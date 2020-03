Canarias invertirá 10 millones en la compra de nuevo material sanitario

El nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado este jueves un nuevo pedido de material sanitario para las islas por importe de 10 millones de euros que llegará este viernes o el sábado más otras donaciones que están en camino.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que se hará un pago por adelantado de cinco millones porque lo "exige" el proveedor y confía en que esta nueva partida sea "suficiente" para hacer frente a la expansión del coronavirus.

En cuanto a su distribución ha comentado que se priorizará entre el personal sanitario y otros colectivos que trabajan en la primera línea como policías, bomberos o trabajadores que realizan labores de limpieza y desinfección.

Pérez ha apuntado que esta semana ha llegado un envío del Ministerio con más de 190.000 mascarillas, y cajas de batas y guantes que asegura una "disponibilidad de unos diez días" dependiendo de la evolución de la expansión del Covid-19.

Según lo que dicen los científicos, ha comentado, la perspectiva "es que aún no baje la curva" aunque no se atreven a hacer un pronostico exacto "porque no hay pasado suficiente que analizar" y no hay seguridad de poder hacer una proyección.

No obstante, ha comentado que puede que haya un modelo matemático en los próximos días para poder preveer "cuándo" empiecen a bajar los nuevos contagiados.