Cuatro nuevos fallecimientos en un día por Covid-19 en Canarias

Canarias sumó ayer cuatro nuevos fallecimientos por coronavirus Covid-19. Tres de ellas se registraron en Gran Canaria y una en Tenerife. Con estos nuevos casos, el Archipiélago ya suma nueve fallecimientos de personas con patologías previas que habían dado positivo en coronavirus. En la mayoría de casos se trataba de personas mayores con patologías que podían causar comorbilidades, como cáncer. Una de estas personas ha sido una mujer joven de 34 años, pero en este caso también había factores de riesgo asociados detrás. .

De estos nueve fallecimientos, cuatro han tenido lugar en el Hospital de la Candelaria y se corresponden en todos los casos con mujeres de edad mayor o avanzada con patología previa; uno de los fallecimientos ha tenido lugar en el Hospital Universitario de Canarias; uno en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín que se corresponde con una mujer de más de 80 años con patología previa. El pasado viernes, a última hora, acaecieron dos nuevos fallecimientos en el Hospital Universitario Insular Materno Infantil, una mujer de edad avanzada y un hombre de 80 años, ambos con patología previa. Y el sábado fallecieron otras dos personas mayores, con patología previa, uno en el Hospital de La Candelaria y otro en el Hospital Materno Infantil.

Se cuadruplican los casos. En el día de ayer se constataron 414 positivos de Covid-19 en Canarias desde que empezara el brote. De ellos, han necesitado hospitalización 139. De estos casos hospitalizados han requerido UCI, 29. Se constatan 7 altas y 9 fallecimientos, por lo que quedan al menos 398 casos activos. Desde el sábado pasado, cuando había registrados 90 casos, los positivos por coronavirus en las Islas se han cuadruplicado.

Más puntos de test. Para incrementar la eficacia en la recogida de muestras, en Tenerife se ha instalado un punto externo en el Campus de Guajara, otro en el Sur de Tenerife, con el mismo sistema de llegada en vehículo, y también en el Norte de la isla. Es importante remarcar que los resultados de las pruebas se darán por teléfono a los afectados, pero no hay que llamar a ninguno de los números habilitados porque se corre el riesgo de colapsarlos y hacer que personas que lo necesiten no puedan recibir la atención.

Estudio de casos. La Consejería de Sanidad sigue estudiando todos los casos susceptibles de ser positivos. En este sentido, ha hecho un llamamiento a aquellas personas que hayan viajado recientemente desde Tenerife con el Imserso a País Vasco y Galicia que se pongan en contacto con el teléfono 900 112 061, porque se han dado varios positivos en estos viajeros y quiere descartar más contagios en un grupo especialmente de riesgo.

La Gerencia se reacondiciona. La planta baja del edificio principal de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria ha sido acondicionada estos días para albergar el centro logístico de atención domiciliaria a las personas afectadas por el Covid-19. Se trata de un lugar de operaciones en el que los profesionales sanitarios se preparan para realizar las intervenciones a domicilio a fin de cuidar de los pacientes que lo requieran, en especial de los enfermos del coronavirus que puedan permanecer aislados en sus casas sin precisar de atención hospitalaria.

Plazas para personas sin hogar. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha creado 30 plazas en el pabellón Paco Álvarez para acoger a personas sin hogar durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, y está en disposición de disponer de más recursos similares si es preciso. Además el albergue y del dispositivo de emergencia abierto en el Paco Álvarez, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un centro de mínima exigencia y más de una decena de viviendas, pero si fuera necesario está preparado para habilitar más plazas.

Alojamiento para asintomáticos. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha puesto a disposición de Sanidad los establecimientos alojativos de los que dispone a través de su empresa pública Hoteles Escuela de Canarias, fundamentalmente aquellos con mayor capacidad, como el Hotel Escuela Santa Cruz y el Hotel Escuela Santa Brígida, en Gran Canaria, para alojar a personas sin síntomas. En concreto, el perfil de pacientes destinados a realizar protocolo de aislamiento en los hoteles escuela es el que reúna algunos de los siguientes supuestos: que las condiciones de habitabilidad de su domicilio no reúnan las condiciones óptimas para asegurar un correcto y adecuado aislamiento; con test positivo, asintomáticas; y con antecedentes de contacto con afectados y que estén asintomáticos.

Una tinerfeña dada de alta en Madrid. Alejandra, de Santa Cruz de Tenerife, es uno de esos casos que puede decir que ha vivido el coronavirus como un resfriado. Ni fiebre, ni fatiga, solo tos. Desde su casa en la Isla explica a Efe cómo pasó de positivo a negativo en tan solo cuatro días y vivió su 20 cumpleaños aislada de su familia. Hace dos semanas, Alejandra empezó a toser, pero no le dio importancia. "El problema es que no me encontraba mal y seguí quedando con amigos, solo tenía tos y mucho moco", rememora esta estudiante de Derecho de la Universidad de La Laguna a la que ahora, mirando atrás, se le suben los colores al pensar en la cantidad de gente que siguió viendo esos días. Su madre es médico y por eso a ella sí que se le saltaron las alarmas, sobre todo cuando vio que su tos era "muy rara y seca". Fue quien, unos cinco días después de los primeros síntomas, el pasado día 10, le tomó una muestra y la llevó a analizar. Dio positivo. "No lo tenemos muy claro", dice sobre dónde se contagió, pero madre e hija creen que fue en los carnavales de Santa Cruz el 29 de febrero. Los síntomas aparecieron alrededor del 5 de marzo.