Aena no pone pegas a que Canarias esté en su consejo de administración

El camino está abierto, pero con mucho todavía por desbrozar. Canarias vuelve a la carga en su histórico anhelo de participar en la gestión de su red de aeropuertos, dependientes del organismo estatal Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), pero la negociación no será fácil. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno regional, Sebastián Franquís, se lo planteó ayer al equipo directivo del ente público, que preside Maurici Lucena, aunque fundamentalmente para informarle de que dicha negociación la emprenderá directamente con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a quien planteará que algún representante de la comunidad autónoma se siente entre los quince representantes nombrados por el Ministerio en el Consejo de Administración, responsable directo de la gestión aeroportuaria estatal.

De entrada, los representantes del organismo no pusieron ninguna pega, asegurando que entendían que Canarias planteara esta cuestión y que veían "lógico" que la comunidad autónoma participe en la toma de decisiones que afecte a su red aeroportuaria. "Han entendido que planteemos esta negociación con el Ministerio y en principio no han puesto ninguna pega", afirmó Franquis tras la reunión, en la que el propio Lucena no pudo estar por haber sido convocado de urgencia por el ministro por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

El consejero canario considera que Aena "tiene que dejar de tener ese muro que nadie sabe lo que hay detrás" ya que para Canarias "es muy importante tener toda la información, y participar en la toma de decisiones . "Estas cuestiones las negociaremos con el Ministerio en el encuentro previsto con Ábalos a finales de este mes", aseguró.

"Se están llevando a cabo importantes obras y queremos tener datos sobre la capacidad operativa de cada uno de los aeropuertos, y sobre cuál es el nivel de capacidad en comparación con otros con los que competimos en materia de tasas por ejemplo, y si somos competitivos entre los destinos turísticos", planteó Franquis. Aseguró que "cada vez que hay una dificultad hablamos de una reducción de las tasas aeroportuarias, y queremos plantear también ese asunto con el presidente de Aena", y anunció que ha invitado a Lucena a visitar Canarias para que tenga una serie de encuentros con sectores económicos y sociales para que entienda que las propuestas que planteamos son razonables".

El consejero ha mantenido esta primera reunión también con el objetivo de repasar la situación de las inversiones estatales en los aeropuertos canarios, la marcha de los planes directores de cada uno de ellos, y la programación de los nuevos en el marco del programa financiero del periodo 2022-2027.