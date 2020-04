Suspendida la conexión entre La Palma y Madrid de Iberia

Iberia y el Cabildo de La Palma han acordado la suspensión de la conexión aérea entre la capital de España y la Isla hasta que termine la situación de alarma generada por la crisis sanitaria del coronaviru s. Ha sido el presidente palmero Mariano Hernández Zapata, a través de sus redes sociales, quien ha hecho el anuncio.

Esta decisión surge tras la polémica generada el pasado viernes cuando, tras el anuncio realizado por parte del propio Zapata relativo a la suspensión de esta conexión, llegó a La Palma un vuelo proveniente desde la capital de España con 10 pasajeros. Expresó en aquel momento su malestar y requirió explicaciones a la viceconsejería regional de Transportes y a la compañía, negando ambos la prohibición de esa frecuencia por parte del Ministerio de Transportes.

La misma compañía aérea quiso zanjar la polémica poniéndose a disposición de la institución insular para la toma de cualquier decisión relativa al futuro de esa frecuencia mientras dure el estado de alerta, que confirma Zapata indicando que "no habrá más vuelos entre Madrid y La Palma hasta que pasemos esta pandemia del COVID", añadiendo que "ha sido un acuerdo tomado directamente entre la compañía aérea y el Cabildo Insular de La Palma".

El presidente palmero también señaló a través de un vídeo que "hemos tenido que tomar la iniciativa para cancelar los vuelos, ya que como pudimos comprobar la semana pasada, la Orden Ministerial que habíamos pedido directamente desde La Palma no se cumplía, y por lo tanto hemos conseguido el compromiso de la compañía, no sólo para que no haya más vuelos de conexión entre la isla y la península, sino también para que una vez que pase este confinamiento podamos recuperar el vuelo diario con la capital de nuestro país".

También ha querido agradecer el compromiso de la compañía y "también a todos ustedes que entiendan que no es una responsabilidad del Cabildo lo que ha pasado hasta la semana pasada, pero que ahora hemos tomado la iniciativa porque no se podía repetir lo que vivimos el pasado viernes".