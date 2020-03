Unos 3.200 trabajadores del Gobierno de Canarias trabajan desde casa

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha tratado de redoblar los esfuerzos para asegurar el normal funcionamiento de la Administración autonómica a pesar del estado de alarma decretado por el Ejecutivo central por la pandemia del coronavirus Covid-19. Esta situación conlleva, entre otras actuaciones, medidas de aislamiento para la población, que también abarca al personal público, que debe permanecer también su domicilio

Uno de los primeros resultados de estos esfuerzos ha sido la mejora de la plataforma corporativa, actuación llevada a cabo por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (Dgtnt), lo que permitirá incrementar hasta 30.000 los accesos remotos a través de una red privada virtual (VPN).

Se trata de una de las modalidades en las que el personal público autonómico está trabajando. Esta fórmula permite a los trabajadores conectarse a la red del Gobierno de Canarias incluso estando fuera de sus puestos de trabajo, de manera que pueden acceder a sus aplicaciones corporativas desde un ordenador situado en su casa.

Este sistema organizado de trabajo en casa y conexión VPN ha permitido, por ejemplo, que el Boletín Oficial de Canarias se edite y se publique por el personal funcionario responsable desde su casa. La Dgtnt ha emitido más de 7.000 certificados desde el pasado 9 de marzo que permiten este tipo de conexión remota. En la actualidad, ya hay 3.200 trabajadores del Gobierno de Canarias que pueden trabajar de esta manera.

Si bien hay una parte del personal, no elevada, que no puede trabajar desde casa por su propia naturaleza labores de mantenimiento y vigilancia, como las de conductores y otras, la mayor parte del personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias puede trabajar y lo está haciendo de forma no presencial, sin requerir una VPN. Son los empleados y las empleadas que solo necesitan acceso a internet y un ordenador para desarrollar sus funciones porque no precisan las aplicaciones que están en la red del Gobierno de Canarias.

Para ello, basta con que los responsables de las unidades asignen a cada empleado tareas y cometidos que no requieren la presencia personal del empleado en las oficinas públicas, sino que puede trabajar en su casa y reportar después sus resultados a sus superiores. Así está ocurriendo desde el pasado martes, tras la definición el lunes, por los Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos, de los nuevos procedimientos.

El pasado viernes 20 de marzo, en la Dirección General de Función Pública solo trabajaron de forma presencial dos personas, mientras que 54 lo hicieron de manera no presencial, y en la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana solo acudieron dos personas a sus puestos de trabajo, mientras que otras 10 trabajaron desde casa.

En la Viceconsejería de Servicios Jurídicos trabajaron de forma presencial cinco personas, y en el ICAP todo el personal (20 personas) lo hizo desde casa. En la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia solo acudieron dos personas a su puesto de trabajo, frente a las 34 que lo hicieron de forma no presencial. Y en la DGTNT, 13 personas fueron a las oficinas, mientras que 71 lo hicieron desde casa. Estos números y los porcentajes que se derivan de ellos pueden ser similares a los de las demás consejerías.

La Dgtnt ha dado máxima prioridad a la dotación de medios tecnológicos y de comunicaciones a favor de los servicios que se están enfrentando de manera directa con esta situación (servicios sanitarios de hospitales y centros de salud).

También ha reforzado y dotado de infraestructura y asistencia tecnológica a las diferentes consejerías de la Administración Pública de Canarias para garantizar que los servicios a la ciudadanía continúen funcionando con normalidad a pese a las medidas de aislamiento mediante herramientas telemáticas que les permita desarrollar sus funciones laborales desde sus hogares, si bien una minoría debe continuar de forma presencial por necesidades de obligado cumplimiento.

A grandes rasgos, las actuaciones de la Dgtnt se pueden englobar en dos grandes bloques: acciones corporativas, que afectan de manera general a todo el Gobierno de Canarias, y actuaciones departamentales, focalizadas en resolver cuestiones específicas.

La Dgtnt ha elaborado decenas de documentos y material multimedia para dar soporte al personal público en la configuración de sus equipos, así como de autoconfiguración de equipos y herramientas informáticas, y ha multiplicado por cinco la atención de incidencias, habiéndose reforzado con más horas el servicio de atención de Cibercentro para los empleados públicos.

Asimismo, ha configurado más de 13.000 puestos de trabajo para permitir el acceso remoto para el teletrabajo y ha ampliado la capacidad del sistema de Escritorios Virtuales (VDI) en más de 600 unidades, además de crear estaciones de trabajo virtuales para la Policía Canaria y el personal de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Los servicios de atención al empleado público y los servicios de Gestión de la Infraestructura tecnológica corporativa del Gobierno de Canarias se prestan telemáticamente desde el lunes, y ha ampliado ocho veces la capacidad de generar certificados digitales para los empleados públicos.

La capacidad para la realización de multivideoconferencias se ha multiplicado por cinco y se han creado Salas de Videoconferencias Virtuales Permanentes para varios centros directivos permitiendo la conexión deslocalizada.

La Consejería también ha ampliado los equipos virtuales de videoconferencias personales e incrementado en 180 canales la Atención del Servicio 012, al tiempo que ha desplegado una plataforma para permitir la prestación del servicio de telefonía desde ubicaciones remotas, de forma que determinados servicios puedan atender las llamadas con destino a su extensión fija desde su puesto de trabajo remoto.

Igualmente, ha adquirido y distribuido 400 ordenadores portátiles para que el personal público que no disponga de medios en sus hogares pueda trabajar de forma remota, además de dotar al personal TIC estratégico de equipamiento de la Red de Seguridad y Emergencias (equipos red TETRA).