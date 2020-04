El rifirrafe en el Gobierno estatal retrasa la ayuda de urgencia de 40.000 familias.

PSOE y Podemos no consiguen ponerse de acuerdo sobre la renta mínima estatal. El rifirrafe entre los ministros José Luis Escrivá, titular de la cartera de Seguridad Social, y Pablo Iglesias, responsable del área de Derechos Sociales, no solo mantiene en el aire la fecha exacta de aprobación de una medida a la que podrían optar cerca de 110.000 canarios, sino que también está interfiriendo en la ayuda de emergencia que ultima el Ejecutivo regional. De hecho, la duda sobre la compatibilidad del subsidio extraordinario con la renta mínima del mal avenido tándem Escrivá-Iglesias es una de las principales razones que ayer obligaron al Consejo de Gobierno a retrasar de nuevo su aprobación. Será hoy, en un consejo extraordinario y monográfico, cuando el gabinete que preside Ángel Víctor Torres retomará el asunto donde lo dejó ayer y tratará de aclarar cuestiones como los potenciales beneficiarios, las cuantías de la ayuda de emergencia y hasta qué punto se podrá cobrar si también se tiene derecho a la renta mínima. Y todo ello en medio de un problema de liquidez que se agrava día tras día y que dificulta poner en práctica nuevas medidas.

"Se lo podré responder mañana". Hasta en tres ocasiones despachó con esta frase el portavoz del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez, las preguntas sobre la prestación extraordinaria que en principio debía aprobarse ayer. No obstante, el también consejero de Administraciones Públicas y de Sanidad (en este último caso de forma interina en sustitución de la destituida Teresa Cruz) sí reconoció que en el Consejo de Gobierno no tienen la certeza de que el subsidio de emergencia sea compatible con la inminente renta mínima estatal. Es más, la duda no solo reside en si ambas prestaciones son o no compatibles, sino también en hasta qué punto lo serían. En definitiva se trata de que el encaje legal y jurídico entre una y otra ayuda quede perfectamente definido, algo que se complica porque tampoco el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene totalmente perfilada su renta mínima, ingreso mínimo o ingreso mínimo vital. Un puzle de solo dos piezas pero nada fácil de armar. Y, por si fuera poco, hasta tres departamentos del Gobierno canario están involucrados en la redacción del decreto, y los tres de tres distintos colores políticos: Administraciones Públicas (PSOE), Hacienda (Nueva Canarias) y Derechos Sociales (Podemos). "Es un asunto de gran complejidad técnica", insistió Pérez.



La idea de Santana

La idea en la Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana (la principal defensora del subsidio de emergencia), es que hasta 40.000 familias (unos 100.000 ciudadanos) puedan percibir la nueva ayuda. Entran ahí quienes no pueden seguir cobrando la Prestación Canaria de Inserción (PCI) pese a que su situación no ha mejorado; quienes han perdido su empleo por culpa del coronavirus y no tienen derecho a cobrar el paro; e incluso quienes venían trabajando en la economía sumergida y, por tanto, no cotizaban para poder percibir prestaciones de la Seguridad Social, como muchas empleadas de hogar o cuidadores de personas dependientes. Personas que en muchos casos serán también potenciales beneficiarias de la renta mínima estatal, cuya aprobación se adelantará por la presión que Pablo Iglesias ha ejercido sobre Pedro Sánchez pero para la que aún no hay fecha exacta.

El subsidio que ultima el Ejecutivo de Torres está vinculado al estado de alarma, es decir, que en principio se mantendría mientras dure la actual situación. Así pues, esta ayuda de emergencia no iba a coincidir en el tiempo con la renta mínima que PSOE y Podemos incluyeron en su programa de gobierno. Sin embargo, la crisis económica en que ha desembocado la pandemia de coronavirus dio razones a Iglesias y Podemos para exigir que se adelantara la puesta en práctica del ingreso mínimo o, en su defecto, se aprobara una prestación similar transitoria, una suerte de renta "puente". En cambio, Escrivá entendía que no tenía sentido aprobar esa ayuda transitoria cuando su Ministerio tiene muy avanzado el armazón jurídico de la renta mínima. Y lo tiene muy avanzado entre otras cosas porque el propio Escrivá presidió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hasta incorporarse al Gobierno, y es precisamente la AIReF el organismo que más y mejor estudió el ingreso mínimo, hasta el punto de proponer dos posibles modelos para ponerlo en práctica en España.

Finalmente, el encontronazo entre ministros, y por elevación entre el PSOE y Podemos, se ha resuelto sin vencedores ni vencidos: no habrá ayuda "puente" pero se adelantará la aprobación de la renta mínima. ¿Para cuándo exactamente? Para dentro de "unas semanas", según Escrivá, y para el próximo mes, según Iglesias. En cualquier caso, la medida estrella del bipartito que dirige el Gobierno central coincide ahora de lleno con la prestación de emergencia de Canarias, de ahí que el Ejecutivo regional deba asegurarse de limar cualquier discrepancia.

De momento, y como también ocurre en el caso de la ayuda que percibirán esas 40.000 familias isleñas, no se conoce en detalle en qué consistirá la renta mínima estatal, pero el propio Escrivá adelantó ayer algunos datos en una entrevista con la cadena Ser.



Un millón de hogares

Este ingreso mínimo vital, que no debe confundirse con la renta básica universal (que se abonaría a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo y con independencia de que sean ricos o pobres), tendrá a alrededor de un millón de hogares como potenciales beneficiarios. Aunque será la unidad familiar la titular del derecho, en total podrán percibir la renta mínima aproximadamente tres millones de españoles, de los cuales un mínimo de 110.000 son canarios. Iglesias dijo que la renta básica es "una medida social y de eficiencia económica porque el dinero que perciban las clases muy modestas no irá a paraísos fiscales ni a ahorro, sino a consumo, por lo que también se beneficiarán empresas, pymes y autónomos" por el aumento de la demanda interna.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, precisó que el ingreso mínimo vital se conocerá "aproximadamente" el próximo mes y no quiso adelantar más detalles de la medida porque no le gusta anticipar ninguna cuestión, dijo, que no esté determinada y que el Gobierno conozca "en su totalidad". "Estamos trabajando en ello", zanjó.

En una rueda de prensa telemática en La Moncloa, Montero insistió en que no puede contestar al detalle de la propuesta pese a que en un principio se había anunciado que la medida se presentaría ayer, algo que se anunció desde Podemos y de lo que el ministro Escrivá dijo no tener constancia cuando ya el partido morado lo había ventilado. De cualquier forma, la portavoz y ministra de Hacienda aseguró que se presentará "en tiempo y en forma" por el ministro Escrivá y por el vicepresidente de Asuntos sociales para que se puede conocer "aproximadamente" el próximo mes.