La primera paciente que ingresó en la UCI, tras superar el coronavirus en Lanzarote: "Es lo más duro que he vivido en mi vida"

"Es lo más duro que he vivido en mi vida, pero gracias a Dios sigo viva". Éstas son las palabras de Reina Charito Aceved o, la primera paciente con coronavirus que ingresó en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) y que este martes abandonó el Hospital Molina Orosa tras estar más de un mes ingresada.

Reina Charito, que es camarera de piso y tiene 38 años, comenzó "con tos y fiebre", pero pensó "que era una gripe". Sin embargo, al empezar a tener problemas para respirar, el pasado 15 de marzo acudió a Urgencias del Hospital, donde se quedó ingresada.

"Pensaban que no tenía nada, porque yo no había viajado, pero me asfixiaba", señala esta vecina de Arrecife, que afirma que estuvo "aislada" y que le estuvieron haciendo "pruebas y pruebas" hasta que se confirmó que tenía coronavirus. "Y dos días después ya no me acuerdo de nada", apunta.