Asamblea7Islas insiste en la falta de material sanitario para evitar "el riesgo de contagio"

Asamblea7islas, colectivo sanitario que representa a los grupos C,D y E del Servicio Canario de Salud y agrupa a 11.000 trabajadores, denuncia la "falta de material" de protección para los trabajadores lo que aumenta su "riesgo de contagio" al estar en contacto con pacientes sin mínimos elementos de protección como mascarillas y guantes.

"Hay casos vergonzosos en una planta de hospitalización, se reparten mascarillas para todo el personal y al celador no le dan con la excusa de que no tiene contacto con los pacientes, cuando es quien traslada a los pacientes, incluyendo a los del coronavirus y sus analíticas en los hospitales si tener la protección adecuada en estos casos", indican en una nota.

Para este colectivo no se entiende "como se está exponiendo a todo el personal y sobre todo al no sanitario en los hospitales y centros extrahospitalario exponiéndolos al contagio cuando la actividad asistencial tiene que estar concentrada únicamente en luchar contra el coronavirus y suspender todas las actividades que no sean urgentes".

En ese sentido, proponen hacer retenes domiciliarios y rotaciones entre el personal que no sea imprescindible para mantener los servicios esenciales y no correr el riesgo de un contagio masivo.

"Al estrés que están padeciendo todos los trabajadores de la sanidad pública canaria le añadimos la incertidumbre de miles de auxiliares de enfermería y técnicos de rayos y laboratorio que se tienen que presentar a unas oposiciones en mayo y la Consejería de Sanidad no ha tenido la deferencia de comunicar su aplazamiento", señalan. Con todo, lanzan un mensaje a la población canaria subrayando que "la única vacuna ahora mismo para vencer al coronavirus es quedarse en casa". "No les quepa duda que entre todos venceremos", indican.