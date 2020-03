El Gobierno de Canarias defiende la celebración el Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife pese a las cuatro alertas activas

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ha apoyado la decisión adoptada por la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, de celebrar el Carnaval de Día el pasado 23 de febrero a pesar de estar en vigor hasta cuatro alertas activas.

"Este Gobierno apoya la decisión adoptada por la alcaldesa de Santa Cruz, de la misma forma que apoya la decisión adoptada por el alcalde de Icod de los Vinos, la alcaldesa de Los Silos y el alcalde de Santa Cruz de La Palma", señaló el consejero en comparecencia parlamentaria, a solicitud el Grupo Nacionalista Canaria.

José Antonio Valbuena indicó que en materia de emergencia "hay que ser prudente y no hacer política". "Ustedes están haciendo intentando hacer política con una emergencia porque les duele que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife haya salido bien", afirmó.

Valbuena se preguntó por qué tenía que comparecer sobre este tema, pues es el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien gestiona las emergencias, y quiso dejar claro que el PSOE, cuando ha estado en la oposición, "no ha tenido ni la más mínima intención de politizar las emergencias y ha estado al lado de los gobiernos que las han gestionado".

El consejero reiteró que tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz, como el resto que celebraron eventos durante el episodio de calima, "hicieron lo que tenían que hacer", toda vez que "una vez que se desactiva la emergencia por viento, se desactiva cualquier tipo de prevención o prohibición que tenía que estar activada porque en casos de emergencia las decisiones son siempre técnicas y nunca con criterios políticos".

José Antonio Valbuena negó, además, que haya existido algún tipo de descoordinación -"ni en esta emergencia, ni en ninguna otra"-. "Todas están perfectamente coordinadas entre administraciones, que tan sólo tiene que respetar el marco competencial y apoyar las decisiones que adoptan las decisiones de administraciones locales porque esas decisiones se hacen en función de un equipo técnico", insistió.

"Dejen de decir que este gobierno ha dejado sola a la alcaldesa de Santa Cruz porque no es así", reiteró Valbuena, que recordó que la Aemet sólo establece para el polvo en suspensión un aviso amarillo, frente a otros que tienen aviso naranja o rojo, y por falta de visibilidad". "Por tanto, no hay que asociar ningún tipo de meda. Estar suspendiendo actividades, en principio, no hay necesidad con el marco legal actual", manifestó el consejero.

"MUY COMPLICADO"

Por el grupo proponente, la diputada Socorro Beato afirmó que el fin de semana del 22 al 24 de febrero fue "muy complicado", sobre todo el domingo 23, en el que se asistió a una situación de "descontrol, caos y descoordinación" por el fuerte episodio de calima que obligó a activar la alerta en todo el archipiélago.

La diputada sostuvo que era una situación "perfectamente previsible" y acusó al Ayuntamiento de Santa Cruz de haberse "saltado" las alertas que seguían vigentes y, "obviando y haciendo caso omiso a las recomendaciones de la Consejería de Sanidad, desactiva el plan de emergencia, levanta la suspensión del Carnaval y convoca a miles de personas a las calles de Santa Cruz desde primera hora de la mañana hasta las seis de la madrugada del día siguiente".

Socorro Beato lamentó que, ante esta situación, el Gobierno de Canarias se haya mantenido "impasible" cuando se está "obviando" sus propias recomendaciones por parte de un ayuntamiento. A su vez, criticó que no se haya tomado "ninguna medida disuasoria" y que días después haya tenido que asistir a un cruce de declaraciones "bastante contradictorias" y que se haya dado una imagen de "absoluta descoordinación" entre las distintas administraciones.

"Lo de cambiar de criterio y opinión ya es marca de la casa del Partido Socialista", aseveró Beato, quien recordó que en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tanto el consejero de Seguridad, Julio Pérez, como la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, dijeron que las alertas y las recomendaciones "estaban claras". "Por tanto, dejan sola a la alcaldesa", afirmó.

Señaló, además, que el Cabildo de Tenerife emitió el mismo domingo que se celebró el Carnaval de Día un comunicado en el que desaconsejaba desde primera hora que los ciudadanos se acercasen a Santa Cruz, y recordó también las declaraciones del propio José Antonio Valbuena en las que decía que los protocolos "están claro".

"Politizar las cosas es tomar decisiones populistas poniendo en riesgo la seguridad y la salud de las personas", insistió Beato, que admitió que esperaba "mayor rigor" por parte del consejero porque "lo que ocurrió el domingo fue una tormenta perfecta y ustedes le meten un evento de masas a ese coctel perfecto, que detraía recursos de seguridad que pudieron necesitarse en la isla".

Según Socorro Beato, "si esto lo hubiera hecho Coalición Canaria, probablemente se hubieran pedido responsabilidades políticas, civiles e, incluso, penales". "Pero esto lo está haciendo el pacto de progreso y no hacen ni la más mínima autocrítica. Han puesto en riesgo la salud de la población, la seguridad de la isla y no hacen autocrítica", lamentó la diputada.