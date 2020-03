Canarias exige el cierre de sus aeropuertos

Canarias quiere blindarse ante la potencial llegada de personas portadoras del coronavirus. Así se lo hizo saber ayer el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, a Pedro Sánchez durante el encuentro que el jefe del Ejecutivo español mantuvo por videoconferencia con todos los mandatarios regionales, una reunión que se iba a celebrar el sábado y se pospuso al durar siete horas el Consejo de Ministros extraordinario. La petición supone bajar la persiana del turismo durante el tiempo en que esté en vigor el estado de alarma decretado el viernes. Las operaciones para garantizar el abastecimiento de la población quedan al margen de estas restricciones.

"Vendrás a Canarias si eres residente, si tienes un situación excepcional, sanitaria por ejemplo", explicó Torres tras una reunión que se prolongó por espacio de casi cuatro horas. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, señaló que su departamento dará hoy respuesta a una solicitud en la que el presidente canario coincidió con su homóloga balear, la también socialista Francina Armengol.

En líneas generales, la intención de ambos líderes autonómicos es que el recorte de la oferta sea igual al previsto para otros medios de transporte: la mitad de los vuelos y solo un tercio, aproximadamente, de las plazas de cada avión a la venta para garantizar la distancia suficiente entre los viajeros. Eso hará Renfe y Ábalos calculó que supondrá una reducción de plazas del 85%.

El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), Tom Smulders, advirtió de la necesidad de organizar una "repatriación ordenada y no una evacuación" de los turistas que en la actualidad están alojados en los hoteles y apartamentos del Archipiélago. "Son nuestros mejores embajadores a la hora de difundir en sus países el trato profesional que aquí les damos en colaboración con los turoperadores", señaló.

El propio Ángel Víctor Torres reconoció que una decisión de esta naturaleza no puede concretarse de manera inmediata. Eso sí, cuando salga el último turista, fin a la actividad alojativa hasta que la tormenta amaine. "Venir a Canarias o a cualquier lugar para algo que no sea cumplir con el decreto..., tenemos que ser contundentes.", explicó en torno a la llegada de viajeros a las Islas o la salida de canarios.

El presidente regional abundó en el impacto económico que tendrá esta decisión. Cuatro de cada diez isleños trabajan de manera directa o indirecta en funciones relacionadas con la actividad alojativa. Al daño que puede sufrir el tejido productivo dedicó buena parte de su intervención ante Pedro Sánchez.

E Documento consensuado. El presidente canario hará llegar hoy a La Moncloa un documento en el que se recogerán todas las peticiones de Canarias. Para elaborarlo, Torres mantendrá una intensa agenda de reuniones. A la primera de ellas ha convocado a su Consejo Asesor, órgano en el que están presentes sindicatos y patronales.

Al segundo cónclave están citados los portavoces parlamentarios y tras finalizar este encuentro, también dialogará con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Estos dos últimos órganos celebran sendas comisiones ejecutivas. Por último, Ángel Víctor Torres presidirá el Consejo de Gobierno, reunido de manera permanente desde el viernes, y terminará de perfilar el documento que entregará a Pedro Sánchez.

E Regulación de empleo. El jefe del Ejecutivo regional insistió en marcar como objetivo el mantenimiento del máximo número de puestos de trabajo posible. Eso pasa por poner en marcha expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El caso más evidente es la planta alojativa; si no hay clientes, no hay ingresos, con lo que las empresas tendrán que reducir sus costes. La propuesta de Canarias a este respecto "fue la aprobación inmediata de un real decreto ley sobre los ERTE para que tengan garantía jurídica". El objetivo es ponerlos en marcha a la mayor brevedad para evitar que la caída de los ingresos hasta la nada se lleve por delante a las empresas con escaso músculo financiero. "Tenemos que preservar al sector privado para que no se pierdan puestos de trabajo y podemos hacerlo mediante la reducción de la jornada laboral, la incentivación desde lo público..., hay mecanismos diversos; lo ha hecho Alemania". ¿Hasta cuándo se extenderá esta medida que envía al desempleo temporalmente a buena parte de las plantillas? Ángel Víctor Torres reveló la existencia de propuestas de tres o seis meses, pero a su juicio, deben estar en vigor "mientras dure esta crisis y los efectos que se deriven de ella".

E Inversión y empleo. El presidente de la comunidad autónoma expuso a Sánchez la necesidad de destinar la máxima inversión pública posible a paliar la repercusión económica, "muy relevante", de la pandemia global. En ese capítulo solicitó el incremento y adelanto de los "fondos estatales de empleo". También lo hizo con respecto a las partidas destinadas a la "lucha contra la pobreza".

E Aplazamientos de pago. Otra de las medidas que se barajan es establecer un paréntesis en el pago de las cuotas a la Seguridad Social que satisfacen regularmente las empresas, independientemente de su tamaño y forma, y los autónomos. Algo que a juicio de Torres tiene pleno sentido "si se cierra el país", como de hecho está ocurriendo.

Ya al final de la semana pasada, el presidente canario avanzó que también se aplazará el pago del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) trimestral al que tienen que hacer frente todos los trabajadores por cuenta propia. De todos modos, la recaudación por la imposición indirecta también se desplomará en proporción a como lo hará el consumo durante los próximos meses.

También adelantó Ángel Víctor Torres en días pasados que su Gobierno están trabajando en una modificación legislativa que permita ampliar el plazo para la materialización de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC).