones- para afrontar los estragos del Covid-19. Pérez señaló, en este sentido, que aún no han recibido respuesta del Ministerio de Hacienda y que, en cualquier caso, dicha contesta llegará tras una nueva reunión en Europa. El portavoz del Gobierno hizo hincapié, además, en que Torres volverá a reclamar a Pedro Sánchez esta posibilidad en la reunión telemática que el presidente del Gobierno estatal mantiene con todos los presidentes autonómicos el domingo.