Los alcaldes esperan por una orden de Pedro Sánchez para bajarse los sueldos

El anuncio de varios alcaldes canarios -entre ellos el de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez- de que van a rebajar su sueldo y el de su equipo por la crisis del coronavirus ha generado cierto malestar entre las corporaciones locales. La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la socialista María Concepción Brito, remitió ayer una carta a todos los regidores en la que apeló a la unidad que siempre ha caracterizado al municipalismo, y más en esta situación inédita de lucha contra el Covid-19. Reclamó a los primeros ediles que sean "prudentes a la hora de tomar decisiones" que afecten a los salarios "de los cargos electos o empleados públicos", sin que tales medidas hayan sido, al menos, debatidas en el seno de la Fecam. Para la también alcaldesa de Candelaria, "es más que probable" que sea el propio Estado quien regule las retribuciones en todos los niveles de la Administración.

En este contexto, el vicepresidente de la Fecam y alcalde nacionalista de La Orotava, Francisco Linares, afirmó que "debe ser el Gobierno de España quien establezca el porcentaje de la rebaja de los salarios" para que los funcionarios y empleados públicos, en general, "y todos los cargos públicos de España, desde el presidente del Gobierno hasta el último concejal", asuman esta regulación.

Pedro Sánchez ha garantizado que no tocará el sueldo de los empleados públicos, y en el mismo sentido se ha posicionado el Gobierno de Canarias. Pero ayer, Unidas Podemos, partido que cogobierna en España, entró en el debate incipiente sobre que la clase política española reduzca sus salarios y su grupo parlamentario presentó varias iniciativas para solicitar al Congreso, Senado y al Gobierno central una rebaja del 50% del sueldo de todos los diputados, senadores y altos cargos para contribuir a la lucha contra el coronavirus.

Una regulación estatal

La Fecam, por tanto, cree probable que haya una regulación estatal por lo que pide a los ediles que no hagan declaraciones unilaterales sobre la reducción de salarios porque, "distorsiona la unidad de acción" que debe caracterizar siempre al municipalismo, y "estigmatiza a las entidades que no están en disposición de adoptar acuerdos, en su caso, de innegable impacto social", expone en la carta la presidenta de esta Federación. María Concepción Brito recomienda, además, que los ayuntamientos se centren en todas aquellas medidas destinadas a la protección social, y dejar de momento las medidas de calado económico hasta que la Fecam no tenga un criterio unánime que puedan aplicar todos los alcaldes de "la manera más consensuada posible".

Francisco Linares coincide en que esta rebaja retributiva debe hacerse, en consecuencia, de forma unificada y con un mismo criterio, a la espera de lo que decida el Gobierno de Sánchez. Subraya que, mientras tanto, cada uno está colaborando y haciendo donaciones personales, "que unos cuentan y otros no", porque ahora, "menos que nunca, no son tiempos de buscar populismo ni réditos políticos de la situación", recrimina.

Por su parte, el presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Casimiro Curbelo, también apela a la homogeneización en este tipo de medidas salariales que afecten de los dirigentes locales e insulares. El lunes se reúne el comité ejecutivo de esta federación de cabildos donde Curbelo planteará propuestas "solidarias" en este sentido. También el lunes, la Fecam tratara este asunto en su comité ejecutivo.

Los ayuntamientos que han optado por tocar sus sueldos, al menos hasta que ayer la presidenta de la Fecam pidiera prudencia y unidad, son el grupo de gobierno de La Laguna, que aprobó la reducción de un 30% en los sueldos del alcalde, concejales, asesores, gestores y personal de confianza, en tanto se mantenga el estado de alarma; el de Tinajo, en Lanzarote, con una rebaja del 10%; San Juan de La Rambla, que destinará el 15% de su salario a emergencia social; el de Arona, que dará parte de su sueldo al banco de alimentos que ha creado en el municipio, o el Cabildo de Lanzarote, que acordó ayer abrir una cuenta para que los políticos o quien quiera ingrese recursos para los necesitados.